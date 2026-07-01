МАРАФОН

Марафон — местечко на северо-востоке Аттики, в 42 км от Афин. В сентябре 490 до н. э. при М. состоялось одно из наиболее знаменитых сражений Греко-персидских войн . Персидскому войску численностью около 20 тыс. человек под командованием полководцев Датиса и Артаферна, прибывшему морем на кораблях, противостояло афинское ополчение под командованием Мильтиада. К афинянам присоединился небольшой отряд из г. Платеи. Общая численность греков составляла менее 10 тыс. человек. Мильтиад, показав себя выдающимся стратегом, одержал блестящую победу: учитывая двукратное превосходство сил противника, он сильно растянул афинскую фалангу в ширину, укрепив ее фланги за счет центра, а затем с помощью внезапной стремительной атаки использовал преимущество сомкнутого строя греческих гоплитов над рассыпным строем легково­оруженных персов, поддерживаемых конницей и лучниками. По ходу боя фланги греческого войска развернулись и нанесли удар в тыл прорвавшимся по центру персам, что привело к окружению и истреблению значительной части сил противника. В Марафонской битве греческая фаланга выдержала проверку на прочность: со стороны греков погибли лишь 192 бойца, с персидской же стороны — более 6 тыс. Развеяв миф о непобедимости персов, сражение при Марафоне в огромной степени подняло боевой дух афинян и впоследствии осталось в их памяти как символ величия Афин. До наших дней на Марафонском поле сохраняется могильный холм — надгробный памятник павшим в битве афинянам.

Лит. : Krentz P. The Battle of Marathon. New Haven–London, 2010; Billows R. A. Marathon: How One Battle Changed Western Civilization. New York–London, 2010. И. Е. Суриков.