МАРДАН
МАРДАН - город в северной части Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Население 352 тысяч человек (2010 год; второй по числу жителей город провинции после Пешавара).
Расположен в Пешаварской долине, близ реки Калпани (бассейн Инда).
Железнодорожная станция. Узел автомобильных дорог.
Дата основания неизвестна. В 321 году до нашей эры захвачен армией Чандрагупты I, находился под властью империи Маурьев. В конце VII века нашей эры территория Мардана принадлежала правителям Лахора. В VIII веке завоёван афганцами. В X веке перешёл под контроль султана династии Газневидов - Себук-Тегина (977-997 годы). В 1505 году присоединён к государству Бабура. С 1857 года в составе провинции Пенджаб Британской Индии, с 1909 года - Северо-Западной пограничной провинции. С 1947 года в составе Пакистана (в 1955-1970 годы входил в единую провинцию Западный Пакистан; с 1970 года в Северно-Западной пограничной провинции, с 2010 года провинция Хайбер-Пахтунхва).
В центре города находятся мемориал британским солдатам с 3-ярусной триумфальной аркой (1892 год), протестантская церковь (1937 год). Университет имени Абдула Вали Хана (2009 год). Музей Мардана (1990 год; археологическое собрание, история города и окрестностей).
Мардан - центр сельскохозяйственного района (выращивают пшеницу, сахарный тростник, кукурузу, табак, овощи и фрукты); на местном сырье работают предприятия пищевкусовой (в том числе по производству сахара, растительного масла, сигарет) и текстильной (хлопчатобумажные и шерстяные ткани) промышленности. Производство стройматериалов (мрамор, кирпич, черепица), мебели. Традиционные ремёсла: ткачество, изготовление изделий из дерева, металла.
В 15 км к северо-западу от Мардана расположен буддийский монастырский комплекс Тахти-Бахи.