МАРЧЕЛЛО БЕНЕДЕТТО ДЖАКОМО

МАРЧЕЛЛО БЕНЕДЕТТО ДЖАКОМО - итальянский композитор, музыкальный писатель, государственный деятель.

Вы­хо­дец из ари­сто­кра­тической се­мьи, по­лу­чил клас­сическое гу­ма­ни­тар­ное и юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. С 20 лет член Боль­шо­го со­ве­та Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки. По­ли­тическую дея­тель­ность ус­пеш­но со­че­тал с музыкальным твор­че­ст­вом (его учи­те­ля­ми бы­ли А. Лот­ти и Ф. Гас­па­ри­ни). С 1711 года член Фи­лар­мо­нической ака­де­мии в Бо­ло­нье. Был из­вес­тен как во­каль­ный пе­да­гог (в чис­ле его уче­ниц - Ф. Бор­до­ни). Ру­ти­ну и штам­пы позд­не­ба­роч­ной итальянской опе­ры ост­ро­ум­но вы­сме­ял в 1720 году, ано­ним­но опуб­ли­ко­вав са­ти­рический пам­флет «Мод­ный те­атр, или Про­стой и дос­туп­ный ме­тод пра­виль­но­го со­чи­не­ния италь­ян­ских опер в со­от­вет­ст­вии с со­вре­мен­ной прак­ти­кой, в ко­то­ром да­ют­ся по­лез­ные и не­об­хо­ди­мые ре­ко­мен­да­ции по­этам, ком­по­зи­то­рам, пев­цам обое­го по­ла, им­пре­са­рио, му­зы­кан­там, де­ко­ра­то­рам и ху­дож­ни­кам сце­ны, ко­ми­кам, кос­тю­ме­рам, па­жам, ста­ти­стам, суф­лёрам, пе­ре­пис­чи­кам, по­кро­ви­те­лям, ма­те­рям пе­виц и дру­гим ли­цам, свя­зан­ным с те­ат­ром, по­свя­щён­ный ав­то­ром кни­ги со­чи­ни­те­лям опер» («Il Teatro alla moda…», русский перевод 1934 год). Им са­мим для те­ат­ра на­пи­са­но несколько не­боль­ших сце­нических се­ре­нат.

Ав­тор мно­го­численных во­каль­ных со­чи­не­ний - свет­ских (около 400 соль­ных кан­тат и ссвыше 80 во­каль­ных ду­этов) и ду­хов­ных , сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся 50 псал­мов, опубликованы в 8 то­мах под об­щим названием «По­эти­че­ски-гар­мо­ни­че­ское вдох­но­ве­ние» («Est­ro poetico-armonico», 1724-1726 годы). Ин­ст­ру­мен­таль­ные ком­по­зи­ции Марчелло - кон­цер­ты для различных со­ста­вов, соль­ные и ан­самб­ле­вые со­на­ты (мно­гие из них бы­ли из­да­ны при жиз­ни Марчелло и ста­ли из­вест­ны да­ле­ко за пре­де­ла­ми Ита­лии). В их чис­ле 12 con­certi grossi (1708 год), 12 со­нат для флей­ты и бас­со кон­ти­нуо (Ве­не­ция, 1712 год; Лон­дон, 1732 год), 12 со­нат для кла­ве­си­на (около 1712-1717 годов), 6 со­нат для вио­лон­че­ли и бас­со кон­ти­нуо (Ам­стер­дам, около 1732 года), 6 со­нат для 2 вио­лон­че­лей или ви­ол да гам­ба и бас­со кон­ти­нуо (Ам­стер­дам, около 1734 года). Имя Марчелло но­сит Ве­не­ци­ан­ская кон­сер­ва­то­рия.

Сочинения :

[Мод­ный те­атр] // Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты по ис­то­рии му­зы­ки. XVIII в. (Ита­лия, Фран­ция, Гер­ма­ния, Анг­лия) / Под ред. М. В. Ива­но­ва-Бо­рец­ко­го. М., 1934. Т. 2. С. 140–153;

То же // Му­зы­каль­ная эс­те­ти­ка За­пад­ной Ев­ро­пы XVII–XVIII вв. / Сост. и ред. В. П. Шес­та­ков. М., 1971.