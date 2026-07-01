МАРАИ ШАНДОР

МАРАИ ШАНДОР - венгерский пи­са­тель.

Из еврейской се­мьи; сын ад­во­ка­та.

В 1918-1919 годы учил­ся в Бу­да­пешт­ском университете; в 1919-1923 годы жил в Гер­ма­нии (слу­шал лек­ции в университетах Лейп­ци­га, Бер­ли­на, Франк­фур­та-на-Май­не), в 1923-1928 годы - в Па­ри­же .

Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, пуб­ли­ко­вал­ся в немецкой и венгерской пе­рио­ди­ке. В 1948 году, не при­няв ком­му­ни­стический ре­жим, эмиг­ри­ро­вал; жил в Швей­ца­рии, Ита­лии, США.

Литературное на­сле­дие Мараи ста­ло ин­тен­сив­но ос­ваи­вать­ся в Венг­рии по­сле 1990 года.

Пе­ча­тал­ся с 1918 года. В про­зе Мараи, от­ра­зив­шей влия­ние Т. Ман­на, ощу­ща­ет­ся стрем­ле­ние по­ка­зать че­ло­ве­ка во всей пол­но­те со­ци­аль­ных и пси­хо­ло­гических ас­пек­тов бы­тия: ро­ма­ны «Ис­по­ведь бур­жуа» («Egy polgár vallomásai», resz 1-2, 1934-1935 годы), «Син­дбад едет до­мой» («Szindbád hazamegy», 1940 год), «Га­ст­ро­ли в Боль­ца­но» («Vendégjáték Bolzanó­ban», 1940 год), «Све­чи сго­ра­ют до ос­но­ва­ния» («A gyerty ́ak csonkig ́egnek», 1942 год), «Мир на Ита­ке» («B ́eke Ithak ́aban», 1952 год) и другое (все­го около 50).

Сре­ди других со­чи­не­ний: дра­ма­тур­гия , сборники сти­хо­тво­ре­ний, пуб­ли­ци­сти­ка, днев­ни­ки, ме­муа­ры [наи­бо­лее из­вест­на книга вос­по­ми­на­ний «Зем­ля, зем­ля!» («Föld, föld!», 1972 год)].

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Napló, 1943-1989. Bdpst, 1990-1999. Köt. 1-6;

Egy polgár vallomásai. Bdpst, 1990;

Az igazi. Bdpst, 1992;

Днев­ни­ки // Ино­стран­ная ли­те­ра­ту­ра. 1993. № 12.