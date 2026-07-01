МАРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Университет им. Филиппа - один из старейших университетов Германии.
Основан 1 июля 1527 года гессенским ландграфом Филиппом I Великодушным как протестантское высшее учебное заведение (старейшее из ныне существующих). Вначале ведущим факультетом был теологический, также были открыты юридический, медицинский и философский факультеты, в 1527 году в университете работали 11 профессоров и учились 84 студента. В 1529 году при Марбургском университете создано первое в Германии студенческое общежитие (Collegium Philippinum der Hessischen Stipendiatenanstalt).
В 1529 году в Марбургском университете проходил марбургский религиозный диспут между М. Лютером и У. Цвингли. В 1541 году университет был признан императором Карлом V.
В последующие 300 лет число студентов колебалось от 30 до 300. Марбургский университет был первым германским университетом, в котором были открыты новые кафедры и факультеты (кафедра по изучению романских языков и литературы в 1606 году, химический факультет в 1609 году и другие).
В 1866 году после присоединения Гессена к Пруссии Марбургский университет получил статус Королевского прусского университета, число студентов возросло до 1200 человек, расширилась учебная и научная база (открыты новые клиники, естественно-научный и медицинский институты).
С 1908 года в университет стали принимать на учёбу женщин.
В XX веке Марбургский университет - один из основных центров философского образования в Германии; здесь работали Р. Бультман, Х.Г. Гадамер, М. Хайдеггер, представители марбургской школы Г. Коген и П. Наторп. В 1933 году Марбургский университет получил современное название «Университет имени Филиппа».
В разное время в Марбургском университете учились или преподавали лауреаты Нобелевской премии: Э. фон Беринг, К.Ф. Браун, А. Бутенандт, Г. Виттиг, О. Ган, О. Лёви, А. Коссель, Б.Л. Пастернак, Х. Фишер, К. Циглер.
Среди преподавателей и выпускников университета - М.В. Ломоносов, братья Гримм, химики Р. Бунзен и Ф. Вёлер, создатель русского фарфора Д.И. Виноградов, философ Х. Вольф, критик и философ Х. Ортега-и-Гассет, физиолог В. Пфеффер, психолог С.Л. Рубинштейн, юрист Ф.К. фон Савиньи.
После реформы высшего образования в Гессене в 1970 году структура Марбургского университета изменена: факультеты преобразованы в отделения, ректорат - в президиум. В составе университета (2009 год) 16 научных отделений (юридический, экономический, философия и общественные науки, психологической, протестантской теологии, истории и культурологии, германистики и искусств, иностранной филологии, математики и информатики, физики, химии, фармацевтики, биологии, географии, медицины и педагогики). В структуру Марбургского университета включены исследовательские ин-ты (немецкого языка, экономической и социальной этики, церковной архитектуры и современного церковного искусства и другое), музеи: изобразительного искусства, собрание античности и слепков, истории культуры (дворец ландграфов), истории религий, минералогический, анатомический (Анатомикум), химический и этнографический; библиотеки; Старый ботанический сад (1786 год) и Новый ботанический сад (1961 год).
Обучаются свыше 24 тысяч студентов (2009 год).