МАРАКАЙБО

МАРАКАЙБО - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ве­не­су­элы, административный центр шта­та Су­лия.

Население 2,63 миллионов человек (2010 год, с при­го­ро­да­ми око­ло 3,6 миллионов человек), 2-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ка­ра­ка­са.

Рас­по­ло­жен на западном бе­ре­гу про­ли­ва, со­еди­няю­ще­го озеро Ма­ра­кай­бо с Ве­не­су­эль­ским залива; с восточным бе­ре­гом свя­зан ав­то­мо­биль­ным мос­том «Хе­не­раль Ра­фа­эль Ур­да­не­та» (1962 год; дли­на около 8,7 км, один из са­мых про­тя­жён­ных в Южной Аме­ри­ке).

Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с важ­ней­ши­ми го­ро­да­ми се­ве­ра (трас­са Ма­ра­кай­бо - Бар­ки­си­ме­то - Ва­лен­сия - Ма­ра­кай - Ка­ра­кас) и за­па­да (Ма­ра­кай­бо - Сан-Кри­сто­баль) стра­ны. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ла-Чи­ни­та (1,4 миллионов пас­са­жи­ров в 2008 году). Мет­ро­по­ли­тен (2006 год).

По­пыт­ки ос­но­вать го­род на мес­те современного Маракайбо пред­при­ни­ма­лись в 1529 (аген­том Вель­зе­ров А. де Аль­фин­ге­ром), 1569 и 1574 годы (испанскими ка­пи­та­на­ми А. Па­че­ко и П. Маль­до­на­до). Как по­сто­ян­ное по­се­ле­ние су­ще­ст­ву­ет с начала XVII века. До XVIII века важ­ный ко­ло­ни­аль­ный порт, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пи­ра­тов . С 1899 года сто­ли­ца шта­та Су­лия. Ак­тив­но раз­ви­вал­ся по­сле от­кры­тия в 1917 году ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти. С 1966 года центр ар­хи­епи­скоп­ст­ва.

Со­хра­ни­лась за­строй­ка ко­ло­ни­аль­но­го вре­ме­ни. В цен­тре го­ро­да - ан­самбль площади Бо­ли­вар с ка­фед­раль­ным со­бо­ром Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (1595-1650 годы; ре­кон­ст­рук­ция 1800-1817 годы, архитектор К. Ми­ха­рес; пе­ре­стро­ен в XX веке), двор­цом гу­бер­на­то­ра (1810-1860 годы), зда­ни­ем бан­ка (1976 год), па­мят­ни­ком С. Бо­ли­ва­ру (1905 год). Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний - ча­сов­ни Кри­сто-де-Аран­са (1-я половина XVI века) и Сан-Хо­се-де-ла-Ма­ти­лья (1569 год); церковь Святой Ан­ны (1602-1606 годы), монастырь Святого Фран­ци­ска (1699-1730 годы), ба­зи­ли­ка Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-Чи­кин­ки­ра (1724-1776 годы), церковь Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (1805-1834 годы), нео­го­тическая церковь Святой Вар­ва­ры (1861 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1957 году), церковь Сан-Тар­си­сио (начало 1990-х годов) и другое. К па­мят­ни­кам гра­ж­дан­ской ар­хи­тек­ту­ры от­но­сят­ся за­мок Сан-Кар­лос (1682 год, архитектор Ф. Ри­кар­ду; пе­ре­стро­ен в 1784 году, инженер К. Иса­ва); жи­лой дом Ка­са-де-Мо­ра­лес (так называемый Ка­са-де-ла-Ка­пи­ту­лась­он; конец XVII - начало XVIII века), зда­ние но­вой ап­те­ки (XVIII век, пе­ре­строе­но в 1910 году), дво­рец за­ко­но­дательного со­б­ра­ния (конец XVIII века; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1888 году), ры­нок в сти­ле ар де­ко (1928-1931 годы, архитектор Л. Хут; ны­не Центр искусства «Лия Бер­му­дес»), зда­ние бывшего ме­ж­ду­народного аэ­ро­пор­та Гра­но-де-Оро (1925-1928 годы, ар­хи­тек­то­ры К.Р. Виль­я­ну­эва, Л.Э. Ча­танг, А. Ча­танг; ны­не - факультет экс­пе­риментальных на­ук Университета шта­та Су­лия).

Маракайбо - важ­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Медицинская ака­де­мия шта­та Су­лия (1927 год), Центр ис­кусств Национальной ака­де­мии ис­то­рии, Су­ли­ан­ский институт куль­ту­ры. Университеты: шта­та Су­лия (1891 год), «Ра­фа­эль Ур­да­не­та» (1973 год), ка­то­лический «Се­си­лио Ако­ста» (1983 год), «Ра­фа­эль Бель­о­со Ча­син» (1989 год), Бо­ли­ва­ри­ан­ский университет Ве­не­су­элы (2003 год), «Сан­ть­я­го Мо­ри­ньо» и другие; кон­сер­ва­то­рия. Пуб­лич­ная библиотека шта­та Су­лия, библиотеки ву­зов и на­учных уч­ре­ж­де­ний.

Му­зеи: во­ен­но-ис­то­ри­че­ский «Хе­не­раль Ра­фа­эль Ур­да­не­та» (1936 год), современного искусства шта­та Су­лия, му­ни­ци­паль­ный му­зей гра­фи­ки «Баль­ми­ро Ле­он», ан­тро­по­ло­гии и другие.

Те­ат­ры: «Ба­ральт» (1883 год; опер­ные, дра­ма­тические по­ста­нов­ки), «Бель­яс Ар­тес» (1970 год). Центр искусства «Лия Бер­му­дес» (1978 год, современное название с 1993 года). Парк «Ак­ва­ма­ния» (один из са­мых круп­ных ак­ва­пар­ков стра­ны).

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции, гос­ти­нич­ный биз­нес, административные ус­лу­ги). Маракайбо - вто­рой важ­ней­ший эко­но­мический центр Ве­не­су­элы (по­сле Ка­ра­ка­са), ор­га­ни­за­ци­он­ный и об­слу­жи­ваю­щий центр круп­ней­ше­го в стра­не неф­те­до­бы­ваю­ще­го района Ма­ра­кай­бо. В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ры и пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да ком­па­ний, дей­ст­вую­щих в об­лас­ти до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти, фирм, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на раз­ра­бот­ке тех­но­ло­гических ре­ше­ний для неф­те­до­бы­ваю­щей промышленности (в том числе транс­пор­ти­ров­ки и хра­не­ния неф­ти), а так­же пред­ста­ви­тель­ст­ва ве­ду­щих национальных (Banco Indus­trial de Venezuela, Banco de Venezuela, Ban­co Rep ́ublica и другие) и круп­ных иностранных бан­ков. Маракайбо - ме­сто про­ве­де­ния ря­да спе­циа­ли­зированных вы­ста­вок, в том числе в сфе­ре неф­те­до­бы­чи. Гру­зо­обо­рот морского пор­та около 1 миллиона т в год; вы­воз главным образом неф­те­про­дук­тов, це­мен­та, про­до­воль­ст­вия, ввоз ав­то­мо­би­лей, промышленного обо­ру­до­ва­ния и другого.

Основные промышленные мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны вдоль по­бе­ре­жья озера Ма­ра­кай­бо (в том числе в при­пор­то­вой зо­не) и на юго-за­па­де го­ро­да. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для неф­те­до­бы­чи (на­со­сы, тру­бо­про­вод­ные сис­те­мы, бу­ро­вое обо­ру­до­ва­ние и другое), цис­терн для транс­пор­ти­ров­ки неф­те­про­дук­тов, а так­же стро­ительных и сельскохозяйственных ин­ст­ру­мен­тов, ав­то­мо­биль­ных де­та­лей и уз­лов, и другого. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та пи­ще­вая промышленность (вы­де­ля­ют­ся пе­ре­ра­бот­ка мя­са и мо­ло­ка, вы­пуск мяс­ных и овощ­ных кон­сер­вов, со­ков и пи­ва, му­ко­моль­ное про­изводство). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по вы­пус­ку аг­ро­хи­ми­ка­тов, по­ли­эти­ле­но­вой плён­ки, пла­сти­ко­вой та­ры и упа­ков­ки, фар­ма­цев­тической и кос­ме­тической про­дук­ции. Це­мент­ный за­вод ком­па­нии «CEMEX Venezu­e­la, S. A. C. A.» (один из круп­ней­ших в стра­не); про­изводство ке­ра­мической плит­ки.

К югу от Маракайбо - НПЗ «Bajo Grande» ком­па­нии PDVSA (мощ­ность 15 тысяч барр/сут).

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