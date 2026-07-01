МАРАКАЙ

МАРАКАЙ - го­род на се­ве­ре Ве­не­су­элы, административный центр шта­та Ара­гуа.

Население 627 тысяч человек (2010 год); с близ­ле­жа­щи­ми го­ро­да­ми (Эль-Ли­мон, Ка­гуа, Па­ло-Нег­ро и другое) об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением око­ло 1,7 миллионов человек. Рас­по­ло­жен в кот­ло­ви­не хреб­та Бе­ре­го­вая Сьер­ра (Кор­диль­е­ра-де-ла-Кос­та), на бе­ре­гу озере Ва­лен­сия (другие названия - Та­ка­ри­гуа), в 30 км к югу от по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го мо­ря. Го­род пе­ре­се­ка­ют ре­ки Эль-Ли­мон и Эль- Кас­та­ньо. Маракай рас­по­ло­жен на ско­ро­ст­ной ав­то­стра­де Лос-Те­кес - Ка­ра­кас - Ва­лен­сия - Бар­ки­си­ме­то. Национальный аэ­ро­порт Эль-Ли­бер­та­дор (стро­ит­ся ме­ж­ду­народный тер­ми­нал, 2011 год).

Ос­но­ван в 1701 году. С 1917 года сто­ли­ца шта­та Ара­гуа. В начале 1920-х - середине 1930-х годов в пе­ри­од прав­ле­ния Х.В. Го­ме­са де-фак­то сто­ли­ца Ве­не­су­элы.

Со­хра­ни­лась пря­мо­уголь­ная сет­ка улиц XVIII-XIX веков с пре­об­ла­да­ни­ем ма­ло­этаж­ной за­строй­ки. В центральной час­ти го­ро­да - ан­самбль площади Бо­ли­вар (по пла­ну архитектора К.Р. Виль­я­ну­эва, 1930-1935 годы), вклю­чаю­щий ка­зар­мы Сук­ре (1917-1921 годы) и Бо­ли­вар (1930 год; обе - архитектор Р. Ра­сет­ти), отель «Jar­dín» (1929-1930 годы, архитектор Виль­я­ну­эва; с 1957 года дво­рец гу­бер­на­то­ра), опер­ный те­атр (1932-1973 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.М. Тром­пис, О. Фло­рес и другие), па­мят­ник С. Бо­ли­ва­ру (1930 год, скульп­тор А. Га­ри­баль­ди). Так­же в Маракае - ан­самбль площади Де-То­рос с аре­ной для боя бы­ков (1931-1933 годы, архитектор Виль­я­ну­эва). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков - ка­фед­раль­ный со­бор (начало XVIII века, позд­нее пе­ре­страи­вал­ся), особ­няк Ла-Три­ни­дад (середина XVIII века), мав­зо­лей генерал Х.В. Го­ме­са (1919 год, архитектор А. Ма­ла­ус­се­на), те­атр «Ате­нео» (1926 год, архитектор Э.Б. Да­ви­ла; позд­нее пе­ре­страи­вал­ся), особ­ня­ки Ка­са-ла-Ма­ка­ре­на (1933-1935, архитектор Ма­ла­ус­се­на) и Ка­са-де-лос-Ар­кос (1930-е годы). С конца 1950-х годов в Маракае воз­во­дят­ся мно­го­этаж­ные жи­лые и мно­го­функ­цио­наль­ные ком­плек­сы. Сре­ди современных по­стро­ек - зда­ние «Corpoindustria» (1973-1975 годы), не­бо­скрёб «Син­до­ни» (1987-1999 годы; высота 126 м).

Центр об­ра­зо­ва­ния, в том числе во­ен­но­го. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний: Национальный центр сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1937 год), Национальный институт сельскохозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1961 год), Фонд «Ли­сан­д­ро Аль­ва­ра­до» (ар­хео­ло­гические и ис­то­рические ис­сле­до­ва­ния). Пе­да­го­гический университет (1971 год), национальный экс­пе­ри­мен­таль­ный по­ли­тех­нический университет Во­о­руженных сил Ве­не­су­элы (1974 год), национальный экс­пе­ри­мен­таль­ный университет «Си­мон Род­ри­гес», тех­но­ло­гические университет «Ан­то­нио Ри­ка­ур­те». Фи­лиа­лы Центрального университета Ве­не­су­элы (Ка­ра­кас), университета Ка­ра­бо­бо (Ва­лен­сия) и других ву­зов. Биб­лио­те­ки ву­зов и на­учных уч­ре­ж­де­ний.

Му­зеи: аэ­ро­нав­ти­ки (1963), ан­тро­по­ло­гии и ис­то­рии Маракая (1965 год, вклю­ча­ет па­лео­нто­ло­гическую экс­по­зи­цию), современного искусства «Ма­рио Аб­реу» (1966 год) и другое. Зоо­парк.

Глав­ный эко­но­мический и промышленный центр шта­та. Зна­чительная часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг [в том числе оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт и ло­ги­сти­ка, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции, административный сек­тор, обо­ро­на (в Маракае - две ба­зы ВВС Ве­не­су­элы)]. Большая часть промышленных пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в двух круп­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных зо­нах «San Vicente I» и «San Vicente II» на се­ве­ро-за­па­де городской аг­ло­ме­ра­ции. Наи­бо­лее раз­ви­ты лёг­кая (тек­стиль­ная, швей­ная, ко­же­вен­но-обув­ная), пи­ще­вая, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность. Тек­стиль­ные и швей­ные пред­при­ятия Маракая вхо­дят в промышленную груп­пу «Grupo Telares Maracay»; важ­ное зна­че­ние име­ет вы­пуск тка­ней и оде­ж­ды для Воо­руженных сил Ве­не­су­элы.

Маракай, рас­по­ло­жен­ный в рай­оне ин­тен­сив­но­го мя­со-мо­лоч­но­го ско­то­вод­ст­ва, к началу XXI века стал круп­ней­шим в Ве­не­су­эле цен­тром пе­ре­ра­бот­ки мо­ло­ка и про­изводства мо­лоч­ных про­дук­тов (в том числе су­хо­го мо­ло­ка); дей­ст­ву­ет несколько круп­ных мо­ло­ко­за­во­дов и мо­лоч­ных ком­би­на­тов. Сре­ди других зна­чи­мых пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - за­во­ды по про­изводству су­хих зав­тра­ков, тос­тов и другого (американской ком­па­нии «Kel­logg’s»), пи­во­ва­рен­ный, по про­изводству пи­ще­вых до­ба­вок, кор­мов для жи­вот­ных.

Маракай - один из ве­ду­щих цен­тров де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности, здесь на­хо­дит­ся несколько пред­при­ятий ком­па­нии «Manufacturas de Papel C. A.», круп­ней­шей в стра­не по про­изводству бу­ма­ги и кар­то­на. Про­изводство различных строи­тель­ных и сельскохозяйственных ин­ст­ру­мен­тов, медицинского и ла­бо­ра­тор­но­го обо­ру­до­ва­ния (в том числе бак­те­ри­цид­ные ульт­ра­фио­ле­то­вые лам­пы), элек­тро­тех­нических из­де­лий; в при­го­ро­де Ла-Вик­то­рия - за­вод ком­па­нии «Iveco Venezue­la C. A.» по сбор­ке гру­зо­ви­ков мар­ки «Ive­co». Фаб­ри­ки по про­изводству ис­кусственных во­ло­кон (в Ла-Вик­то­рии), пла­сти­ко­вой упа­ков­ки. Ас­фаль­то­вый за­вод, про­изводство бе­тон­ных труб, сан­тех­нических из­де­лий.

К се­ве­ру от Маракая - национальный парк Ан­ри-Питье (ос­но­ван в 1937 году, ста­рей­ший в стра­не).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)