МАРАКАЙ
МАРАКАЙ - город на севере Венесуэлы, административный центр штата Арагуа.
Население 627 тысяч человек (2010 год); с близлежащими городами (Эль-Лимон, Кагуа, Пало-Негро и другое) образует городскую агломерацию с населением около 1,7 миллионов человек. Расположен в котловине хребта Береговая Сьерра (Кордильера-де-ла-Коста), на берегу озере Валенсия (другие названия - Такаригуа), в 30 км к югу от побережья Карибского моря. Город пересекают реки Эль-Лимон и Эль- Кастаньо. Маракай расположен на скоростной автостраде Лос-Текес - Каракас - Валенсия - Баркисимето. Национальный аэропорт Эль-Либертадор (строится международный терминал, 2011 год).
Основан в 1701 году. С 1917 года столица штата Арагуа. В начале 1920-х - середине 1930-х годов в период правления Х.В. Гомеса де-факто столица Венесуэлы.
Сохранилась прямоугольная сетка улиц XVIII-XIX веков с преобладанием малоэтажной застройки. В центральной части города - ансамбль площади Боливар (по плану архитектора К.Р. Вильянуэва, 1930-1935 годы), включающий казармы Сукре (1917-1921 годы) и Боливар (1930 год; обе - архитектор Р. Расетти), отель «Jardín» (1929-1930 годы, архитектор Вильянуэва; с 1957 года дворец губернатора), оперный театр (1932-1973 годы, архитекторы Л.М. Тромпис, О. Флорес и другие), памятник С. Боливару (1930 год, скульптор А. Гарибальди). Также в Маракае - ансамбль площади Де-Торос с ареной для боя быков (1931-1933 годы, архитектор Вильянуэва). Среди других архитектурных памятников - кафедральный собор (начало XVIII века, позднее перестраивался), особняк Ла-Тринидад (середина XVIII века), мавзолей генерал Х.В. Гомеса (1919 год, архитектор А. Малауссена), театр «Атенео» (1926 год, архитектор Э.Б. Давила; позднее перестраивался), особняки Каса-ла-Макарена (1933-1935, архитектор Малауссена) и Каса-де-лос-Аркос (1930-е годы). С конца 1950-х годов в Маракае возводятся многоэтажные жилые и многофункциональные комплексы. Среди современных построек - здание «Corpoindustria» (1973-1975 годы), небоскрёб «Синдони» (1987-1999 годы; высота 126 м).
Центр образования, в том числе военного. Среди научных учреждений: Национальный центр сельскохозяйственных исследований (1937 год), Национальный институт сельскохозяйственных исследований (1961 год), Фонд «Лисандро Альварадо» (археологические и исторические исследования). Педагогический университет (1971 год), национальный экспериментальный политехнический университет Вооруженных сил Венесуэлы (1974 год), национальный экспериментальный университет «Симон Родригес», технологические университет «Антонио Рикаурте». Филиалы Центрального университета Венесуэлы (Каракас), университета Карабобо (Валенсия) и других вузов. Библиотеки вузов и научных учреждений.
Музеи: аэронавтики (1963), антропологии и истории Маракая (1965 год, включает палеонтологическую экспозицию), современного искусства «Марио Абреу» (1966 год) и другое. Зоопарк.
Главный экономический и промышленный центр штата. Значительная часть работающих занята в сфере услуг [в том числе оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика, связь и телекоммуникации, административный сектор, оборона (в Маракае - две базы ВВС Венесуэлы)]. Большая часть промышленных предприятий сосредоточена в двух крупных индустриальных зонах «San Vicente I» и «San Vicente II» на северо-западе городской агломерации. Наиболее развиты лёгкая (текстильная, швейная, кожевенно-обувная), пищевая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Текстильные и швейные предприятия Маракая входят в промышленную группу «Grupo Telares Maracay»; важное значение имеет выпуск тканей и одежды для Вооруженных сил Венесуэлы.
Маракай, расположенный в районе интенсивного мясо-молочного скотоводства, к началу XXI века стал крупнейшим в Венесуэле центром переработки молока и производства молочных продуктов (в том числе сухого молока); действует несколько крупных молокозаводов и молочных комбинатов. Среди других значимых предприятий пищевой промышленности - заводы по производству сухих завтраков, тостов и другого (американской компании «Kellogg’s»), пивоваренный, по производству пищевых добавок, кормов для животных.
Маракай - один из ведущих центров деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, здесь находится несколько предприятий компании «Manufacturas de Papel C. A.», крупнейшей в стране по производству бумаги и картона. Производство различных строительных и сельскохозяйственных инструментов, медицинского и лабораторного оборудования (в том числе бактерицидные ультрафиолетовые лампы), электротехнических изделий; в пригороде Ла-Виктория - завод компании «Iveco Venezuela C. A.» по сборке грузовиков марки «Iveco». Фабрики по производству искусственных волокон (в Ла-Виктории), пластиковой упаковки. Асфальтовый завод, производство бетонных труб, сантехнических изделий.
К северу от Маракая - национальный парк Анри-Питье (основан в 1937 году, старейший в стране).