МАРАТ , ЖАН-ПОЛЬ
Марат (фр. Marat), Жан-Поль (21.05.1743, Будри, Швейцария — 13.07.1793, Париж) — политический деятель Французской революции XVIII в. Родился в семье швейцарского ремесленника. В 16 лет стал гувернером сына негоцианта в Бордо. Между 1762 и 1765 изучал медицину в Париже, но курс обучения не закончил. В 1765—1775 жил в Великобритании, где возобновил занятия медициной (в 1775 получил диплом) и сделал первые шаги в литературе. В 1772 анонимно опубликовал философский труд «Опыт о человеческой душе» («Essay on Human Soul», 1772), в 1773 — его расширенную версию «Философский опыт о человеке» («Philosophical Essay on Man», 1773), вышедшую в 1776 и на французском языке («De l’Homme», 1776). Сочинение встретило ироничный прием у ведущих философов Просвещения: Вольтер назвал автора «чудаком», Дидро — «арлекином». В 1774 М. выпустил работу «Цепи рабства» («Chains of Slavery», 1774), где на примере текущих политических событий в Великобритании дал теоретическое обоснование необходимости революционного насилия. В 1775 переехал во Францию, в 1777 получил место врача при дворе графа Артуа (см. Карл Х). Занимался физическими исследованиями, пытаясь установить природу огня. Добивался места в Академии наук, проявляя неразборчивость в средствах, из-за чего испортил себе репутацию в научном сообществе и был им отвергнут. В 1780 опубликовал в Швейцарии юридический труд «План уголовного законодательства» («Plan de legislative criminelle», 1780), где оправдывал кражу правом крадущего на существование. В 1784 лишился места врача и впал в крайнюю бедность. В первой половине 1789 опубликовал ряд политических памфлетов с призывами к революционному насилию. 12 сентября начал выпуск ежедневной газеты «Парижский публицист» («Publiciste parisien»), которая c 16 сентября называлась «Друг народа» («L’Ami du peuple»), а с 25 сентября 1792 — «Газета Французской республики» («Journal de la Republique francaise»). Газета (всего вышло более 1000 номеров) была весьма популярна в «низах» общества и принесла М. широкую известность. Ее отличала резкая критика представителей всех властей, включая революционное большинство депутатов Учредительного (см. Учредительное собрание 1789—1791) и Законодательного собраний, а также непрестанные призывы к физической расправе над «врагами общества». Считая, что любая власть, как наследственная, так и выборная, угрожает свободе народа, а тот слишком «доверчив и простодушен», чтобы эту угрозу разглядеть, М. претендовал на роль главного обличителя «происков» правителей. Из номера в номер он писал о «заговорах» против народа и требовал уничтожения его «врагов» во все больших количествах: в июле 1789 — 500 человек, в конце 1789 — 20 тыс., в конце 1792 — 270 тыс. человек. В январе 1790 и после Вареннского кризиса июня-июля 1791 М. пытались привлечь к ответственности за подстрекательство к насилию, но оба раза ему удавалось бежать в Англию. После свержения монархии 10 августа 1792 он вошел в повстанческую Коммуну Парижа. Призывая в своей газете ко все новым расправам над «врагами революции», способствовал разжиганию настроений, приведших 2—4 сентября к массовым убийствам парижским плебсом заключенных в тюрьмах. 9 сентября избран депутатом Конвента от Парижа. Стал одним из лидеров монтаньяров (см. Гора). На процессе над Людовиком XVI голосовал за казнь короля. Был решительным противником жирондистов. Последние добились 12 апреля 1793 принятия Конвентом декрета о предании М. суду Революционного трибунала за призывы к насилию, но 24 апреля М. был оправдан и с триумфом вернулся в Конвент. Принял активное участие в подготовке восстания 31 мая — 2 июня 1793, после которого слег с тяжелой болезнью, вызванной нервным перенапряжением. Убит 13 июня у себя дома нормандской республиканкой Ш. Корде, надеявшейся таким образом остановить гражданскую войну во Франции. После смерти М., наряду с Шалье и Лепелетье, стал одной из центральных фигур республиканского культа «мучеников свободы», который монтаньяры в 1793—1794 использовали для революционной пропаганды и оправдания политики Террора.
Соч.: Памфлеты. М.–Л., 1934; Избранные произведения. В 3 т. М., 1956; ?uvres politiques (1789—1793) / Ed. J. De Cock et Ch. Goёtz. Bruxelles, 1989—1995; Marat avant 1789. Lyon, 2003.
Лит.: Cabanes A. Marat inconnu, l’homme prive, le savant, le medecin. Paris, 1894; Манфред А. З. Марат. М., 1962; Coquard O. Marat. Paris, 1993; Conner C. P. Jean Paul Marat: Scientist and Revolutionary. New York, 1997; Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. М., 2003; Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. М., 2007; Bianchi S. Marat: «L’Ami du peuple». Paris, 2017. А. В. Чудинов.