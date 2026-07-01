МАРАИ ШАНДОР
МАРАИ ШАНДОР - венгерский писатель.
Из еврейской семьи; сын адвоката.
В 1918-1919 годы учился в Будапештском университете; в 1919-1923 годы жил в Германии (слушал лекции в университетах Лейпцига, Берлина, Франкфурта-на-Майне), в 1923-1928 годы - в Париже.
Работал журналистом, публиковался в немецкой и венгерской периодике. В 1948 году, не приняв коммунистический режим, эмигрировал; жил в Швейцарии, Италии, США.
Литературное наследие Мараи стало интенсивно осваиваться в Венгрии после 1990 года.
Печатался с 1918 года. В прозе Мараи, отразившей влияние Т. Манна, ощущается стремление показать человека во всей полноте социальных и психологических аспектов бытия: романы «Исповедь буржуа» («Egy polgár vallomásai», resz 1-2, 1934-1935 годы), «Синдбад едет домой» («Szindbád hazamegy», 1940 год), «Гастроли в Больцано» («Vendégjáték Bolzanóban», 1940 год), «Свечи сгорают до основания» («A gyerty ́ak csonkig ́egnek», 1942 год), «Мир на Итаке» («B ́eke Ithak ́aban», 1952 год) и другое (всего около 50).
Среди других сочинений: драматургия, сборники стихотворений, публицистика, дневники, мемуары [наиболее известна книга воспоминаний «Земля, земля!» («Föld, föld!», 1972 год)].
Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Napló, 1943-1989. Bdpst, 1990-1999. Köt. 1-6;
Egy polgár vallomásai. Bdpst, 1990;
Az igazi. Bdpst, 1992;
Дневники // Иностранная литература. 1993. № 12.