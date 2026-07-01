МАОРИ

МАОРИ - по­ли­не­зий­ский на­род, ко­рен­ное на­се­ле­ние Но­вой Зе­лан­дии.

Чис­лен­ность (с ме­ти­са­ми) 565,3 тысяч человек; сверх то­го 78,6 тысяч человек мао­рий­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния (2006 год, пе­ре­пись). Жи­вут главным образом на острове Се­вер­ный. 73 тысяч человек мао­рий­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния про­жи­ва­ют в Ав­ст­ра­лии (2001 год, пе­ре­пись).

Го­во­рят в основном по-анг­лий­ски, 23,7% - на языке мао­ри.

До 90% мао­ри - хри­стиа­не (анг­ли­ка­не, ка­то­ли­ки , пре­сви­те­риа­не, мор­мо­ны, 11,1% - по­сле­до­ва­те­ли но­во­зе­ланд­ских син­кре­ти­че­ских куль­тов Ра­та­на и Рин­га­ту и другие). Име­ют­ся му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Маори так­же на­зы­ва­ют се­бя по­ли­не­зий­цы островов Ку­ка (58 тысяч человек).

Но­вая Зе­лан­дия бы­ла за­се­ле­на в XIII веке ми­гран­та­ми из Восточной По­ли­не­зии (острова Об­ще­ст­ва, острова Ту­бу­аи, юж­ные острова Ку­ка). Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми (А.Я. Тас­ман) с 1642 года. Рас­про­стра­не­ние ог­не­стрель­но­го ору­жия в 1-й половине XIX века при­ве­ло к кро­во­про­лит­ным меж­пле­мен­ным вой­нам. С 1814 года рас­про­стра­ня­ет­ся хри­сти­ан­ст­во, со 2-й половины XIX века фор­ми­ру­ет­ся мао­рий­ская ин­тел­ли­ген­ция. В 1840 году ме­ж­ду во­ж­дя­ми мао­ри и британским гу­бер­на­то­ром У. Гоб­со­ном за­клю­чён до­го­вор в Ваи­тан­ги. Не­со­блю­де­ние его ус­ло­вий анг­ли­ча­на­ми и за­хват пле­мен­ных зе­мель вы­зва­ли со­про­тив­ле­ние мао­ри (смотри в статье Анг­ло- мао­рий­ские вой­ны 1843-1872 годов). В 1860-е годы рас­про­стра­ни­лись ре­лигиозные дви­же­ния Паи Ма­ри­ре (хау-хау) и Рин­га­ту. В ре­зуль­та­те войн и раз­ру­ше­ния об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния мао­ри ли­ши­лись большей части сво­их зе­мель. Чис­лен­ность мао­ри упа­ла до 42,1 тысяч человек (1896 год, пе­ре­пись). Но мао­ри по­лу­чи­ли мес­та в пар­ла­мен­те, был при­знан су­ве­ре­ни­тет «ко­ро­ля» мао­ри над под­вла­ст­ной ему тер­ри­то­ри­ей. В XX веке мао­ри на­чи­на­ют ак­тив­но уча­ст­во­вать в но­во­зеландской по­ли­ти­ке (А. Нга­та, Те Ран­ги Хи­роа и другие), воз­ни­ка­ет мла­до­мао­рий­ская пар­тия (1909 год); в но­во­зеландскую ар­мию во­шли мао­рий­ские во­енные под­раз­де­ле­ния, ор­га­ни­зо­ван­ные по пле­мен­но­му прин­ци­пу. С 1920-х годов воз­ро­ж­да­ют­ся тра­диционные ре­мёс­ла и тан­це­валь­ное искусство мао­ри (в 1926 году по ини­циа­ти­ве Нга­ты ос­но­ва­на Шко­ла ис­кусств и ре­мё­сел мао­ри в Ро­то­руа, ны­не Но­во­зеландский институт ис­кусств и ре­мё­сел мао­ри), эле­мен­ты мао­рий­ской куль­ту­ры ста­но­вят­ся об­ще­но­во­зе­ланд­ски­ми сим­во­ла­ми (тан­цы ха­ка, та­туи­ров­ка, ма­раэ, ко­пьё таи­а­ха, тра­диционная кух­ня и другие). С 2004 года ра­бо­та­ет Мао­рий­ское те­ле­ви­де­ние. С 1970-х годов пост ми­ни­ст­ра по де­лам мао­ри за­ни­ма­ют главным образом мао­ри. С 1975 года дей­ст­ву­ет так называемый три­бу­нал Ваи­тан­ги, рас­сле­дую­щий ис­ки мао­ри по ком­пен­са­ции за ут­ра­чен­ные зем­ли. В 2004 году об­ра­зо­ва­на Пар­тия мао­ри, име­ю­щая пред­ста­ви­те­лей в пар­ла­мен­те.

Основное за­ня­тие - зем­ле­де­лие, быв­шее в основном муж­ским де­лом. Глав­ная сельскохозяйственная куль­ту­ра - ба­тат (ку­ма­ра), вы­ра­щи­ва­ли так­же ме­ст­ный вид па­по­рот­ни­ка, та­ро, ямс, ты­к­ву. Зем­лю об­ра­ба­ты­ва­ли ко­па­тель­ной пал­кой с рез­ной пе­да­лью (ко, кахе­ру). Бы­ли рас­про­стра­не­ны охо­та, ры­бо­лов­ст­во и со­би­ра­тель­ст­во. Из до­маш­них жи­вот­ных раз­во­ди­ли толь­ко со­бак ме­ст­ной (ны­не ис­чез­нув­шей) по­ро­ды (их мя­со упот­реб­ля­лось в пи­щу). С 1794 года рас­про­стра­ня­ет­ся кар­то­фель. Раз­ви­ты об­ра­бот­ка кам­ня (шли­фованные то­по­ры из ба­заль­та и неф­ри­та и другое), тка­че­ст­во (в том числе узор­ное та­ни­ко) и пле­те­ние из во­ло­кон но­во­зе­ланд­ско­го льна (вы­дел­ка та­пы от­сут­ст­во­ва­ла), резь­ба по де­ре­ву, кости, су­до­строе­ние, та­туи­ров­ка (мо­ко). Ре­мес­лен­ни­ки об­ра­зо­вы­ва­ли на­следственные профессиональные груп­пы.

По­се­ле­ния не­ук­ре­п­лён­ные (ка­ин­га) и ук­ре­п­лён­ные (па), в цен­тре - пло­щадь (ма­раэ) с до­мом со­б­ра­ний (ва­ре­нуи). Жи­ли­ще де­ре­вян­ное, пря­мо­уголь­ное, с дву­скат­ной кры­шей из тра­вы, об­ра­щён­ное фа­са­дом к вос­то­ку. Фа­са­ды до­мов, ва­ре­нуи, ам­ба­ров ук­ра­ша­лись резь­бой; на фрон­таль­ном стол­бе (та­ху­ху) до­ма вы­ре­за­лась фи­гу­ра пред­ка.

Оде­ж­да - пе­ред­ник или юб­ка (пиу­пиу) и плащ.

Тра­диционная пи­ща го­то­вит­ся в зем­ля­ной пе­чи (хан­ги).

Со­хра­ня­ет­ся де­ле­ние на пле­ме­на (иви); свою пле­мен­ную при­над­леж­ность ука­зы­ва­ют 67,4% мао­ри (2001 год, пе­ре­пись). Пле­ме­на за­ни­ма­ли оп­ре­де­лён­ную тер­ри­то­рию, объ­е­ди­ня­лись в сою­зы, воз­во­ди­мые тра­ди­ци­ей к ко­ман­де од­ной лод­ки пер­во­по­се­лен­цев (ва­ка). С 1857 года из­би­ра­ют­ся об­щие «ко­ро­ли» мао­ри. Пле­мя де­ли­лось на не­эк­зо­гам­ные би­ли­ней­ные кла­ны (ха­пу), за­ни­мав­шие обыч­но од­ну де­рев­ню и со­сто­яв­шие из боль­ших се­мей (ва­нау). Сис­те­ма род­ст­ва гене­рационного ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и от­но­сительному по­лу. Кросс­ку­зен­ные бра­ки бы­ли за­пре­ще­ны; по­слеб­рач­ное по­се­ле­ние би­ло­каль­ное с тен­ден­ци­ей к пат­ри­ло­каль­но­сти. Об­ще­ст­во де­ли­лось на со­ци­аль­ные слои: ари­ки - «пер­во­ро­ж­дён­ные», ран­га­ти­ра - «млад­шие по ро­ж­де­нию», ва­ре - за­ви­си­мые, тау­ре­ка­ре­ка - ра­бы (из во­ен­но­плен­ных). По­бе­ж­дён­ные пле­ме­на ста­но­ви­лись дан­ни­ка­ми по­бе­ди­те­лей.

Тра­диционное ору­жие - де­ревянное ко­пьё (таи­а­ха), различные ти­пы па­лиц.

Бы­ли рас­про­стра­не­ны ве­ра в ма­гическую си­лу (ма­на), сис­те­ма ри­ту­аль­ных за­пре­тов-та­бу (та­пу), прак­ти­ко­ва­лись че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния, кан­ни­ба­лизм. Во­ж­ди ис­пол­ня­ли функ­ции жре­цов, низ­шие во­ж­ди - об­ря­ды, близ­кие к ша­ман­ским. У во­ж­дей су­ще­ст­во­вал эзо­те­рический мо­но­теи­сти­че­ский культ твор­ца Ио.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Со­хра­ня­ют­ся ми­фы (о про­ис­хо­ж­де­нии ми­ра от не­бес­но­го бо­же­ст­ва Ран­ги и бо­ги­ни зем­ли Па­па, о куль­тур­ном ге­рое Ма­уи, гро­мов­ни­ке Тау­ха­ки, о во­ж­де Ку­пе, при­плыв­шем на Но­вую Зе­лан­дию с ле­ген­дар­ной пра­ро­ди­ны Га­ваи­ки, и другое), ге­неа­ло­гии (ва­ка­па­па), сказ­ки, по­го­вор­ки (ва­ка­тау­ки).

Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты функ­цио­ни­ру­ют как об­ря­до­вые и сиг­наль­ные. Ра­ко­ви­на-тру­ба пу­та­та­ра (пу моа­на; из­да­ёт один звук) ис­поль­зу­ет­ся для при­вет­ст­вия во­ж­дя, во вре­мя бит­вы как ат­ри­бут во­ж­дя; при­ме­ня­ет­ся так­же в об­ря­де по по­во­ду ро­ж­де­ния 1-го сы­на во­ж­дя. Во­ен­ные сиг­наль­ные ин­ст­ру­мен­ты: де­ревянный ще­ле­вой ба­ра­бан па­ху (дли­на кор­пу­са 1,2-9 м; его звук слы­шен на рас­стоя­нии до 20 км), де­ревянная тру­ба пу­ка­эа (дли­на 1-2,5 м; зву­ком этой тру­бы так­же от­ме­ча­ют вре­мя су­ток). Сре­ди других аэро­фо­нов - де­ревянная тру­ба пу­то­ри­но (дли­на до 50 см), про­доль­ная флей­та коау­ау, но­со­вая флей­та нгу­ру; сре­ди идио­фо­нов - пла­стин­ча­тый вар­ган ро­риа; рас­про­стра­не­ны так­же про­стей­шие хор­до­фо­ны (му­зы­каль­ные лу­ки па­ку­ру, ку).

Тра­диционная во­каль­ная му­зы­ка пред­став­ле­на ре­чи­та­ция­ми и пес­ня­ми. Пес­ни (ваи­а­та) - лю­бов­ные (ваи­а­та аро­ха, или ваи­а­та ваиа­и­по) и по­хо­рон­ные (при­уро­че­ны к об­ря­ду тан­ги) - по­ют­ся ан­самб­лем во гла­ве с пев­ца­ми-со­лис­та­ми (хи­ан­га) в уни­сон (ти­пич­ны уз­кий диа­па­зон, глис­сан­ди­ро­ва­ние). Рас­про­стра­не­ны стро­го ка­но­ни­зи­ро­ван­ные ре­чи­та­ции ка­ра­киа (в об­ря­дах при строи­тель­ст­ве до­ма, из­го­тов­ле­нии ло­док, муж­ских це­ре­мо­ни­ях), жен­ские ре­чи­та­ции па­те­ре и каи­о­рао­ра (бран­ные), пес­ни для де­тей орио­ри (в том числе ко­лы­бель­ные; со­чи­ня­ют­ся при ро­ж­де­нии ре­бён­ка ро­ди­те­ля­ми или стар­ши­ми род­ст­вен­ни­ка­ми на сю­же­ты ми­фов, ле­генд, ис­то­рии пле­ме­ни), раз­но­об­раз­ные по со­дер­жа­нию раз­вле­ка­тель­ные им­про­ви­за­ци­он­ные «ав­тор­ские» пес­ни пао (ха­рак­тер­на бо­га­тая ор­на­мен­ти­ка). Во­ин­ские тан­цы (ха­ка) со­про­во­ж­да­ют­ся соль­ны­ми и хо­ро­вы­ми вы­кри­ка­ми, хлоп­ка­ми ла­до­ней о те­ло, ми­ми­че­ски­ми фи­гу­ра­ми; бы­ст­рые жен­ские (пои) с ша­ри­ком на шну­ре - пе­ни­ем с эф­фек­том зву­ко­под­ра­жа­ния хор­до­фо­нам. Ны­не ха­ка ис­пол­ня­ют­ся в ар­мии, школь­ны­ми и спор­тив­ны­ми ко­ман­да­ми. При­ветственная це­ре­мо­ния (по­ухи­ри) со­про­во­ж­да­ет­ся тан­цем с копь­ём таи­а­ха, ре­ча­ми и другим. В начале XX века поя­ви­лись пес­ни ваи­а­та-а-рин­га, или ваи­а­та ко­ри («пес­ни дей­ст­вия»), с ме­ло­дия­ми ев­ропейского про­ис­хо­ж­де­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)