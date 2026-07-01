МАРАКАЙБО
МАРАКАЙБО - город на северо-западе Венесуэлы, административный центр штата Сулия.
Население 2,63 миллионов человек (2010 год, с пригородами около 3,6 миллионов человек), 2-й по числу жителей город страны после Каракаса.
Расположен на западном берегу пролива, соединяющего озеро Маракайбо с Венесуэльским залива; с восточным берегом связан автомобильным мостом «Хенераль Рафаэль Урданета» (1962 год; длина около 8,7 км, один из самых протяжённых в Южной Америке).
Автомобильное сообщение с важнейшими городами севера (трасса Маракайбо - Баркисимето - Валенсия - Маракай - Каракас) и запада (Маракайбо - Сан-Кристобаль) страны. Морской порт. Международный аэропорт Ла-Чинита (1,4 миллионов пассажиров в 2008 году). Метрополитен (2006 год).
Попытки основать город на месте современного Маракайбо предпринимались в 1529 (агентом Вельзеров А. де Альфингером), 1569 и 1574 годы (испанскими капитанами А. Пачеко и П. Мальдонадо). Как постоянное поселение существует с начала XVII века. До XVIII века важный колониальный порт, неоднократно подвергался нападениям пиратов. С 1899 года столица штата Сулия. Активно развивался после открытия в 1917 году месторождений нефти. С 1966 года центр архиепископства.
Сохранилась застройка колониального времени. В центре города - ансамбль площади Боливар с кафедральным собором Святых Петра и Павла (1595-1650 годы; реконструкция 1800-1817 годы, архитектор К. Михарес; перестроен в XX веке), дворцом губернатора (1810-1860 годы), зданием банка (1976 год), памятником С. Боливару (1905 год). Среди культовых сооружений - часовни Кристо-де-Аранса (1-я половина XVI века) и Сан-Хосе-де-ла-Матилья (1569 год); церковь Святой Анны (1602-1606 годы), монастырь Святого Франциска (1699-1730 годы), базилика Нуэстра-Сеньора-де-Чикинкира (1724-1776 годы), церковь Сан-Фелипе-Нери (1805-1834 годы), неоготическая церковь Святой Варвары (1861 год, реконструирована в 1957 году), церковь Сан-Тарсисио (начало 1990-х годов) и другое. К памятникам гражданской архитектуры относятся замок Сан-Карлос (1682 год, архитектор Ф. Рикарду; перестроен в 1784 году, инженер К. Исава); жилой дом Каса-де-Моралес (так называемый Каса-де-ла-Капитуласьон; конец XVII - начало XVIII века), здание новой аптеки (XVIII век, перестроено в 1910 году), дворец законодательного собрания (конец XVIII века; реконструирован в 1888 году), рынок в стиле ар деко (1928-1931 годы, архитектор Л. Хут; ныне Центр искусства «Лия Бермудес»), здание бывшего международного аэропорта Грано-де-Оро (1925-1928 годы, архитекторы К.Р. Вильянуэва, Л.Э. Чатанг, А. Чатанг; ныне - факультет экспериментальных наук Университета штата Сулия).
Маракайбо - важный центр науки и образования. Среди научных учреждений - Медицинская академия штата Сулия (1927 год), Центр искусств Национальной академии истории, Сулианский институт культуры. Университеты: штата Сулия (1891 год), «Рафаэль Урданета» (1973 год), католический «Сесилио Акоста» (1983 год), «Рафаэль Бельосо Часин» (1989 год), Боливарианский университет Венесуэлы (2003 год), «Сантьяго Мориньо» и другие; консерватория. Публичная библиотека штата Сулия, библиотеки вузов и научных учреждений.
Музеи: военно-исторический «Хенераль Рафаэль Урданета» (1936 год), современного искусства штата Сулия, муниципальный музей графики «Бальмиро Леон», антропологии и другие.
Театры: «Баральт» (1883 год; оперные, драматические постановки), «Бельяс Артес» (1970 год). Центр искусства «Лия Бермудес» (1978 год, современное название с 1993 года). Парк «Аквамания» (один из самых крупных аквапарков страны).
Большая часть работающих занята в сфере услуг (финансовые и деловые услуги, торговля, транспорт и логистика, связь и телекоммуникации, гостиничный бизнес, административные услуги). Маракайбо - второй важнейший экономический центр Венесуэлы (после Каракаса), организационный и обслуживающий центр крупнейшего в стране нефтедобывающего района Маракайбо. В городе размещаются штаб-квартиры и представительства ряда компаний, действующих в области добычи и переработки нефти, фирм, специализирующихся на разработке технологических решений для нефтедобывающей промышленности (в том числе транспортировки и хранения нефти), а также представительства ведущих национальных (Banco Industrial de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Rep ́ublica и другие) и крупных иностранных банков. Маракайбо - место проведения ряда специализированных выставок, в том числе в сфере нефтедобычи. Грузооборот морского порта около 1 миллиона т в год; вывоз главным образом нефтепродуктов, цемента, продовольствия, ввоз автомобилей, промышленного оборудования и другого.
Основные промышленные мощности сосредоточены вдоль побережья озера Маракайбо (в том числе в припортовой зоне) и на юго-западе города. Производство оборудования для нефтедобычи (насосы, трубопроводные системы, буровое оборудование и другое), цистерн для транспортировки нефтепродуктов, а также строительных и сельскохозяйственных инструментов, автомобильных деталей и узлов, и другого. Традиционно развита пищевая промышленность (выделяются переработка мяса и молока, выпуск мясных и овощных консервов, соков и пива, мукомольное производство). Действуют предприятия по выпуску агрохимикатов, полиэтиленовой плёнки, пластиковой тары и упаковки, фармацевтической и косметической продукции. Цементный завод компании «CEMEX Venezuela, S. A. C. A.» (один из крупнейших в стране); производство керамической плитки.
К югу от Маракайбо - НПЗ «Bajo Grande» компании PDVSA (мощность 15 тысяч барр/сут).