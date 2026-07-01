МАРБУРГ

МАРБУРГ (Мар­бург-ан-дер-Лан) - го­род в Гер­ма­нии, зем­ля Гес­сен.

Население 80,4 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен в вер­ховь­ях реки Лан (пра­вый при­ток Рей­на.).

Че­рез Марбург про­хо­дят железнодорожная ма­ги­ст­раль Гам­бург - Ган­но­вер - Кас­сель - Франк­фурт-на-Май­не - Кар­лс­руэ, ав­то­бан Оснаб­рюк - Ги­сен - Франк­фурт-на-Май­не и несколько ско­ро­ст­ных фе­де­раль­ных ав­то­трасс.

Го­род на­чал фор­ми­ро­вать­ся во­круг бур­га, воз­ник­ше­го в IX-X века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1138/39 году, как го­род - в 1222 году. При­об­рёл зна­че­ние в начале XIII века, став ре­зи­ден­ци­ей вдов­ст­вую­щей ланд­гра­фи­ни Ели­за­ве­ты Тю­ринг­ской (1207-1231 годы), от­крыв­шей в Марбурге гос­пи­таль. По­сле её ка­но­ни­за­ции (1235 год) центр па­лом­ни­че­ст­ва. В 1248-1604 годы (с пе­ре­ры­ва­ми) од­на из ре­зи­ден­ций ланд­гра­фов Гес­сен­ских, имев­ших с 1292 года ста­тус им­пер­ских кня­зей. В 1319 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра. В 1527 году ланд­граф Фи­липп I Ве­ли­ко­душ­ный (1509/18-1567 годы), рев­но­ст­ный сто­рон­ник Ре­фор­ма­ции и по­клон­ник М. Лю­те­ра, ос­но­вал в Марбурге пер­вый в Гер­ма­нии про­тес­тант­ский университет (смотри в статье Мар­бург­ский уни­вер­си­тет), что спо­соб­ство­ва­ло рос­ту зна­че­ния го­ро­да как куль­тур­но­го, об­ра­зо­вательного и на­учного цен­тра. В 1529 году в Марбурге со­сто­ял­ся дис­пут ме­ж­ду М. Лю­те­ром и У. Цвинг­ли. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся по­сле вклю­че­ния в 1866 году в со­став Прус­сии. В 1931 году к Марбург при­сое­ди­не­на об­щи­на Ок­кер­хау­зен. В конце 2-й ми­ро­вой вой­ны под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке анг­ло-американской авиа­ции (февраль 1945 года); 28 марта 1945 года без боя взят американскими вой­ска­ми, во­шёл в американскую зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 1949 года в зем­ле Гес­сен, административный центр округа Мар­бург. В ре­зуль­та­те административно-территориальной ре­фор­мы 1974 года к Марбургу бы­ли при­сое­ди­не­ны 18 об­щин (Бау­эр­бах, Кап­пель, Ки­ри­ак­свей­мар, Дильш­хау­зен и другие), Марбург стал административным центром округа Мар­бург-Би­ден­копф.

Над Ста­рым го­ро­дом воз­вы­ша­ет­ся за­мок (стро­ил­ся с XI веке; ре­кон­ст­рук­ции XIV-XV и XVIII-XIX веков; с 1946 года - во вла­де­нии Мар­бург­ско­го университета, с 1976 года в од­ном из зда­ний - му­зей университета); его ар­хитектурный об­лик в основном сло­жил­ся ко 2-й половине XIII века, ко­гда бы­ли со­ору­же­ны ран­не­го­тический кня­же­ский зал (1290-е года, площадь 482 м2), зам­ко­вая ча­сов­ня (1288 год), сак­ри­стия.

Куль­то­вую ар­хи­тек­ту­ру пред­став­ля­ют церк­ви: Святой Ели­за­ве­ты - од­на из наи­бо­лее ран­них церк­вей в сти­ле го­ти­ки в зем­ле Гес­сен, стро­ив­шая­ся по ти­пу со­бо­ров в Рейм­се и Страс­бур­ге (1235-1283 годы; 3-не­фная, мно­го­уголь­ные апси­ды; ро­за восточного фрон­то­на, 1290 год; пар­ные баш­ни высотой 80 м, 1314-1360 годы; сак­ри­стия, 1326 год; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си конца XIII века, по­гре­бе­ния XIII века; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1854-1861 и 1930-1931 годы), Ио­ан­на Еван­ге­ли­ста (около 1500-1520 годов; пе­ре­строе­на в XIX веке), Святой Ма­рии Мар­бург­ской (XIV век); зда­ние бывшей ка­пел­лы Ки­лиа­на в ро­ман­ском сти­ле (1180-1200 годы; пе­ре­строе­на в 1872-1873 годы), ме­четь Омар- ибн-аль-Хат­таб (1986 год).

Среди па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры - так называемая Зе­лё­ная мель­ни­ца (XIII век), стран­но­при­им­ный дом «Ку­гель­ха­ус» (1491 год), Ра­ту­ша (1512-1527 годы), смот­ро­вая баш­ня Кай­зер-Виль­гельм-Турм (1887-1890 годы).

Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - Институт мик­ро­био­ло­гии Общества имени Мак­са План­ка, Институт имени И.Г. Гер­де­ра (1950 год; ве­дёт ис­сле­до­ва­ния главным образом по ис­то­рии Центральной и Восточной Ев­ро­пы); в Марбурге так­же рас­по­ла­га­ют­ся научно-исследовательские ла­бо­ра­то­рии ря­да фар­ма­цев­тических и био­тех­но­ло­гических фирм.

Государственный ар­хив зем­ли Гес­сен (1870 год), Немецкий дво­рян­ский ар­хив (1961 год).

Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (1987 год).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 85% ра­бо­таю­щих, 2008 год). Марбург - мо­но­функ­цио­наль­ный уни­вер­си­тет­ский го­род. Глав­ный ра­бо­то­да­тель - Мар­бург­ский университет (7,5 тысяч со­труд­ни­ков и об­слу­жи­ваю­ще­го пер­со­на­ла; свыше 23 тысяч сту­ден­тов, главным образом ино­го­род­них); в чис­ле других - Уни­вер­си­тет­ская кли­ни­ка Мар­бург - Ги­сен (под­раз­де­ле­ние «Мар­бург»), Гер­ман­ское учи­ли­ще для сле­пых «Бли­ста» имени К. Штре­ля (1916 год). Зна­чительный кни­го­из­да­тель­ский центр, вы­рос­ший на ба­зе Мар­бург­ско­го университета. Важ­ное эко­но­мическое зна­че­ние име­ют ту­ри­стический биз­нес, гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и сеть пред­при­ятий об­щественного пи­та­ния (в Марбурге - бо­лее 300 рес­то­ра­нов, ка­фе и пив­ных; зна­чительная их часть ори­ен­ти­ро­ва­на на об­слу­жи­ва­ние сту­ден­тов).

В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то ме­нее 15% ра­бо­таю­щих. Ве­ду­щая от­расль промышленной спе­циа­ли­за­ции - фар­ма­цев­ти­че­ская. Пред­при­ятия в Марбурге и его при­го­ро­де Мар­бах (ста­рей­шие ос­но­ва­ны в начале XX века немецким мик­ро­био­ло­гом Э.фон Бе­рин­гом: в 1904 году соз­да­на ком­па­ния «Behringwer­ke», по­сле её раз­ук­руп­не­ния в 1997 году пред­при­ятия при­над­ле­жат фир­мам «CSL Beh­ring GmbH», «Novartis Vaccines GmbH» и другие) вы­пус­ка­ют нау­ко­ём­кую фар­ма­цев­тическую и био­тех­но­ло­гическую про­дук­цию, а так­же медицинское обо­ру­до­ва­ние; дей­ст­ву­ют так­же не­боль­шие фир­мы, соз­дан­ные на на­учно-про­из­водственной ба­зе Мар­бург­ско­го уни­верситета.

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