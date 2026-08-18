МАРАТ ЖАН ПОЛЬ
МАРАТ, МАРА ЖАН ПОЛЬ - деятель Французской революции XVIII века, издатель, публицист.
Из семьи протестантского учителя (по другим данным, ремесленника), переехавшего с острова Сардиния в Швейцарию.
В 1759-1761 годы служил гувернёром в городе Бордо.
В 1762-1765 годы изучал медицину в Париже, но курса не закончил. С 1765 года жил в Лондоне, где возобновил изучение медицины (в 1775 году получил диплом) и начал заниматься литературной деятельностью.
В 1772 году анонимно опубликовал философский труд «Опыт о человеческой душе» («Essay on human soul»), в 1773 году - его расширенную версию «Философский опыт о человеке» («Philosophical essay on man»), вышедшую в 1775 году на французском языке под названием «О человеке» («De l’Homme»). Сочинение встретило ироничный приём у ведущих философов-просветителей Вольтера и Д. Дидро. В 1774 году выпустил работу «Цепи рабства» («Chains of slavery»), где на примере текущих политических событий в Великобритании дал теоретическое обоснование необходимости революционного насилия.
В 1775 году вернулся во Францию, в 1777 году получил место врача при дворе графа Артуа (будущий французский король Карл Х). Занимался исследованиями физической природы огня. Добивался места в АН, проявил неразборчивость в средствах, из-за чего испортил себе репутацию в научном сообществе и был им отвергнут. В 1780 году опубликовал в Швейцарии юридический труд «План уголовного законодательства» («Plan de législation criminelle»), где оправдывал кражу правом крадущего на существование. В 1784 году лишился места врача, потеряв единственный источник дохода. В 1-й половине 1789 года опубликовал ряд политических памфлетов с призывами к революционному насилию.
12 сентября 1789 года начал выпуск ежедневной газеты «Publiciste parisien» [c 16 сентября выходила под названием «L’Ami du peuple» («Друг народа»), с 25 сентября 1792 года - «Journal de la République française»]. Газета была весьма популярна в низших слоях общества и принесла Марату известность. Её отличала резкая критика представителей всех властей, включая революционное большинство депутатов Учредительного и Законодательного собраний, а также постоянные призывы к физической расправе над «врагами общества». Считая, что любая власть - как наследственная, так и выборная - угрожает свободе народа, а тот слишком «доверчив и простодушен», чтобы эту угрозу разглядеть, Марат претендовал на роль главного обличителя правителей. Из номера в номер он писал о «заговорах» против народа и требовал уничтожения его «врагов» во всё больших количествах: в июле 1789 года говорил о необходимости казнить 500 человек, в конце 1789 года - 20 тысяч человек, в конце 1792 года - 270 тысяч человек. В январе 1790 и июне - июле 1791 годов Марата пытались привлечь к суду за подстрекательство к насилию, но оба раза ему удавалось бежать в Великобританию.
После свержения монархии 10 августа 1792 года Марат вошёл в состав повстанческой Коммуны Парижа. Призывы Марата к расправам над «врагами революции» способствовали разжиганию настроений, которые привели к массовым убийствам парижским плебсом 2-4 сентября 1792 года заключённых в тюрьмах. 9 сентября 1792 года избран депутатом Конвента от Парижа. Входил в группу монтаньяров (смотри в статье Гора). На процессе над Людовиком XVI проголосовал за его казнь. Был одним из наиболее решительных противников жирондистов. Последние добились 12 апреля 1793 года принятия Конвентом декрета о предании Марата суду Революционного трибунала за призывы к насилию, но 24 апреля Марат был оправдан и с триумфом вернулся в Конвент. Принял активное участие в подготовке антижирондистского восстания 31 мая - 2 июня 1793 года, после которого слёг с тяжёлой болезнью, вызванной нервным перенапряжением.
Убит в своём доме нормандской республиканкой Ш. Корде, рассчитывавшей таким способом остановить гражданскую войну во Франции.
После смерти Марат, наряду с М.Ж. Шалье и Л.М. Лепелетье, стал одной из центральных фигур республиканского культа «мучеников свободы», который использовался монтаньярами в 1793-1794 годы для революционной пропаганды и оправдания политики террора.
Сочинения:
Письма 1776-1793. П.; М., 1923;
Памфлеты. М.; Л., 1934;
Избранные произведения. М., 1956. Т. 1-3;
Œuvres politiques (1789-1793) / Ed. J. de Cock, Ch. Goëtz. Brux., 1989-1995. Vol. 1-10;
Marat avant 1789. Lyon, 2003.