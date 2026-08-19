МАРЦЕЛЛ, МАРК КЛАВДИЙ (лат. Marcus Claudius Marcellus)

Римский государственный деятель.

Сын Октавии Младшей, старшей сестры Октавиана, и Гая Клавдия Марцелла, консула 50 г. После смерти отца Октавиан выдал свою сестру за Марка Антония. В трехлетнем возрасте был помолвлен с дочерью Секста Помпея (39 г. до н.э.), но брак не состоялся.

В 29 г. Август после возвращения из Египта произвел денежную раздачу в честь Марка Марцелла, а во время триумфа он верхом сопровождал Августа. В 26-25 гг. участвовал в войнах Августа в Испании, вместе с Тиберием руководил играми в честь основания испанской колонии Эмериты. В 25 г. женился на дочери Августа Юлии, в 24 г. вошел в состав коллегии понтификов, получил преторский ранг и право занимать консульскую должность на 10 лет раньше срока.

В 23 г. был курульным эдилом и провел роскошные игры в Риме. Все это время он считался наследником Августа, но когда он заболел, то не назначил Марцелла преемником, а все дела передал Агриппе и Пизону, что ухудшило отношения между ними. Август выздоровел, но вскоре той же болезнью заболел сам Марцелл и в конце 23 г. скоропостижно скончался.

Иногда в его смерти обвиняют жену Августа Ливию , стремившуюся передать власть своему сыну от первого брака Тиберию. Его смерть оплакивали Вергилий и Проперций . Марцелл был похоронен в мавзолее Августа, в его честь Август построил театр, а Октавия – библиотеку.

Иллюстрации :

Бюст Марцелла.

Театр Марцелла. Рим.