МАРАНАО

МАРАНАО - круп­ней­шая эт­ническая груп­па мо­ро на Южных Фи­лип­пи­нах.

Жи­вут главным образом в рай­оне озера Ла­нао на за­па­де озера Мин­да­нао (основное на­се­ле­ние провинции Южного Ла­нао и юга провинции Северный Ла­нао).

Чис­лен­ность 1,2 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Го­во­рят на языке ма­ра­нао груп­пы да­нао южно-фи­лип­пин­ской вет­ви фи­лип­пин­ских язы­ков, пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки.

Му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

С XV веке сре­ди маранао рас­про­стра­нял­ся ис­лам. Воз­ник­ла кон­фе­де­ра­ция (Пан­гам­понг) 4 сул­та­на­тов: Уна­ян, Ма­сиу, Бая­бао и Ба­лой, де­лив­ших­ся на тер­ри­то­ри­аль­ные еди­ни­цы (со­ко). В пе­ри­од мо­ро войн их тер­ри­то­рия ос­та­лась вне кон­тро­ля испанских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей . Иг­ра­ют важ­ную роль в ис­ла­ми­ст­ских дви­же­ни­ях мо­ро. Сто­ли­ца Южного Ла­нао Ма­ра­ви бы­ла цен­тром вос­ста­ния мо­ро 1972 году.

Основные за­ня­тия: за­лив­ное, в го­рах - су­хо­доль­ное ри­со­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во; по­став­ля­ют сельскохозяйственные про­дук­ты в го­ро­да Северного Мин­да­нао. Раз­ви­ты об­ра­бот­ка де­ре­ва, бам­бу­ка, зо­ло­та и се­реб­ра (по­су­да, кри­сы и другое), тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние па­русных ло­док с ба­лан­си­ра­ми. Для ор­на­мен­та­ции де­ревянных по­стро­ек, одежд ти­па са­рон­га (ма­лонг), вы­ши­тых тка­ней для стен жи­ли­ща (ма­ман­ди­анг, ла­лан­сай, со­ман­дег) и так далее ха­рак­тер­ны рас­тительный ор­на­мент в сти­ле окир, об­ра­зы змеи (нья­га), ле­ген­дар­ной пти­цы Са­ри­ма­нок и другое.

Со­хра­ня­ют­ся тра­диционные по­ли­тические струк­ту­ры, ин­сти­тут сул­та­нов и под­чи­нён­ных им пра­ви­те­лей (да­то), вос­хо­дя­щих к сул­та­нам по жен­ской (пе­га­вид) и по муж­ской (пе­га­ви­дан) ли­ни­ям; зна­чительную роль иг­ра­ют му­сульманские има­мы . Ре­зи­ден­ции пра­ви­те­лей (то­ро­ган) - боль­шие свай­ные по­строй­ки, ори­ен­ти­ро­ван­ные фа­са­дом на вос­ток, с вы­сту­паю­щи­ми рез­ны­ми де­та­ля­ми (па­но­лонг), ук­ра­шен­ны­ми про­рез­ной резь­бой, - иг­ра­ют роль об­щин­ных до­мов; пло­щадь пе­ред то­ро­га­ном (ла­ма) слу­жит для игр, спор­тив­ных со­стя­за­ний и тому подобное. Су­ще­ст­ву­ют ша­ма­ны и зна­ха­ри (пен­дар­па­ан), кол­ду­ны (па­ма­ман­так), пред­ска­за­те­ли по го­ро­ско­пу (Ри­ма­ран). Со­хра­ня­ют­ся эпический цикл о прин­це Бан­ту­га­не («Да­ран­ган»), су­ще­ст­вую­щий в том числе в ру­ко­пи­сях (ки­рим), за­пи­сан­ных ара­бо-ма­лай­ским пись­мом (джа­ви); пись­мен­ные ге­неа­ло­гии, сказ­ки, лю­бов­ные пес­ни (ту­бад-ту­бад) и другое. Во вре­мя сва­тов­ст­ва сто­ро­ны об­ме­ни­ва­ют­ся бал­ла­да­ми (бай­ок), го­во­рят на осо­бом язы­ке (ка­да­он­га). По­пу­ляр­ны кон­ские скач­ки. Фольк­лор маранао вклю­ча­ет сю­же­ты и жан­ры как ме­ст­но­го, так и ин­до-пер­сид­ско-ма­лай­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, в том числе соб­ст­вен­ные вер­сии «Ра­мая­ны» («Ма­ха­ра­дья Лау­а­на»).

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