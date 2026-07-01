МАРБЕЛЬЯ

МАРБЕЛЬЯ - го­род на юге Ис­па­нии , в ав­то­ном­ном со­об­ще­ст­ве Ан­да­лу­сия, провинция Ма­ла­га.

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го мо­ря. При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт в пре­де­лах ку­рорт­ной зо­ны Кос­та-дель-Соль, к за­па­ду от города Ма­ла­га.

Население 139,8 тысяч человек (2010 год; 67,8 тысяч в 1981 году); около 14% населения - иностранные гра­ж­да­не.

Че­рез Марбелью про­хо­дит Сре­ди­зем­но­мор­ская ав­то­стра­да. В Марбелье - тор­го­во-ры­бо­ло­вец­кий порт и три не­боль­шие спор­тив­но-ту­ри­стических га­ва­ни.

Ос­но­ван, ве­ро­ят­но, как ко­ло­ния фи­ни­кий­цев. По­сле арабского за­вое­ва­ния му­сульманская кре­пость, из­вест­ная под современным на­зва­ни­ем. В 1485 году взя­та хри­стиа­на­ми. С середины XX века раз­ви­ва­ет­ся как ту­ри­стический центр.

Ста­рый го­род (Кас­ко-Ан­ти­гуо), ок­ру­жён­ный сте­на­ми (X-XIV веков, со­хра­ни­лись час­тич­но), со­хра­нил средневековую не­ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку. В его цен­тре - площадь Пла­са-де-лос-На­ран­хос с церковью Эр­ми­та-де-Сан­ть­я­го (конца XV века), до­мом Ка­са-дель-Кор­ре­хи­дор (1552 год) и зда­ни­ем Ра­ту­ши (1568 год). В Ста­ром го­ро­де так­же: церк­ви Сан­та-Ма­рия-де-ла-Эн­кар­нась­он (XVI век; пе­ре­строе­на в XVII-XVIII века в сти­ле ба­рок­ко ) и Эр­ми­та-дель-Сан­то-Кри­сто-де-ла-Вера-Крус (XVI-XVIII века); ка­пел­ла Сан-Ху­ан-де-Ди­ос (начало XVI века; в ин­терь­е­ре - де­ревянные пе­ре­кры­тия в сти­ле му­де­хар). На буль­ва­ре Аве­ни­да-дель-Мар - скульп­ту­ры С. Да­ли. В Марбелье рас­по­ло­жен жи­лой мас­сив «Тьем­по либ­ре» в рус­ле мо­дер­низ­ма с эле­мен­та­ми пла­ни­ров­ки «го­ро­да-са­да» (1956-1963 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Ай­ме­рич Амадь­ос, А. Ка­дар­со дель Пу­эйо). Близ Марбельи - ос­тат­ки древнеримской вил­лы Рио-Вер­де (со­хра­ни­лись на­поль­ные мо­заи­ки).

Ака­де­мия ди­зай­на (1995 год).

Му­зеи: современной испанской гра­вю­ры (1992 год, в зда­нии гос­пи­та­ля Ба­зан, XVI век; около 3 тысяч экс­по­на­тов), му­ни­ци­паль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский, «Фер­ма Ми­раф­ло­рес» (вклю­ча­ет сад с эк­зо­тическими рас­те­ния­ми), ху­дожественный «Рал­ли», «Бон­сай» (кар­ли­ко­вые де­ре­вья, в пар­ке Ар­ройо-де-ла-Ре­пре­са). Городской те­атр.

В Марбелье про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: му­зы­каль­ные - опер­ный (с 2001 года), джа­за (с 2003 года); ки­но­фес­ти­валь и другое. Во Двор­це вы­ста­вок и кон­грес­сов с 2005 года еже­год­но про­хо­дит ме­ж­ду­народная вы­став­ка современного искусства MARB ART (фо­то­гра­фия, гра­фи­ка, жи­во­пись, скульп­ту­ра, ди­зайн). Бо­та­нический сад (за­ло­жен в XIII веке, площадь около 15 тысяч м2).

Круп­ный центр ме­ж­ду­народного ту­риз­ма, один из са­мых фе­ше­не­бель­ных и пре­стиж­ных испанских ку­рор­тов, ле­чеб­но-оз­до­ро­вительный центр ми­ро­во­го зна­че­ния (сред­не­го­до­вая температура 18 °С; в пре­де­лах му­ни­ци­па­ли­те­та - 24 пля­жа про­тя­жён­но­стью 27 км). Мно­го­численные оте­ли, вил­лы; голь­фо­вые по­ля.

Марбелья - один из наи­бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся испанских го­ро­дов, по ка­че­ст­ву жиз­ни за­ни­ма­ет 1-е ме­сто сре­ди го­ро­дов Ан­да­лу­сии. В городской эко­но­ми­ке до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес и гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ное де­ло, де­ло­вые ус­лу­ги, в том числе сдел­ки с не­дви­жи­мо­стью). В рай­оне Марбельи про­из­во­дит­ся 8-10% ВРП Ан­да­лу­сии; в го­ро­де за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но свыше 17,6 тысяч раз­но­про­филь­ных пред­при­ятий (около 90% - мел­кие, до 5 за­ня­тых), из них к сфе­ре ус­луг от­но­сит­ся около 88% (за­ня­то около 80% ра­бо­таю­щих), к строй­ин­ду­ст­рии - около 9% (со­от­вет­ст­вен­но 14%), к промышленности - около 3%.

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