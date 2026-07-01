МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА - го­род на вос­то­ке Ар­ген­ти­ны, провинция Бу­энос-Ай­рес.

Население 580,4 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Ав­то­мо­биль­ное и железнодорожное со­об­ще­ние с Бу­энос-Ай­ре­сом, Баи­ей-Блан­кой и другими круп­ны­ми го­ро­да­ми стра­ны. Мор­ской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ас­то­ра Пьяц­цол­лы (1978 год).

В 1746 году на мес­те современного Мар-дель-Плата бы­ла за­ло­же­на ие­зу­ит­ская мис­сия (ре­дук­ция; в 1751 году ос­тав­ле­на из-за на­па­де­ний ин­дей­цев ). С 1857 года центр со­ле­ва­ре­ния, во­круг ко­то­ро­го воз­ник­ло по­се­ле­ние Пу­эр­то-де-ла-Ла­гу­на-де-лос-Пад­рес (Puer­to de la Laguna de los Padres). В 1874 году оно по­лу­чи­ло официальный ста­тус по­се­ле­ния и бы­ло пе­ре­име­но­ва­но в Пу­эб­ло-Баль­кар­се (Pueb­lo Balcarce). Со 2-й половины XIX века раз­ви­ва­ет­ся как кли­ма­тический ку­рорт. В 1886 году со­еди­не­но же­лез­ной до­ро­гой с Бу­энос- Ай­ре­сом. Ста­тус го­ро­да с 1907 года. В 1945 году в Пу­эб­ло-Баль­кар­се бы­ли ин­тер­ни­ро­ва­ны германские суб­ма­ри­ны U-530 и U-977. Современное название с 1961 года.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: зда­ние испанского клу­ба (1892 год; пе­ре­стро­ено в 1923 году, ар­хи­тек­то­ры А. Пас­ку­аль, М. Мар­ко); ма­як (1890 год); со­бор Свя­тых Пет­ра и Се­си­лии (1893-1905 годы, инженер П. Бе­нуа); баш­ни Тор­ре-дель-Мон­хе (1904 год; пе­ре­строе­на в 1929 году) и Тор­ре-Тан­ке (1943 год, архитектор К. Лан­ге); ка­зи­но (1936-1940 годы, архитектор А. Бус­ти­льо); так­же дом ком­по­зи­то­ра А. Виль­ям­са «Каса- дель-Пу­эн­те» в сти­ле мо­дер­низ­ма (1943-1945 годы, архитектор А. Виль­ямс, инженер К. Телья). Современный об­лик го­ро­да оп­ре­де­ля­ет­ся в основном мно­го­этаж­ны­ми вы­сот­ны­ми зда­ния­ми.

НИИ раз­ви­тия рыб­но­го хо­зяй­ст­ва. Национальный университет [соз­дан в 1975 году объ­е­ди­не­ни­ем Про­вин­ци­аль­но­го (1961 год) и Ка­то­ли­че­ско­го (1958 год) университетов], Университет ФАС­ТА (1992 год, не­го­су­дар­ст­вен­ный), Национальная шко­ла ры­бо­лов­ст­ва. Пуб­лич­ная библиотека (1899 год).

Му­зеи: современного искусства имени Х.К. Кас­та­ни­но (1945 год), ес­тественной ис­то­рии имени Л. Се­лья (1938 год), мо­ря (в кол­лек­ции 30 тысяч ра­ку­шек и других морских ор­га­низ­мов), пор­та. Му­зей и куль­тур­ный центр имени В. Окам­по, Ар­хео­ло­гический му­зей имени Г. Ма­грас­си.

Мар-дель-Плата - ме­сто про­ве­де­ния многих круп­ных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний, в том числе мат­чей чем­пио­на­та ми­ра по фут­бо­лу (1978 год), Пан­аме­ри­кан­ских игр (1995 год), чем­пио­на­тов ми­ра сре­ди юно­шей до 21 го­да - по фут­бо­лу (2001 год) и бас­кет­бо­лу (2005 год); ря­да ме­ж­ду­народных шах­мат­ных тур­ни­ров (с 1928 года). Круп­ней­ший ста­ди­он имени Хо­се Ма­рии Ми­нел­ьи (от­крыт в 1978 году, свыше 35 тысяч мест).

Бо́ль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (ту­ри­стический биз­нес, де­ло­вые ус­лу­ги, в том числе кон­сал­тин­го­вые и юри­дические, а так­же транс­порт и ло­ги­сти­ка, бан­ков­ское де­ло и другое). Мар-дель-Плата - один из круп­ней­ших при­мор­ских кли­ма­тических ку­рор­тов Латинской Аме­ри­ки. Центр ту­риз­ма (около 4 миллионов человек в год; главным образом пляж­ный и со­пут­ст­вую­щий спор­тив­но-раз­вле­кательный от­дых - спор­тив­ная ры­бал­ка, винд­сёр­финг, па­рус­ный спорт; морской кру­из­ный ту­ризм). Основной при­род­ный ле­чеб­ный фак­тор - мяг­кий морской кли­мат (средняя температура са­мо­го хо­лод­но­го ме­ся­ца ию­ля около 10 °С, са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца января около 24 °С); осад­ков около 700 мм в год. Про­ве­де­нию кли­ма­то­те­ра­пии бла­го­при­ят­ст­ву­ют об­шир­ные пес­ча­ные пля­жи; к югу от го­ро­да - при­мор­ские кли­ма­тические ку­рор­ты Ми­ра­мар, Ке­кен, Мар-дель-Сур, Не­ко­чеа. Раз­ви­ты гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рес­то­ран­ный биз­нес. Важ­ное зна­че­ние име­ет де­ло­вой ту­ризм. В Мар-дель-Плата еже­год­но про­во­дит­ся вы­став­ка-яр­мар­ка «Expopesca», круп­ней­шая в стра­не и од­на из наи­бо­лее зна­чи­мых в Латинской Аме­ри­ке (по­свя­ще­на ры­бо­лов­ст­ву, в том числе спор­тив­но­му, и рыб­ной промышленности: ме­то­дам пе­ре­ра­бот­ки, хра­не­ния и транс­пор­ти­ров­ки ры­бы и мо­ре­про­дук­тов).

Внеш­не­тор­го­вый гру­зо­обо­рот пор­та около 1,6 миллионов т (2008 год; ввоз главным образом неф­те­про­дук­тов и сжи­жен­но­го га­за че­рез неф­тя­ной тер­ми­нал ком­па­нии «Repsol YPF»; вы­воз рыб­ной про­дук­ции, зер­но­вых, ово­щей). Мар-дель-Плата - главный ры­бо­лов­ный порт стра­ны (бо­лее 60% ар­гентинского уло­ва; основные про­мы­сло­вые ви­ды - мер­лан, трес­ка, гор­быль, кам­ба­ла, ан­чо­ус, мор­ской окунь, а так­же кре­вет­ки, каль­ма­ры). Круп­ный центр ры­бо­пе­ре­ра­бот­ки (в пор­то­вой зо­не скон­цен­три­ро­ва­но свыше 150 пред­при­ятий - мо­ро­зиль­ные ком­плек­сы, мощ­но­сти по раз­дел­ке и сор­ти­ров­ке, а так­же за­во­ды по про­изводству рыб­ных кон­сер­вов; ве­ду­щие ком­па­нии - «Hug-Mar S. A.», «Aldimar S. A.», «El Ma­risco S. A.») и основной ар­гентинский экс­пор­тёр ры­бы и мо­ре­про­дук­тов. В пре­де­лах пор­то­во­го ком­плек­са - су­до­строительных за­во­ды «Contessi» (ком­па­нии «Astillero Naval Federico Contessi», с 1965 года; к 2007 году спу­ще­но на во­ду 104 суд­на, в основном ры­бо­ло­вец­ких с мо­ро­зиль­ны­ми и хо­ло­диль­ны­ми ус­та­нов­ка­ми) и «S. P. I. Astilleros S. A.» (1976 год; различные ти­пы су­дов - кру­из­ные, ры­бо­лов­ные, бар­жи, тан­ке­ры, тя­га­чи и другие, так­же об­слу­жи­ва­ние и ре­монт су­дов); во­енно-морская ба­за ВМФ Ар­ген­ти­ны. В Мар-дель-Плата - круп­ный мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат ком­па­нии «Sa­do­wa S. A.».

К за­па­ду от го­ро­да - ин­ду­ст­ри­аль­ный парк «General Manuel Savio», сре­ди наи­бо­лее зна­чи­мых пред­при­ятий ко­то­ро­го за­во­ды ком­па­ний «QM Equipment S. A.» (обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щей промышленности) и «Quimicos Essi­od S. A.» (химические пре­па­ра­ты и мик­ро­добав­ки промышленные на­зна­че­ния), «PepsiCo Snacks Argen­ti­na S. A.» (га­зи­рованные на­пит­ки, чип­сы); так­же пред­при­ятия по про­изводству фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов, строй­ма­те­риа­лов, пла­ст­мас­со­вых труб, ме­бе­ли, по пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции и дре­ве­си­ны, мо­ро­зиль­ные мощ­но­сти.

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