МАРАГАЛЬ ДЖОАН

МАРАГАЛЬ ДЖО­АН - ка­та­лан­ский по­эт, пе­ре­во­дчик.

Сын круп­но­го про­мыш­лен­ни­ка.

Окон­чил юри­дический факультет Бар­се­лон­ско­го университета (1884 год).

С 1892 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в литературной жиз­ни Бар­се­ло­ны: пе­ча­тал­ся в прес­се, воз­глав­лял литературный кру­жок «Бар­се­лон­ский Ате­ней». Марагаль - ос­но­во­по­лож­ник мо­дер­низ­ма в ка­та­лан­ской по­эзии. В его твор­че­ст­ве от­ра­зи­лось силь­ное влия­ние немецкой ро­ман­тической ли­ри­ки, тра­ди­ций французского сим­во­лиз­ма, а так­же фи­ло­со­фии Ф. Ниц­ше: по­этические сборники «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poesies», 1895 год), «Ви­де­ния и пес­ни» («Visions i Cants», 1900 год), «Се­к­вен­ции» («Seq ̈uencies», 1911 год) и другое. Ли­ри­ке Марагаля, про­ник­ну­той идея­ми пан­те­из­ма, при­сущ ка­мер­ный ха­рак­тер; для неё ха­рак­тер­ны тон­кие пей­заж­ные за­ри­сов­ки, фи­лософские раз­мыш­ле­ния о при­ро­де, люб­ви, вос­кре­се­нии.

По­лу­чил из­вест­ность как один из рев­но­ст­ных за­щит­ни­ков ка­та­лан­ско­го языка; пе­ре­во­дчик про­из­ве­де­ний Го­ме­ра, Пин­да­ра, И.В. Гё­те , Но­ва­ли­са, Ниц­ше, Ф. Шил­ле­ра, А. До­де, А. де Ла­мар­ти­на и других.

Сочинения:

Огонь и ро­зы: Из со­вре­мен­ной ка­та­лон­ской по­эзии. М., 1981. С. 19-26;

Из ка­та­лон­ской по­эзии. Л., 1984. С. 129-136;

Poesia comp­le­ta. Barcelona, 1986.