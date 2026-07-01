МАОРИ
МАОРИ - полинезийский народ, коренное население Новой Зеландии.
Численность (с метисами) 565,3 тысяч человек; сверх того 78,6 тысяч человек маорийского происхождения (2006 год, перепись). Живут главным образом на острове Северный. 73 тысяч человек маорийского происхождения проживают в Австралии (2001 год, перепись).
Говорят в основном по-английски, 23,7% - на языке маори.
До 90% маори - христиане (англикане, католики, пресвитериане, мормоны, 11,1% - последователи новозеландских синкретических культов Ратана и Рингату и другие). Имеются мусульмане-сунниты.
Маори также называют себя полинезийцы островов Кука (58 тысяч человек).
Новая Зеландия была заселена в XIII веке мигрантами из Восточной Полинезии (острова Общества, острова Тубуаи, южные острова Кука). Контакты с европейцами (А.Я. Тасман) с 1642 года. Распространение огнестрельного оружия в 1-й половине XIX века привело к кровопролитным межплеменным войнам. С 1814 года распространяется христианство, со 2-й половины XIX века формируется маорийская интеллигенция. В 1840 году между вождями маори и британским губернатором У. Гобсоном заключён договор в Ваитанги. Несоблюдение его условий англичанами и захват племенных земель вызвали сопротивление маори (смотри в статье Англо- маорийские войны 1843-1872 годов). В 1860-е годы распространились религиозные движения Паи Марире (хау-хау) и Рингату. В результате войн и разрушения общинного землевладения маори лишились большей части своих земель. Численность маори упала до 42,1 тысяч человек (1896 год, перепись). Но маори получили места в парламенте, был признан суверенитет «короля» маори над подвластной ему территорией. В XX веке маори начинают активно участвовать в новозеландской политике (А. Нгата, Те Ранги Хироа и другие), возникает младомаорийская партия (1909 год); в новозеландскую армию вошли маорийские военные подразделения, организованные по племенному принципу. С 1920-х годов возрождаются традиционные ремёсла и танцевальное искусство маори (в 1926 году по инициативе Нгаты основана Школа искусств и ремёсел маори в Роторуа, ныне Новозеландский институт искусств и ремёсел маори), элементы маорийской культуры становятся общеновозеландскими символами (танцы хака, татуировка, мараэ, копьё таиаха, традиционная кухня и другие). С 2004 года работает Маорийское телевидение. С 1970-х годов пост министра по делам маори занимают главным образом маори. С 1975 года действует так называемый трибунал Ваитанги, расследующий иски маори по компенсации за утраченные земли. В 2004 году образована Партия маори, имеющая представителей в парламенте.
Основное занятие - земледелие, бывшее в основном мужским делом. Главная сельскохозяйственная культура - батат (кумара), выращивали также местный вид папоротника, таро, ямс, тыкву. Землю обрабатывали копательной палкой с резной педалью (ко, кахеру). Были распространены охота, рыболовство и собирательство. Из домашних животных разводили только собак местной (ныне исчезнувшей) породы (их мясо употреблялось в пищу). С 1794 года распространяется картофель. Развиты обработка камня (шлифованные топоры из базальта и нефрита и другое), ткачество (в том числе узорное танико) и плетение из волокон новозеландского льна (выделка тапы отсутствовала), резьба по дереву, кости, судостроение, татуировка (моко). Ремесленники образовывали наследственные профессиональные группы.
Поселения неукреплённые (каинга) и укреплённые (па), в центре - площадь (мараэ) с домом собраний (варенуи). Жилище деревянное, прямоугольное, с двускатной крышей из травы, обращённое фасадом к востоку. Фасады домов, варенуи, амбаров украшались резьбой; на фронтальном столбе (тахуху) дома вырезалась фигура предка.
Одежда - передник или юбка (пиупиу) и плащ.
Традиционная пища готовится в земляной печи (ханги).
Сохраняется деление на племена (иви); свою племенную принадлежность указывают 67,4% маори (2001 год, перепись). Племена занимали определённую территорию, объединялись в союзы, возводимые традицией к команде одной лодки первопоселенцев (вака). С 1857 года избираются общие «короли» маори. Племя делилось на неэкзогамные билинейные кланы (хапу), занимавшие обычно одну деревню и состоявшие из больших семей (ванау). Система родства генерационного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Кросскузенные браки были запрещены; послебрачное поселение билокальное с тенденцией к патрилокальности. Общество делилось на социальные слои: арики - «перворождённые», рангатира - «младшие по рождению», варе - зависимые, таурекарека - рабы (из военнопленных). Побеждённые племена становились данниками победителей.
Традиционное оружие - деревянное копьё (таиаха), различные типы палиц.
Были распространены вера в магическую силу (мана), система ритуальных запретов-табу (тапу), практиковались человеческие жертвоприношения, каннибализм. Вожди исполняли функции жрецов, низшие вожди - обряды, близкие к шаманским. У вождей существовал эзотерический монотеистический культ творца Ио.
Устное творчество.
Сохраняются мифы (о происхождении мира от небесного божества Ранги и богини земли Папа, о культурном герое Мауи, громовнике Таухаки, о вожде Купе, приплывшем на Новую Зеландию с легендарной прародины Гаваики, и другое), генеалогии (вакапапа), сказки, поговорки (вакатауки).
Музыкальные инструменты функционируют как обрядовые и сигнальные. Раковина-труба путатара (пу моана; издаёт один звук) используется для приветствия вождя, во время битвы как атрибут вождя; применяется также в обряде по поводу рождения 1-го сына вождя. Военные сигнальные инструменты: деревянный щелевой барабан паху (длина корпуса 1,2-9 м; его звук слышен на расстоянии до 20 км), деревянная труба пукаэа (длина 1-2,5 м; звуком этой трубы также отмечают время суток). Среди других аэрофонов - деревянная труба путорино (длина до 50 см), продольная флейта коауау, носовая флейта нгуру; среди идиофонов - пластинчатый варган рориа; распространены также простейшие хордофоны (музыкальные луки пакуру, ку).
Традиционная вокальная музыка представлена речитациями и песнями. Песни (ваиата) - любовные (ваиата ароха, или ваиата ваиаипо) и похоронные (приурочены к обряду танги) - поются ансамблем во главе с певцами-солистами (хианга) в унисон (типичны узкий диапазон, глиссандирование). Распространены строго канонизированные речитации каракиа (в обрядах при строительстве дома, изготовлении лодок, мужских церемониях), женские речитации патере и каиораора (бранные), песни для детей ориори (в том числе колыбельные; сочиняются при рождении ребёнка родителями или старшими родственниками на сюжеты мифов, легенд, истории племени), разнообразные по содержанию развлекательные импровизационные «авторские» песни пао (характерна богатая орнаментика). Воинские танцы (хака) сопровождаются сольными и хоровыми выкриками, хлопками ладоней о тело, мимическими фигурами; быстрые женские (пои) с шариком на шнуре - пением с эффектом звукоподражания хордофонам. Ныне хака исполняются в армии, школьными и спортивными командами. Приветственная церемония (поухири) сопровождается танцем с копьём таиаха, речами и другим. В начале XX века появились песни ваиата-а-ринга, или ваиата кори («песни действия»), с мелодиями европейского происхождения.