МАРАНАО
МАРАНАО - крупнейшая этническая группа моро на Южных Филиппинах.
Живут главным образом в районе озера Ланао на западе озера Минданао (основное население провинции Южного Ланао и юга провинции Северный Ланао).
Численность 1,2 миллионов человек (2009 год, оценка).
Говорят на языке маранао группы данао южно-филиппинской ветви филиппинских языков, письменность на основе латинской графики.
Мусульмане-сунниты.
С XV веке среди маранао распространялся ислам. Возникла конфедерация (Пангампонг) 4 султанатов: Унаян, Масиу, Баябао и Балой, делившихся на территориальные единицы (соко). В период моро войн их территория осталась вне контроля испанских колониальных властей. Играют важную роль в исламистских движениях моро. Столица Южного Ланао Марави была центром восстания моро 1972 году.
Основные занятия: заливное, в горах - суходольное рисоводство, рыболовство; поставляют сельскохозяйственные продукты в города Северного Минданао. Развиты обработка дерева, бамбука, золота и серебра (посуда, крисы и другое), ткачество, изготовление парусных лодок с балансирами. Для орнаментации деревянных построек, одежд типа саронга (малонг), вышитых тканей для стен жилища (мамандианг, лалансай, сомандег) и так далее характерны растительный орнамент в стиле окир, образы змеи (ньяга), легендарной птицы Сариманок и другое.
Сохраняются традиционные политические структуры, институт султанов и подчинённых им правителей (дато), восходящих к султанам по женской (пегавид) и по мужской (пегавидан) линиям; значительную роль играют мусульманские имамы. Резиденции правителей (тороган) - большие свайные постройки, ориентированные фасадом на восток, с выступающими резными деталями (панолонг), украшенными прорезной резьбой, - играют роль общинных домов; площадь перед тороганом (лама) служит для игр, спортивных состязаний и тому подобное. Существуют шаманы и знахари (пендарпаан), колдуны (памамантак), предсказатели по гороскопу (Римаран). Сохраняются эпический цикл о принце Бантугане («Даранган»), существующий в том числе в рукописях (кирим), записанных арабо-малайским письмом (джави); письменные генеалогии, сказки, любовные песни (тубад-тубад) и другое. Во время сватовства стороны обмениваются балладами (байок), говорят на особом языке (кадаонга). Популярны конские скачки. Фольклор маранао включает сюжеты и жанры как местного, так и индо-персидско-малайского происхождения, в том числе собственные версии «Рамаяны» («Махарадья Лауана»).