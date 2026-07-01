МАРДАН

МАРДАН - го­род в северной час­ти Па­ки­ста­на, в провинции Хай­бер-Пах­тун­хва.

Население 352 тысяч человек (2010 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род про­вин­ции по­сле Пе­ша­ва­ра).

Рас­по­ло­жен в Пе­ша­вар­ской до­ли­не, близ реки Кал­па­ни (бас­сейн Ин­да).

Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на. В 321 году до нашей эры за­хва­чен ар­ми­ей Чан­д­ра­гуп­ты I , на­хо­дил­ся под вла­стью им­пе­рии Ма­урь­ев. В конце VII века нашей эры тер­ри­то­рия Мардана при­над­ле­жа­ла пра­ви­те­лям Ла­хо­ра . В VIII веке за­воё­ван аф­ган­ца­ми. В X веке пе­ре­шёл под кон­троль сул­та­на ди­на­стии Газ­не­ви­дов - Се­бук-Те­ги­на (977-997 годы). В 1505 году при­со­еди­нён к государству Ба­бу­ра. С 1857 года в со­ста­ве провинции Пенд­жаб Британской Ин­дии, с 1909 года - Северо-Западной по­гра­нич­ной провинции. С 1947 года в со­ста­ве Па­ки­ста­на (в 1955-1970 годы вхо­дил в еди­ную провинцию Западный Па­ки­стан; с 1970 года в Северно-Западной по­гра­нич­ной провинции, с 2010 года провинция Хай­бер-Пах­тун­хва).

В цен­тре го­ро­да на­хо­дят­ся ме­мо­ри­ал британским сол­да­там с 3-ярус­ной три­ум­фаль­ной ар­кой (1892 год), про­тес­тант­ская цер­ковь (1937 год). Университет имени Аб­ду­ла Ва­ли Ха­на (2009 год). Му­зей Мардана (1990 год; ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние, ис­то­рия го­ро­да и ок­ре­ст­но­стей).

Мардан - центр сельскохозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют пше­ни­цу, са­хар­ный тро­ст­ник, ку­ку­ру­зу, та­бак, ово­щи и фрук­ты); на ме­ст­ном сы­рье ра­бо­та­ют пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой (в том числе по про­изводству са­ха­ра, рас­тительного мас­ла, си­га­рет) и тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные и шер­стя­ные тка­ни) промышленности. Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (мра­мор, кир­пич, че­ре­пи­ца), ме­бе­ли. Тра­диционные ре­мёс­ла: тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из де­ре­ва, ме­тал­ла.

В 15 км к се­ве­ро-за­па­ду от Мардана рас­по­ло­жен буд­дий­ский мо­на­стыр­ский ком­плекс Тах­ти-Ба­хи.

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