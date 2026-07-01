МАРЦИАН КАПЕЛЛА
МАРЦИАН КАПЕЛЛА - писатель-энциклопедист V века. Предположительно из Карфагена.
По собственным словам, занимался адвокатской деятельностью. Автор объёмного трактата «Бракосочетание Филологии и Меркурия» («De nuptiis Philologiae et Mercurii»; заголовок неаутентичный; возможно, создан между 400 и 439 годами) в форме прозиметра, представляющего собой энциклопедию семи свободных искусств. В аллегорическом введении (книга 1-2) Аполлон сватает Меркурию (здесь - богу красноречия) деву Филологию, которая выступает как высшее воплощение учёности (virgo doctissima); её приданым служат 7 девиц (virgines dotales) - персонификаций свободных искусств: Грамматика, Диалектика, Риторика, Геометрия, Арифметика, Астрономия, Гармония (олицетворяющая гармонику - науку о музыке). Речи этих девиц, представляющих (в указанном порядке) каждая свою науку, составляют главное содержание труда (книга 3-9).
«Научные» тексты носят характер компиляций, иногда противоречивых и весьма пёстрых; точные прототипы некоторых из них (например, диалектики, риторики, астрономии) не прослеживаются, что делает свидетельства Марциана Капеллы уникальными. Геометрия в географической части опирается на Плиния Старшего; в остальном - на Евклида. Арифметика делится на числовую символику (трактуемую в неоплатоническом ключе наподобие Ямвлиха) и собственно арифметику (по Евклиду и Никомаху, впрочем, без прямого упоминания последнего). Астрономическая модель Марциана Капеллы традиционно геоцентрическая, за исключением Венеры и Меркурия, которые вращаются вокруг Солнца. Часть гармоники восходит к Аристиду Квинтилиану (греческому учёному начала IV века); другая часть (неустановленного происхождения) впервые излагает ассимилированную римскую музыкальную теорию (возможный источник - Альбин).
На протяжении средних веков, начиная с эпохи «Каролингского возрождения», энциклопедия Марциана Капеллы имела широчайшее хождение (сохранилась более чем в 200 рукописях), осмысленная как дидактически удачное изложение дисциплин тривия и квадривия. Комментарии к тексту Марциана Капеллы оставили Иоанн Скот Эриугена, Ремигий Оксерский, Мартин Лаонский (Скотт) и другие; в X веке был сделан первый (частичный) перевод с латыни Ноткером Заикой. Трактат сохранял значение и в эпоху Возрождения (впервые издан в Виченце, 1499 год). В 1543 году Н. Коперник (в книге 1 трактата «О вращениях небесных сфер») упомянул астрономическую модель Марциана Капеллы как предтечу своей гелиоцентрической теории.
Сочинения:
De nuptiis Philologiae et Mercurii / Еd. A. Dick. [Stuttg.], 1925;
De nuptiis Philologiae et Mercurii / Ed. J. Willis. Lpz., 1983.