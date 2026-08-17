МАРАЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

МАРАЕВА (уро­ж­дён­ная Вол­ко­ва) АННА ВАСИЛЬЕВНА - российский пред­при­ни­ма­тель, дея­тель ста­ро­об­ряд­че­ст­ва, кол­лек­цио­нер, бла­го­тво­ри­тель­ни­ца.

Из кре­сть­ян­ской про­мы­сло­вой се­мьи, впо­след­ст­вии при­пи­сав­шей­ся к ку­пе­че­ст­ву. По­томственная почетная гра­ж­дан­ка (1882 год). По­сле 1855 года пе­ре­шла в ста­ро­об­ряд­че­ст­во бес­по­пов­ско­го ста­ро­по­мор­ско­го (фе­до­се­ев­ско­го) со­гла­сия, в 1869 году вы­шла за­муж за Ме­фо­дия (Не­фё­да) Ва­силь­е­ви­ча Ма­рае­ва [13(25) июня 1830 года - 28 июля (9 августа) 1882 года], ак­тив­но­го при­хо­жа­ни­на Пре­об­ра­жен­ской об­щи­ны ста­ро­об­ряд­цев-фе­до­се­ев­цев в Мо­ск­ве, по­пе­чи­те­ля Пре­об­ра­жен­ско­го бо­га­де­лен­но­го до­ма (1870-е годы). В 1881 году М.В. Ма­ра­ев унас­ле­до­вал от от­ца бу­ма­го­ткац­кую фаб­ри­ку в деревню За­бо­рье и сит­це­на­бив­ную фаб­ри­ку в пус­то­ши Дан­ки в ок­ре­ст­но­стях Сер­пу­хо­ва (фаб­ри­ка в За­бо­рье впо­след­ст­вии во­шла в чер­ту Сер­пу­хо­ва), ка­пи­тал, круп­ную зе­мель­ную соб­ст­вен­ность и несколько до­мов в Мо­ск­ве, ко­то­рые вско­ре пе­ре­шли по на­след­ст­ву к его же­не.

Мараева со­бра­ла кол­лек­цию ру­ко­пис­ных и ста­ро­пе­чат­ных книг, древ­них икон (па­мят­ни­ки нов­го­род­ской ико­но­пи­си XV-XVI веков, московской шко­лы жи­во­пи­си XV-XVI веков, стро­га­нов­ской шко­лы XVII века и другое), а так­же боль­шое со­б­ра­ние кар­тин русских ху­дож­ни­ков XVIII-XIX веков и западноев­ропейских мас­те­ров XVI-XVIII веков, итальянской мра­мор­ной скульп­ту­ры XVII-XVIII веков, пред­ме­тов при­клад­но­го искусства, книг, ос­но­ву ко­то­ро­го со­ста­ви­ла кол­лек­ция московского кол­лек­цио­не­ра Ю.В. Мер­ли­на, при­об­ре­тён­ная Мараевой в 1896 году. Со­б­ра­ния бы­ли раз­ме­ще­ны в уса­деб­ном до­ме Ма­рае­вых в Сер­пу­хо­ве (1895-1896 годы, архитектор Р.И. Клейн ).

Зна­чительная часть до­хо­дов от тор­гов­ли тка­ня­ми Мараева тра­ти­ла на под­держ­ку сер­пу­хов­ской и московской Пре­об­ра­жен­ской об­щин ста­ро­об­ряд­цев-фе­до­се­ев­цев. В 1908-1910 годы Мараева по­строи­ла По­кров­ский храм-мо­лель­ню (пе­ре­да­ла ту­да часть сво­его со­б­ра­ния книг, икон и другое) и бо­га­дель­ню на 20 человек в Сер­пу­хо­ве (архитектор М.Г. Пи­от­ро­вич), де­ла­ла круп­ные де­неж­ные по­жерт­во­ва­ния на со­дер­жа­ние бо­га­де­лен Пре­об­ра­жен­ско­го клад­би­ща, уст­рои­ла ста­ро­об­рядческую мо­лель­ню в собственном до­ме в Мо­ск­ве. В 1911 году Мараева вме­сте с сы­новь­я­ми Ива­ном (1870-1924 год), Ва­си­ли­ем (1872-1939 годы) и Кон­стан­ти­ном (1875-1922 годы) уч­ре­ди­ла пае­вое Товарищество ма­ну­фак­тур А.В. Ма­рае­вой в Сер­пу­хо­ве. Ра­бо­чие фаб­рик Мараевой (боль­шин­ст­во - ста­ро­об­ряд­цы), кро­ме зна­чи­тель­но­го жа­ло­ва­нья, по­лу­ча­ли бес­про­цент­ные ссу­ды на строи­тель­ст­во и при­об­ре­те­ние жи­лья, по­дар­ки к празд­ни­кам, при всту­п­ле­нии в брак и ро­ж­де­нии де­тей. В 1915 году, во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны , Мараева от­кры­ла в Сер­пу­хо­ве гос­пи­таль на 100 мест для ра­не­ных, в ко­то­ром ра­бо­та­ли сё­ст­ра­ми ми­ло­сер­дия её до­че­ри и внуч­ки.

В 1918 году пред­при­ятия Товарищества Мараевой, её до­ма в Сер­пу­хо­ве и Мо­ск­ве бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны. В усадь­бе Мараевой в Сер­пу­хо­ве сна­ча­ла рас­по­ла­га­лись Став­ка главного ко­ман­до­ва­ния Крас­ной Ар­мии и штаб Южного фрон­та (1918-1920 годы), за­тем был от­крыт му­зей на ос­но­ве кол­лек­ций, со­б­ран­ных Мараевой (25 декабря 1920 года; ны­не Сер­пу­хов­ской ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей). В 1924 году часть наи­бо­лее цен­ных икон из за­кры­той к это­му вре­ме­ни мо­лель­ни Мараевой пе­ре­да­на в Государственный му­зей­ный фонд, а за­тем - в ГИМ, Треть­я­ков­скую га­ле­рею и Рус­ский му­зей, дру­гая часть - в му­зей Сер­пу­хо­ва; не­ко­то­рые ико­ны бы­ли пе­ре­да­ны об­щи­не ста­ро­об­ряд­цев Сер­пу­хо­ва. Несколько икон из мо­лель­ни Мараевой ос­та­ва­лись у её до­че­ри Ан­ны (в за­му­же­ст­ве Ки­рее­ва; 1877-1965 годы), у ко­то­рой их при­об­рёл П.Д. Ко­рин (часть из них хра­нит­ся в До­ме-му­зее Ко­ри­на в Мо­ск­ве). Наи­бо­лее цен­ная кни­га из со­б­ра­ния Мараевой, «Пус­то­зер­ский сбор­ник» с ав­то­гра­фа­ми жи­тий про­то­по­па Ав­ва­ку­ма и ино­ка Епи­фа­ния XVII века, хра­ни­лась у дру­гой до­че­ри Мараевой, Оль­ги (1874-1955 годы), по­сле её смер­ти об­на­ру­же­на И.Н. За­во­ло­ко, ко­то­рый в 1968 году пе­ре­дал её в Древ­ле­хра­ни­ли­ще ИРЛИ.

В 1998-1999 годы по­том­ки Мараевой пе­ре­да­ли в ГИМ не­ко­то­рые из её лич­ных ве­щей: ста­ро­об­рядческие чёт­ки-лес­тов­ки, пред­ме­ты оде­ж­ды, кол­лек­цию тка­ных поя­сов.