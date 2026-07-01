МАРБУРГ
МАРБУРГ (Марбург-ан-дер-Лан) - город в Германии, земля Гессен.
Население 80,4 тысяч человек (2010 год).
Расположен в верховьях реки Лан (правый приток Рейна.).
Через Марбург проходят железнодорожная магистраль Гамбург - Ганновер - Кассель - Франкфурт-на-Майне - Карлсруэ, автобан Оснабрюк - Гисен - Франкфурт-на-Майне и несколько скоростных федеральных автотрасс.
Город начал формироваться вокруг бурга, возникшего в IX-X века. Впервые упоминается в 1138/39 году, как город - в 1222 году. Приобрёл значение в начале XIII века, став резиденцией вдовствующей ландграфини Елизаветы Тюрингской (1207-1231 годы), открывшей в Марбурге госпиталь. После её канонизации (1235 год) центр паломничества. В 1248-1604 годы (с перерывами) одна из резиденций ландграфов Гессенских, имевших с 1292 года статус имперских князей. В 1319 году сильно пострадал от пожара. В 1527 году ландграф Филипп I Великодушный (1509/18-1567 годы), ревностный сторонник Реформации и поклонник М. Лютера, основал в Марбурге первый в Германии протестантский университет (смотри в статье Марбургский университет), что способствовало росту значения города как культурного, образовательного и научного центра. В 1529 году в Марбурге состоялся диспут между М. Лютером и У. Цвингли. Быстро развивался после включения в 1866 году в состав Пруссии. В 1931 году к Марбург присоединена община Оккерхаузен. В конце 2-й мировой войны подвергся бомбардировке англо-американской авиации (февраль 1945 года); 28 марта 1945 года без боя взят американскими войсками, вошёл в американскую зону оккупации Германии. С 1949 года в земле Гессен, административный центр округа Марбург. В результате административно-территориальной реформы 1974 года к Марбургу были присоединены 18 общин (Бауэрбах, Каппель, Кириаксвеймар, Дильшхаузен и другие), Марбург стал административным центром округа Марбург-Биденкопф.
Над Старым городом возвышается замок (строился с XI веке; реконструкции XIV-XV и XVIII-XIX веков; с 1946 года - во владении Марбургского университета, с 1976 года в одном из зданий - музей университета); его архитектурный облик в основном сложился ко 2-й половине XIII века, когда были сооружены раннеготический княжеский зал (1290-е года, площадь 482 м2), замковая часовня (1288 год), сакристия.
Культовую архитектуру представляют церкви: Святой Елизаветы - одна из наиболее ранних церквей в стиле готики в земле Гессен, строившаяся по типу соборов в Реймсе и Страсбурге (1235-1283 годы; 3-нефная, многоугольные апсиды; роза восточного фронтона, 1290 год; парные башни высотой 80 м, 1314-1360 годы; сакристия, 1326 год; в интерьере - росписи конца XIII века, погребения XIII века; реконструирована в 1854-1861 и 1930-1931 годы), Иоанна Евангелиста (около 1500-1520 годов; перестроена в XIX веке), Святой Марии Марбургской (XIV век); здание бывшей капеллы Килиана в романском стиле (1180-1200 годы; перестроена в 1872-1873 годы), мечеть Омар- ибн-аль-Хаттаб (1986 год).
Среди памятников гражданской архитектуры - так называемая Зелёная мельница (XIII век), странноприимный дом «Кугельхаус» (1491 год), Ратуша (1512-1527 годы), смотровая башня Кайзер-Вильгельм-Турм (1887-1890 годы).
Среди научно-исследовательских учреждений - Институт микробиологии Общества имени Макса Планка, Институт имени И.Г. Гердера (1950 год; ведёт исследования главным образом по истории Центральной и Восточной Европы); в Марбурге также располагаются научно-исследовательские лаборатории ряда фармацевтических и биотехнологических фирм.
Государственный архив земли Гессен (1870 год), Немецкий дворянский архив (1961 год).
Музей изобразительных искусств (1987 год).
Основа городской экономики - сфера услуг (занято около 85% работающих, 2008 год). Марбург - монофункциональный университетский город. Главный работодатель - Марбургский университет (7,5 тысяч сотрудников и обслуживающего персонала; свыше 23 тысяч студентов, главным образом иногородних); в числе других - Университетская клиника Марбург - Гисен (подразделение «Марбург»), Германское училище для слепых «Блиста» имени К. Штреля (1916 год). Значительный книгоиздательский центр, выросший на базе Марбургского университета. Важное экономическое значение имеют туристический бизнес, гостиничное хозяйство и сеть предприятий общественного питания (в Марбурге - более 300 ресторанов, кафе и пивных; значительная их часть ориентирована на обслуживание студентов).
В промышленности и строительстве занято менее 15% работающих. Ведущая отрасль промышленной специализации - фармацевтическая. Предприятия в Марбурге и его пригороде Марбах (старейшие основаны в начале XX века немецким микробиологом Э.фон Берингом: в 1904 году создана компания «Behringwerke», после её разукрупнения в 1997 году предприятия принадлежат фирмам «CSL Behring GmbH», «Novartis Vaccines GmbH» и другие) выпускают наукоёмкую фармацевтическую и биотехнологическую продукцию, а также медицинское оборудование; действуют также небольшие фирмы, созданные на научно-производственной базе Марбургского университета.