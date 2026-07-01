МАРБЕЛЬЯ
МАРБЕЛЬЯ - город на юге Испании, в автономном сообществе Андалусия, провинция Малага.
Расположен на побережье Средиземного моря. Приморский климатический курорт в пределах курортной зоны Коста-дель-Соль, к западу от города Малага.
Население 139,8 тысяч человек (2010 год; 67,8 тысяч в 1981 году); около 14% населения - иностранные граждане.
Через Марбелью проходит Средиземноморская автострада. В Марбелье - торгово-рыболовецкий порт и три небольшие спортивно-туристических гавани.
Основан, вероятно, как колония финикийцев. После арабского завоевания мусульманская крепость, известная под современным названием. В 1485 году взята христианами. С середины XX века развивается как туристический центр.
Старый город (Каско-Антигуо), окружённый стенами (X-XIV веков, сохранились частично), сохранил средневековую нерегулярную планировку. В его центре - площадь Пласа-де-лос-Наранхос с церковью Эрмита-де-Сантьяго (конца XV века), домом Каса-дель-Коррехидор (1552 год) и зданием Ратуши (1568 год). В Старом городе также: церкви Санта-Мария-де-ла-Энкарнасьон (XVI век; перестроена в XVII-XVIII века в стиле барокко) и Эрмита-дель-Санто-Кристо-де-ла-Вера-Крус (XVI-XVIII века); капелла Сан-Хуан-де-Диос (начало XVI века; в интерьере - деревянные перекрытия в стиле мудехар). На бульваре Авенида-дель-Мар - скульптуры С. Дали. В Марбелье расположен жилой массив «Тьемпо либре» в русле модернизма с элементами планировки «города-сада» (1956-1963 годы, архитекторы М. Аймерич Амадьос, А. Кадарсо дель Пуэйо). Близ Марбельи - остатки древнеримской виллы Рио-Верде (сохранились напольные мозаики).
Академия дизайна (1995 год).
Музеи: современной испанской гравюры (1992 год, в здании госпиталя Базан, XVI век; около 3 тысяч экспонатов), муниципальный археологический, «Ферма Мирафлорес» (включает сад с экзотическими растениями), художественный «Ралли», «Бонсай» (карликовые деревья, в парке Арройо-де-ла-Репреса). Городской театр.
В Марбелье проводятся международные фестивали: музыкальные - оперный (с 2001 года), джаза (с 2003 года); кинофестиваль и другое. Во Дворце выставок и конгрессов с 2005 года ежегодно проходит международная выставка современного искусства MARB ART (фотография, графика, живопись, скульптура, дизайн). Ботанический сад (заложен в XIII веке, площадь около 15 тысяч м2).
Крупный центр международного туризма, один из самых фешенебельных и престижных испанских курортов, лечебно-оздоровительный центр мирового значения (среднегодовая температура 18 °С; в пределах муниципалитета - 24 пляжа протяжённостью 27 км). Многочисленные отели, виллы; гольфовые поля.
Марбелья - один из наиболее динамично развивающихся испанских городов, по качеству жизни занимает 1-е место среди городов Андалусии. В городской экономике доминирует сфера услуг (торговля, туристический бизнес и гостинично-ресторанное дело, деловые услуги, в том числе сделки с недвижимостью). В районе Марбельи производится 8-10% ВРП Андалусии; в городе зарегистрировано свыше 17,6 тысяч разнопрофильных предприятий (около 90% - мелкие, до 5 занятых), из них к сфере услуг относится около 88% (занято около 80% работающих), к стройиндустрии - около 9% (соответственно 14%), к промышленности - около 3%.