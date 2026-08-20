МАРЦИНКЯВИЧЮС ЮСТИНАС
МАРЦИНКЯ́ВИЧЮС ЮСТИ́НАС - литовский поэт, драматург, переводчик, заслуженный деятель искусств Литовской ССР, народный писатель Литовской ССР (1978 год), действительный член Литовской Академии наук (1990 год).
Окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета (1954 год). Дебютировал в печати в 1953 году. Первый поэтический сборник - «Прошу слова» («Prašau žodžio», 1955 год). Ранняя поэзия выдержана в духе неоромантизма: поэмы «Двадцатая весна» («Dvidešimtas pavàsaris», 1956 год), «Кровь и пепел» («Kraujas ir pelenai», 1960 год; русский перевод 1964 год), «Публицистическая поэма» («Publicistin ̇e poema», 1961 год; русский перевод 1963 год); сборники «Руки, делящие хлеб» («Duoną raikančios rankos», 1963 год).
С середины 1960-х годов обращается к историческому прошлому литовского народа, к эпохе пробуждения национального самосознания, формирования письменной культуры Литвы: поэмы «Донелайтис» («Donelaitis», 1964 год; русский перевод 1982 год), «Древо познания» («Pažinimo medis», 1979 год; русский перевод 1982 год; об истории Вильнюсского университета); драматическая трилогия «Миндаугас» («Mindaugas», издана 1968 год, поставлена в 1969 году; русский перевод 1973 год), «Собор» («Katedra», издана и поставлена в 1971 году; русский перевод 1977 год), «Мажвидас» («Mažvydas», издана 1977 год, поставлена в 1978 году; русский перевод 1984 год). Тяготение к аллегоричности, насыщенность символикой и мифологической образностью отличает поэмы сборник «Шесть поэм» («Šešios poemos», 1973 год) и драматические поэмы «Поэма Прометея» («Prometėjas», 1973 год), «Икар» («Ikaras», поставлена в 1981 году).
Лирике Марцинкявичюса присущи метафоричность, обилие намёков и недосказанностей: сборники «Пылающий куст» («Liepsnojantis kr ̅umas», 1968 год), «Прикосновенье ласковое жизни» («Gyvenimo ̌svelnus prisiglaudimas», 1978 год), «Будь и благослови» («B ̅uk ir palaimink», 1980 год), «Единственная земля» («Vienintel ̇e ̌zem ̇e», 1984 год), «Стихотворения из дневника» («Eil ̇era ̌s/ciai iš dienoraščio», стихотворения 1988-1992 годов, издана в 1993 году). Для поздней лирики характерны экзистенциальная проблематика, гуманистический пафос, интимность, медитативность: сборники «Шаг» (« ̌Zingsnis», 1998 год; русский перевод под названием «Поступок» издан в 2003 году) и «Carmina minora» (2000 год). На стихи Марцинкявичюса написано около 200 песен.
Среди других сочинений: повесть «Сосна, которая смеялась» («Pušis, kuri juokėsi», 1961 год; русский перевод 1963 год), книги для детей. Перевёл на литовский язык эстонский эпос «Калевипоэг» (1963 год) и карело-финский эпос «Калевала» (1972 год), произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. С. А. Есенина, А. Мицкевича.
Сочинения:
Raštai. Vilnius, 1982–1983;
Избранные произведения. М., 1985. Т. 1–2;
Последние чудеса: Стихи и поэма. М., 1990;
Poezija. Vilnius, 2000. Т. 1–2.