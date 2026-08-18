МАРАТ ЖАН ПОЛЬ

МАРАТ, МАРА ЖАН ПОЛЬ - дея­тель Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , из­да­тель, пуб­ли­цист.

Из се­мьи про­тес­тант­ско­го учи­те­ля (по другим дан­ным, ре­мес­лен­ни­ка), пе­ре­ехав­ше­го с острова Сар­ди­ния в Швей­ца­рию.

В 1759-1761 годы слу­жил гу­вер­нё­ром в городе Бор­до.

В 1762-1765 годы изу­чал ме­ди­ци­ну в Па­ри­же, но кур­са не за­кон­чил. С 1765 года жил в Лон­до­не, где во­зоб­но­вил изу­че­ние ме­ди­ци­ны (в 1775 году по­лу­чил ди­плом) и на­чал за­ни­мать­ся литературной дея­тель­но­стью.

В 1772 году ано­ним­но опуб­ли­ко­вал фи­лософский труд «Опыт о че­ло­ве­че­ской ду­ше» («Essay on human soul»), в 1773 году - его рас­ши­рен­ную вер­сию «Фи­ло­соф­ский опыт о че­ло­ве­ке» («Philo­so­phical essay on man»), вы­шед­шую в 1775 году на французском языке под названием «О че­ло­ве­ке» («De l’Homme»). Со­чи­не­ние встре­ти­ло иро­нич­ный при­ём у ве­ду­щих фи­ло­со­фов-про­све­ти­те­лей Воль­те­ра и Д. Дид­ро. В 1774 году вы­пус­тил ра­бо­ту «Це­пи раб­ст­ва» («Chains of slavery»), где на при­ме­ре те­ку­щих по­ли­тических со­бы­тий в Ве­ли­ко­бри­та­нии дал тео­ре­тическое обос­но­ва­ние не­об­хо­ди­мо­сти ре­во­люционного на­си­лия.

В 1775 году вер­нул­ся во Фран­цию, в 1777 году по­лу­чил ме­сто вра­ча при дво­ре графа Ар­туа (бу­ду­щий французский ко­роль Карл Х). За­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ния­ми фи­зической при­ро­ды ог­ня. До­би­вал­ся мес­та в АН, про­явил не­раз­бор­чи­вость в сред­ст­вах, из-за че­го ис­пор­тил се­бе ре­пу­та­цию в на­учном со­об­ще­ст­ве и был им от­верг­нут. В 1780 году опуб­ли­ко­вал в Швей­ца­рии юри­дический труд «План уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва» («Plan de législation criminelle»), где оп­рав­ды­вал кра­жу пра­вом кра­ду­ще­го на су­ще­ст­во­ва­ние. В 1784 году ли­шил­ся мес­та вра­ча, по­те­ряв един­ст­вен­ный ис­точ­ник до­хо­да. В 1-й половине 1789 года опуб­ли­ко­вал ряд по­ли­тических пам­фле­тов с при­зы­ва­ми к ре­во­люционному на­си­лию.

12 сентября 1789 года на­чал вы­пуск еже­днев­ной газеты «Publiciste parisien» [c 16 сентября вы­хо­ди­ла под названием «L’Ami du peuple» («Друг на­ро­да»), с 25 сентября 1792 года - «Journal de la République française»]. Га­зе­та бы­ла весь­ма по­пу­ляр­на в низ­ших сло­ях об­ще­ст­ва и при­нес­ла Марату из­вест­ность. Её от­ли­ча­ла рез­кая кри­ти­ка пред­ста­ви­те­лей всех вла­стей, вклю­чая ре­во­люционное боль­шин­ст­во де­пу­та­тов Уч­ре­дительного и За­ко­но­дательного со­б­ра­ний, а так­же по­сто­ян­ные при­зы­вы к фи­зической рас­пра­ве над «вра­га­ми об­ще­ст­ва». Счи­тая, что лю­бая власть - как на­след­ст­вен­ная, так и вы­бор­ная - уг­ро­жа­ет сво­бо­де на­ро­да, а тот слиш­ком «до­вер­чив и про­сто­ду­шен», что­бы эту уг­ро­зу раз­гля­деть, Марат пре­тен­до­вал на роль главного об­ли­чи­те­ля пра­ви­те­лей. Из но­ме­ра в но­мер он пи­сал о «за­го­во­рах» про­тив на­ро­да и тре­бо­вал унич­то­же­ния его «вра­гов» во всё боль­ших ко­ли­че­ст­вах: в ию­ле 1789 года го­во­рил о не­об­хо­ди­мо­сти каз­нить 500 человек, в конце 1789 года - 20 тысяч человек, в конце 1792 года - 270 тысяч человек. В январе 1790 и ию­не - ию­ле 1791 годов Марата пы­та­лись при­влечь к су­ду за под­стре­ка­тель­ст­во к на­си­лию, но оба раза ему уда­ва­лось бе­жать в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

По­сле свер­же­ния мо­нар­хии 10 августа 1792 года Марат во­шёл в со­став по­встанческой Ком­му­ны Па­ри­жа . При­зы­вы Марата к рас­пра­вам над «вра­га­ми ре­во­лю­ции» спо­соб­ст­во­ва­ли раз­жи­га­нию на­строе­ний, ко­то­рые при­ве­ли к мас­со­вым убий­ст­вам па­риж­ским плеб­сом 2-4 сентября 1792 года за­клю­чён­ных в тюрь­мах. 9 сентября 1792 года из­бран де­пу­та­том Кон­вен­та от Па­ри­жа. Вхо­дил в груп­пу мон­тань­я­ров (смотри в статье Го­ра ). На про­цес­се над Лю­до­ви­ком XVI про­го­ло­со­вал за его казнь. Был од­ним из наи­бо­лее ре­ши­тель­ных про­тив­ни­ков жи­рон­ди­стов. По­след­ние до­би­лись 12 апреля 1793 года при­ня­тия Кон­вен­том дек­ре­та о пре­да­нии Марата су­ду Ре­во­люционного три­бу­на­ла за при­зы­вы к на­си­лию, но 24 апреля Марат был оп­рав­дан и с три­ум­фом вер­нул­ся в Кон­вент. При­нял ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке ан­ти­жи­рон­ди­ст­ско­го вос­ста­ния 31 мая - 2 июня 1793 года, по­сле ко­то­ро­го слёг с тя­жё­лой бо­лез­нью, вы­зван­ной нерв­ным пе­ре­на­пря­же­ни­ем.

Убит в сво­ём до­ме нор­манд­ской рес­пуб­ли­кан­кой Ш. Кор­де, рас­счи­ты­вав­шей та­ким спо­со­бом ос­та­но­вить гражданскую вой­ну во Фран­ции.

По­сле смер­ти Марат, на­ря­ду с М.Ж. Ша­лье и Л.М. Ле­пе­ле­тье, стал од­ной из центральных фи­гур рес­пуб­ли­кан­ско­го куль­та «му­че­ни­ков сво­бо­ды», ко­то­рый ис­поль­зо­вал­ся мон­тань­я­ра­ми в 1793-1794 годы для ре­во­люционной про­па­ган­ды и оп­рав­да­ния по­ли­ти­ки тер­ро­ра.

Сочинения:

Пись­ма 1776-1793. П.; М., 1923;

Пам­фле­ты. М.; Л., 1934;

Из­бран­ные про­из­ве­дения. М., 1956. Т. 1-3;

Œuvres politiques (1789-1793) / Ed. J. de Cock, Ch. Goëtz. Brux., 1989-1995. Vol. 1-10;

Marat avant 1789. Lyon, 2003.