МАРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Уни­вер­си­тет им. Фи­лип­па - один из ста­рей­ших уни­вер­си­те­тов Гер­ма­нии.

Ос­но­ван 1 июля 1527 года гес­сен­ским ланд­гра­фом Фи­лип­пом I Ве­ли­ко­душ­ным как про­тес­тант­ское выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние (ста­рей­шее из ны­не су­ще­ст­вую­щих). Вна­ча­ле ве­ду­щим факультетом был тео­ло­ги­че­ский, так­же бы­ли от­кры­ты юри­дический, медицинский и фи­лософский факультеты, в 1527 году в университете ра­бо­та­ли 11 про­фес­со­ров и учи­лись 84 сту­ден­та. В 1529 году при Марбургском университете соз­да­но пер­вое в Гер­ма­нии сту­ден­че­ское об­ще­жи­тие (Collegium Philippinum der Hessischen Stipendiatenanstalt).

В 1529 году в Марбургском университете про­хо­дил мар­бург­ский ре­лигиозный дис­пут ме­ж­ду М. Лю­те­ром и У. Цвинг­ли. В 1541 году университет был при­знан императором Кар­лом V .

В по­сле­дую­щие 300 лет чис­ло сту­ден­тов ко­ле­ба­лось от 30 до 300. Марбургский университет был пер­вым германским университетом, в ко­то­ром бы­ли от­кры­ты но­вые ка­фед­ры и фа­куль­те­ты (ка­фед­ра по изу­че­нию ро­ман­ских язы­ков и литературы в 1606 году, хи­мический факультет в 1609 году и другие).

В 1866 году по­сле при­сое­ди­не­ния Гес­се­на к Прус­сии Марбургский университет по­лу­чил ста­тус Ко­ро­лев­ско­го прусского университета, чис­ло сту­ден­тов воз­рос­ло до 1200 человек, рас­ши­ри­лась учеб­ная и на­учная ба­за (от­кры­ты но­вые кли­ни­ки, ес­тественно-на­учный и медицинский институты).

С 1908 года в университет ста­ли при­ни­мать на учё­бу жен­щин.

В XX веке Марбургский университет - один из основных цен­тров фи­лософского об­ра­зо­ва­ния в Гер­ма­нии; здесь ра­бо­та­ли Р. Бульт­ман, Х.Г. Га­да­мер, М. Хай­дег­гер, пред­ста­ви­те­ли мар­бург­ской шко­лы Г. Ко­ген и П. На­торп. В 1933 году Марбургский университет по­лу­чил современное название «Уни­вер­си­тет имени Фи­лип­па».

В раз­ное вре­мя в Марбургском университете учи­лись или пре­по­да­ва­ли лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии: Э. фон Бе­ринг, К.Ф. Бра­ун, А. Бу­те­нандт, Г. Вит­тиг, О. Ган, О. Лё­ви, А. Кос­сель, Б.Л. Пас­тер­нак , Х. Фи­шер, К. Циг­лер.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и вы­пу­ск­ни­ков университета - М.В. Ло­мо­но­сов, братья Гримм, хи­ми­ки Р. Бун­зен и Ф. Вё­лер, соз­да­тель русского фар­фо­ра Д.И. Ви­но­гра­дов, фи­ло­соф Х. Вольф, кри­тик и фи­ло­соф Х. Ор­те­га-и-Гас­сет, фи­зио­лог В. Пфеф­фер, пси­хо­лог С.Л. Ру­бин­штейн, юрист Ф.К. фон Са­ви­ньи.

По­сле ре­фор­мы выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния в Гес­се­не в 1970 году струк­ту­ра Марбургского университета из­ме­не­на: фа­куль­те­ты пре­об­ра­зо­ва­ны в от­де­ле­ния, рек­то­рат - в пре­зи­ди­ум. В со­ста­ве университета (2009 год) 16 на­учных от­де­ле­ний (юри­дический, эко­но­мический, фи­ло­со­фия и об­щественные нау­ки, пси­хо­ло­гической, про­тес­тант­ской тео­ло­гии, ис­то­рии и куль­ту­ро­ло­гии, гер­ма­ни­сти­ки и ис­кусств, иностранной фи­ло­ло­гии, ма­те­ма­ти­ки и ин­фор­ма­ти­ки, фи­зи­ки, хи­мии, фар­ма­цев­ти­ки, био­ло­гии, гео­гра­фии, ме­ди­ци­ны и пе­да­го­ги­ки). В струк­ту­ру Марбургского университета вклю­че­ны ис­сле­до­ва­тель­ские ин-ты (немецкого язы­ка, эко­но­мической и со­ци­аль­ной эти­ки, цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры и современного цер­ков­но­го искусства и другое), му­зеи: изо­бра­зительного искусства, со­б­ра­ние ан­тич­но­сти и слеп­ков, ис­то­рии куль­ту­ры (дво­рец ланд­гра­фов), ис­то­рии ре­ли­гий, ми­не­ра­ло­гический, ана­то­мический (Ана­то­ми­кум), хи­мический и эт­но­гра­фи­че­ский; биб­лио­те­ки; Ста­рый бо­та­нический сад (1786 год) и Но­вый бо­та­нический сад (1961 год).

Обу­ча­ют­ся свыше 24 тысяч сту­ден­тов (2009 год).

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