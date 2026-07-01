МАРЦИАН КАПЕЛЛА

МАРЦИАН КАПЕЛЛА - пи­са­тель-эн­цик­ло­пе­дист V века. Пред­по­ло­жи­тель­но из Кар­фа­ге­на .

По собственным сло­вам, за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской дея­тель­но­стью. Ав­тор объ­ём­но­го трак­та­та «Бра­ко­со­че­та­ние Фи­ло­ло­гии и Мер­ку­рия» («De nuptiis Philologiae et Mercurii»; за­го­ло­вок не­ау­тен­тич­ный; воз­мож­но, соз­дан ме­ж­ду 400 и 439 годами) в фор­ме про­зи­мет­ра , пред­став­ляю­ще­го со­бой эн­цик­ло­пе­дию се­ми сво­бод­ных ис­кусств. В ал­ле­го­рическом вве­де­нии (книга 1-2) Апол­лон сва­та­ет Мер­ку­рию (здесь - бо­гу крас­но­ре­чия) де­ву Фи­ло­ло­гию, ко­то­рая вы­сту­па­ет как выс­шее во­пло­ще­ние учё­но­сти (virgo doc­tissima); её при­да­ным слу­жат 7 де­виц (vir­gines dotales) - пер­со­ни­фи­ка­ций сво­бод­ных ис­кусств: Грам­ма­ти­ка, Диа­лек­ти­ка, Ри­то­ри­ка, Гео­мет­рия, Ариф­ме­ти­ка, Ас­тро­но­мия, Гар­мо­ния (оли­це­тво­ряю­щая гар­мо­ни­ку - нау­ку о му­зы­ке). Ре­чи этих де­виц, пред­став­ляю­щих (в ука­зан­ном по­ряд­ке) ка­ж­дая свою нау­ку, со­став­ля­ют главное со­дер­жа­ние тру­да (книга 3-9).

«На­уч­ные» тек­сты но­сят ха­рак­тер ком­пи­ля­ций, ино­гда про­ти­во­ре­чи­вых и весь­ма пё­ст­рых; точ­ные про­то­ти­пы не­ко­то­рых из них (например, диа­лек­ти­ки, ри­то­ри­ки, ас­тро­но­мии) не про­сле­жи­ва­ют­ся, что де­ла­ет сви­де­тель­ст­ва Марциана Капеллы уни­каль­ны­ми. Гео­мет­рия в гео­гра­фической час­ти опи­ра­ет­ся на Пли­ния Стар­ше­го; в ос­таль­ном - на Евк­ли­да. Ариф­ме­ти­ка де­лит­ся на чи­сло­вую сим­во­ли­ку (трак­туе­мую в не­оп­ла­то­ническом клю­че на­по­до­бие Ямв­ли­ха) и соб­ст­вен­но ариф­ме­ти­ку (по Евк­ли­ду и Ни­ко­ма­ху, впро­чем, без пря­мо­го упо­ми­на­ния по­след­не­го). Ас­тро­но­мическая мо­дель Марциана Капеллы тра­ди­ци­он­но гео­цен­три­че­ская, за ис­клю­че­ни­ем Ве­не­ры и Мер­ку­рия, ко­то­рые вра­ща­ют­ся во­круг Солн­ца. Часть гар­мо­ни­ки вос­хо­дит к Ари­сти­ду Квин­ти­лиа­ну (греческому учё­но­му начала IV века); другая часть (не­ус­та­нов­лен­но­го про­ис­хо­ж­де­ния) впер­вые из­ла­га­ет ас­си­ми­ли­ро­ван­ную римскую музыкальную тео­рию (воз­мож­ный ис­точ­ник - Аль­бин).

На про­тя­же­нии сред­них ве­ков, на­чи­ная с эпо­хи «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния» , эн­цик­ло­пе­дия Марциана Капеллы име­ла ши­ро­чай­шее хо­ж­де­ние (со­хра­ни­лась бо­лее чем в 200 ру­ко­пи­сях), ос­мыс­лен­ная как ди­дак­ти­че­ски удач­ное из­ло­же­ние дис­ци­п­лин три­вия и квад­ри­вия. Ком­мен­та­рии к тек­сту Марциана Капеллы ос­та­ви­ли Ио­анн Скот Эриу­ге­на, Ре­ми­гий Ок­сер­ский, Мар­тин Ла­он­ский (Скотт) и другие; в X веке был сде­лан пер­вый (час­тич­ный) пе­ре­вод с ла­ты­ни Нот­ке­ром Заи­кой. Трак­тат со­хра­нял зна­че­ние и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния (впер­вые из­дан в Ви­чен­це, 1499 год). В 1543 году Н. Ко­пер­ник (в книге 1 трак­та­та «О в­ра­ще­ни­ях не­бес­ных сфер») упо­мя­нул ас­тро­но­мическую мо­дель Марциана Капеллы как пред­те­чу сво­ей ге­лио­цен­трической тео­рии.

Сочинения :

De nuptiis Philologiae et Mercurii / Еd. A. Dick. [Stuttg.], 1925;

De nuptiis Philologiae et Mercurii / Ed. J. Willis. Lpz., 1983.