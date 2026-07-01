МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА
МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА - город на востоке Аргентины, провинция Буэнос-Айрес.
Население 580,4 тысяч человек (2010 год).
Расположен на побережье Атлантического океана. Автомобильное и железнодорожное сообщение с Буэнос-Айресом, Баией-Бланкой и другими крупными городами страны. Морской порт. Международный аэропорт имени Астора Пьяццоллы (1978 год).
В 1746 году на месте современного Мар-дель-Плата была заложена иезуитская миссия (редукция; в 1751 году оставлена из-за нападений индейцев). С 1857 года центр солеварения, вокруг которого возникло поселение Пуэрто-де-ла-Лагуна-де-лос-Падрес (Puerto de la Laguna de los Padres). В 1874 году оно получило официальный статус поселения и было переименовано в Пуэбло-Балькарсе (Pueblo Balcarce). Со 2-й половины XIX века развивается как климатический курорт. В 1886 году соединено железной дорогой с Буэнос- Айресом. Статус города с 1907 года. В 1945 году в Пуэбло-Балькарсе были интернированы германские субмарины U-530 и U-977. Современное название с 1961 года.
Среди архитектурных памятников: здание испанского клуба (1892 год; перестроено в 1923 году, архитекторы А. Паскуаль, М. Марко); маяк (1890 год); собор Святых Петра и Сесилии (1893-1905 годы, инженер П. Бенуа); башни Торре-дель-Монхе (1904 год; перестроена в 1929 году) и Торре-Танке (1943 год, архитектор К. Ланге); казино (1936-1940 годы, архитектор А. Бустильо); также дом композитора А. Вильямса «Каса- дель-Пуэнте» в стиле модернизма (1943-1945 годы, архитектор А. Вильямс, инженер К. Телья). Современный облик города определяется в основном многоэтажными высотными зданиями.
НИИ развития рыбного хозяйства. Национальный университет [создан в 1975 году объединением Провинциального (1961 год) и Католического (1958 год) университетов], Университет ФАСТА (1992 год, негосударственный), Национальная школа рыболовства. Публичная библиотека (1899 год).
Музеи: современного искусства имени Х.К. Кастанино (1945 год), естественной истории имени Л. Селья (1938 год), моря (в коллекции 30 тысяч ракушек и других морских организмов), порта. Музей и культурный центр имени В. Окампо, Археологический музей имени Г. Маграсси.
Мар-дель-Плата - место проведения многих крупных международных состязаний, в том числе матчей чемпионата мира по футболу (1978 год), Панамериканских игр (1995 год), чемпионатов мира среди юношей до 21 года - по футболу (2001 год) и баскетболу (2005 год); ряда международных шахматных турниров (с 1928 года). Крупнейший стадион имени Хосе Марии Минельи (открыт в 1978 году, свыше 35 тысяч мест).
Бо́льшая часть работающих занята в сфере услуг (туристический бизнес, деловые услуги, в том числе консалтинговые и юридические, а также транспорт и логистика, банковское дело и другое). Мар-дель-Плата - один из крупнейших приморских климатических курортов Латинской Америки. Центр туризма (около 4 миллионов человек в год; главным образом пляжный и сопутствующий спортивно-развлекательный отдых - спортивная рыбалка, виндсёрфинг, парусный спорт; морской круизный туризм). Основной природный лечебный фактор - мягкий морской климат (средняя температура самого холодного месяца июля около 10 °С, самого тёплого месяца января около 24 °С); осадков около 700 мм в год. Проведению климатотерапии благоприятствуют обширные песчаные пляжи; к югу от города - приморские климатические курорты Мирамар, Кекен, Мар-дель-Сур, Некочеа. Развиты гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес. Важное значение имеет деловой туризм. В Мар-дель-Плата ежегодно проводится выставка-ярмарка «Expopesca», крупнейшая в стране и одна из наиболее значимых в Латинской Америке (посвящена рыболовству, в том числе спортивному, и рыбной промышленности: методам переработки, хранения и транспортировки рыбы и морепродуктов).
Внешнеторговый грузооборот порта около 1,6 миллионов т (2008 год; ввоз главным образом нефтепродуктов и сжиженного газа через нефтяной терминал компании «Repsol YPF»; вывоз рыбной продукции, зерновых, овощей). Мар-дель-Плата - главный рыболовный порт страны (более 60% аргентинского улова; основные промысловые виды - мерлан, треска, горбыль, камбала, анчоус, морской окунь, а также креветки, кальмары). Крупный центр рыбопереработки (в портовой зоне сконцентрировано свыше 150 предприятий - морозильные комплексы, мощности по разделке и сортировке, а также заводы по производству рыбных консервов; ведущие компании - «Hug-Mar S. A.», «Aldimar S. A.», «El Marisco S. A.») и основной аргентинский экспортёр рыбы и морепродуктов. В пределах портового комплекса - судостроительных заводы «Contessi» (компании «Astillero Naval Federico Contessi», с 1965 года; к 2007 году спущено на воду 104 судна, в основном рыболовецких с морозильными и холодильными установками) и «S. P. I. Astilleros S. A.» (1976 год; различные типы судов - круизные, рыболовные, баржи, танкеры, тягачи и другие, также обслуживание и ремонт судов); военно-морская база ВМФ Аргентины. В Мар-дель-Плата - крупный мясоперерабатывающий комбинат компании «Sadowa S. A.».
К западу от города - индустриальный парк «General Manuel Savio», среди наиболее значимых предприятий которого заводы компаний «QM Equipment S. A.» (оборудование для нефтегазодобывающей промышленности) и «Quimicos Essiod S. A.» (химические препараты и микродобавки промышленные назначения), «PepsiCo Snacks Argentina S. A.» (газированные напитки, чипсы); также предприятия по производству фармацевтических препаратов, стройматериалов, пластмассовых труб, мебели, по переработке сельскохозяйственной продукции и древесины, морозильные мощности.