МАРАЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
МАРАЕВА (урождённая Волкова) АННА ВАСИЛЬЕВНА - российский предприниматель, деятель старообрядчества, коллекционер, благотворительница.
Из крестьянской промысловой семьи, впоследствии приписавшейся к купечеству. Потомственная почетная гражданка (1882 год). После 1855 года перешла в старообрядчество беспоповского старопоморского (федосеевского) согласия, в 1869 году вышла замуж за Мефодия (Нефёда) Васильевича Мараева [13(25) июня 1830 года - 28 июля (9 августа) 1882 года], активного прихожанина Преображенской общины старообрядцев-федосеевцев в Москве, попечителя Преображенского богаделенного дома (1870-е годы). В 1881 году М.В. Мараев унаследовал от отца бумаготкацкую фабрику в деревню Заборье и ситценабивную фабрику в пустоши Данки в окрестностях Серпухова (фабрика в Заборье впоследствии вошла в черту Серпухова), капитал, крупную земельную собственность и несколько домов в Москве, которые вскоре перешли по наследству к его жене.
Мараева собрала коллекцию рукописных и старопечатных книг, древних икон (памятники новгородской иконописи XV-XVI веков, московской школы живописи XV-XVI веков, строгановской школы XVII века и другое), а также большое собрание картин русских художников XVIII-XIX веков и западноевропейских мастеров XVI-XVIII веков, итальянской мраморной скульптуры XVII-XVIII веков, предметов прикладного искусства, книг, основу которого составила коллекция московского коллекционера Ю.В. Мерлина, приобретённая Мараевой в 1896 году. Собрания были размещены в усадебном доме Мараевых в Серпухове (1895-1896 годы, архитектор Р.И. Клейн).
Значительная часть доходов от торговли тканями Мараева тратила на поддержку серпуховской и московской Преображенской общин старообрядцев-федосеевцев. В 1908-1910 годы Мараева построила Покровский храм-молельню (передала туда часть своего собрания книг, икон и другое) и богадельню на 20 человек в Серпухове (архитектор М.Г. Пиотрович), делала крупные денежные пожертвования на содержание богаделен Преображенского кладбища, устроила старообрядческую молельню в собственном доме в Москве. В 1911 году Мараева вместе с сыновьями Иваном (1870-1924 год), Василием (1872-1939 годы) и Константином (1875-1922 годы) учредила паевое Товарищество мануфактур А.В. Мараевой в Серпухове. Рабочие фабрик Мараевой (большинство - старообрядцы), кроме значительного жалованья, получали беспроцентные ссуды на строительство и приобретение жилья, подарки к праздникам, при вступлении в брак и рождении детей. В 1915 году, во время 1-й мировой войны, Мараева открыла в Серпухове госпиталь на 100 мест для раненых, в котором работали сёстрами милосердия её дочери и внучки.
В 1918 году предприятия Товарищества Мараевой, её дома в Серпухове и Москве были национализированы. В усадьбе Мараевой в Серпухове сначала располагались Ставка главного командования Красной Армии и штаб Южного фронта (1918-1920 годы), затем был открыт музей на основе коллекций, собранных Мараевой (25 декабря 1920 года; ныне Серпуховской историко-художественный музей). В 1924 году часть наиболее ценных икон из закрытой к этому времени молельни Мараевой передана в Государственный музейный фонд, а затем - в ГИМ, Третьяковскую галерею и Русский музей, другая часть - в музей Серпухова; некоторые иконы были переданы общине старообрядцев Серпухова. Несколько икон из молельни Мараевой оставались у её дочери Анны (в замужестве Киреева; 1877-1965 годы), у которой их приобрёл П.Д. Корин (часть из них хранится в Доме-музее Корина в Москве). Наиболее ценная книга из собрания Мараевой, «Пустозерский сборник» с автографами житий протопопа Аввакума и инока Епифания XVII века, хранилась у другой дочери Мараевой, Ольги (1874-1955 годы), после её смерти обнаружена И.Н. Заволоко, который в 1968 году передал её в Древлехранилище ИРЛИ.
В 1998-1999 годы потомки Мараевой передали в ГИМ некоторые из её личных вещей: старообрядческие чётки-лестовки, предметы одежды, коллекцию тканых поясов.