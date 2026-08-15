МАПУ АВРАХАМ БЕН ЙЕКУТИЭЛЬ
МАПУ АВРАХАМ БЕН ЙЕКУТИЭЛЬ - еврейский писатель.
Писал на иврите.
С 1848 года работал учителем.
Автор первого романа на иврите - «Сионская любовь» («Ахават Сион», 1853 год, русский перевод 1911-1912 годы), в котором отразилось влияние А. Дюма-отца и Э. Сю; в романе описана жизнь евреев в Иудее VIII век до нашей эры. Включив библейские реалии в интригу авантюрного романа, Мапу в духе Ж.Ж. Руссо воспел поэзию сельской жизни Вифлеема, противопоставив её урбанизированному быту Иерусалима. В романе «Ханжа» («Аит цавуа», 1857-1863 годы, отдельное издание 1865 год), органично сочетающем библейский иврит с ивритом Мишны и раввинских сочинений, Мапу подверг резкой критике нравы черты оседлости. Попытка воссоздать жизнь Израильского царства в период ассирийского нашествия предпринята в историческом романе «Вина Самарии» («Ашмат Шомрон», 1865 год). Посмертно опубликованы фрагменты романа «Провидец» («Хозе хезионот», 1883 год).
Автор учебников французского языка и иврита.