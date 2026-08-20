МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ
МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ - российский государственный деятель, мемуарист, действительный тайный советник.
Дворянин.Окончил Могилёвское главное народное училище (1795 год). По протекции С. К. Вязмитинова, знавшего отца Марченко, в 1799 году поступил на службу в Комиссариатскую экспедицию Военной коллегии, в 1800 году участвовал в ревизии комиссариатских депо в городах Новороссийской, Саратовской, Астраханской губерний, в 1802 году - в Воронеже. После назначения Вязмитинова главой Военно-сухопутного министерства служил в формировавшемся Департаменте министра военных сухопутных сил (1802-1810 годы). Во время русской-шведской войны 1808-1809 годов находился в действующей армии при военном министре А. А. Аракчееве. Губернатор Томской губернии (1810-1812 годы). Помощник статс-секретаря Департамента военных дел Государственного совета (1812-1815/1816 годы).
В период Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-18141 годов в свите императора Александра I был вновь при действующей армии (рукой Марченко, по его собственным словам, написано множество манифестов, рескриптов и др. документов), в 1814 году сопровождал императора в Великобританию и на Венский конгресс 1814-1815 годов. Статс-секретарь Его Императорского Величества (с 1815 года), управляющий делами Кабинета министров (1815/1816-1818 годы). Вместе с директором Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ) А. Н. Олениным в 1816 году разбирал бумаги покойного председателя Государственного совета светлейшего князя Н. И. Салтыкова. В 1816-1818 годах сопровождал императора Александра I в его поездках по российским городам. Статс-секретарь Государственного совета по Департаменту гражданских и духовных дел (с 1818 года) и Департаменту государственной экономии (с 1821 года). Делопроизводитель секретного Комитета для рассмотрения действий Комиссариатского департамента Военного министерства, допущенных в 1819-1825 годах (1826-1827 годы). Государственный секретарь (1830-1834 годы). Член Государственного совета (с 1834 года).
Автор мемуаров, посвящённых главным образом событиям российской политической и военной истории первой трети XIX века Считал Аракчеева своим личным врагом. По мнению Марченко, Аракчеев в государственной деятельности руководствовался правилом «всё гибни, лишь бы одному мне блестеть», хотя отмечал, что «самовластием беспредельным и строгостию» он восстановил порядок в Военном министерстве и практически заново после неудач в русско-австро-французской войне 1805 года и русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов сформировал российскую армию («Автобиографическая записка…», опубликована В. А. Бильбасовым в журнале «Русская старина», 1896 год, № 3–5). Подчёркивал, что император Николай I не включил в состав следственной Комиссии по делу декабристов «ни одной злой души», в частности Аракчеева и «его достойного ученика» П. А. Клейнмихеля, которые бы, по словам Марченко, руководствовались при проведении расследования «преследованием личным, мщением и жадностью к злодейству» («Записка… о событиях, совершившихся при восшествии на престол императора Николая I», опубликована А. И. Герценом в «Историческом сборнике» Вольной русской типографии в Лондоне, книга 1, 1859 год).
Сочинения:
О молоканах и духоборцах // Русская старина. 1896. № 5.