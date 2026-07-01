МАРАГАЛЬ ДЖОАН
МАРАГАЛЬ ДЖОАН - каталанский поэт, переводчик.
Сын крупного промышленника.
Окончил юридический факультет Барселонского университета (1884 год).
С 1892 года активно участвовал в литературной жизни Барселоны: печатался в прессе, возглавлял литературный кружок «Барселонский Атеней». Марагаль - основоположник модернизма в каталанской поэзии. В его творчестве отразилось сильное влияние немецкой романтической лирики, традиций французского символизма, а также философии Ф. Ницше: поэтические сборники «Стихотворения» («Poesies», 1895 год), «Видения и песни» («Visions i Cants», 1900 год), «Секвенции» («Seq ̈uencies», 1911 год) и другое. Лирике Марагаля, проникнутой идеями пантеизма, присущ камерный характер; для неё характерны тонкие пейзажные зарисовки, философские размышления о природе, любви, воскресении.
Получил известность как один из ревностных защитников каталанского языка; переводчик произведений Гомера, Пиндара, И.В. Гёте, Новалиса, Ницше, Ф. Шиллера, А. Доде, А. де Ламартина и других.
Сочинения:
Огонь и розы: Из современной каталонской поэзии. М., 1981. С. 19-26;
Из каталонской поэзии. Л., 1984. С. 129-136;
Poesia completa. Barcelona, 1986.