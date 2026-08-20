МАОИЗМ

Маоизм (идеи Мао Цзэдуна) — идейно-политическое течение, основанное на взглядах Мао Цзэдуна . Одно из ответвлений марксизма . До 1960-х идеология Коммунистической партии Китая (КПК) развивалась в рамках марксизма-ленинизма, общего для Коммунистического интернационала и дружественных КПСС компартий. При этом взгляды лидера КПК Мао Цзэдуна имели некоторые особенности, связанные с его партизанским опытом, влиянием китайской политической культуры легизма и конфуцианства , а также анархо-коммунизма . Они проявлялись в стиле пропагандистской работы и в тактике партии. Уже в 1945, на VII съезде «идеи Мао Цзэдуна» были объявлены в Уставе КПК ее теоретической платформой, но трактовались как образец «национального марксизма», ориентированный на строительство социализма в конкретных условиях Китая. После смерти И. В. Сталина и критики его культа личности на ХХ съезде КПСС стали усиливаться расхождения между КПСС и КПК. Признавая руководящую роль пролетариата в мировом масштабе, Мао и его сторонники уделяли приоритетное значение крестьянству как движущей силе революции в Китае и других странах Востока. В 1958 Мао настоял на проведении «большого скачка», форсированной индустриализации . КПК поддержала тезис о «перманентной революции». Эти идеи расходились с позицией КПСС послесталинского периода, но не были оригинальны, соответствуя более ранним идеям идеологов большевизма в 1918—1920 и в 1930-е. Если СССР и КПСС в 1950—1960-е начали преодолевать наследие ускоренной индустриализации и тоталитарной системы сталинизма , то КПК как раз в это время создавала тоталитарную систему господства над Китаем. Также для китайских лидеров было важно, чтобы советские лидеры согласовывали с ними свои внешнеполитические действия и не шли на уступки империализму . Но руководители КПСС не были готовы к таким шагам, ставившим под угрозу судьбу СССР. 15 декабря 1962 газета КПК «Жэньминь жибао» начала публикацию серии статей, направленных против идеологии КПСС. 14 июля 1963 было опубликовано открытое письмо ЦК КПСС о политике КПК, которое положило начало открытой полемике двух компартий и советско-китайскому конфликту . КПК обвиняла КПСС в ревизионизме и оппортунизме, отходе от принципов коммунистической идеологии и недопустимых уступках на международной арене. Мао и его сторонники подчеркивали, что именно они являются настоящими марксистами-ленинцами, а Н. С. Хрущев под видом сталинизма борется с ленинизмом. КПСС обвиняла мао­истов в левачестве, авантюризме и экстремизме. Обе стороны обвиняли друг друга в мелкобуржуазном перерождении.

В полемике с КПСС и ее союзниками утвердились основные теоретические тезисы М.: теория «окружения города деревней» как стратегия победы коммунистов в преимущественно аграрных странах и в мировом масштабе, где под городом понимаются развитые капиталистические страны; теория «народной войны» (партизанских действий, перерастающих в стратегическое наступление массовой революционной армии); теория «линии масс» (постоянная связь партии с массами и партийного руководства с коммунистическим активом, недопустимость отрыва руководства от масс и его бюрократизации); критика материального расслоения и материальных стимулов; практика «народных коммун» (объединение крестьян в крупные коллективные хозяйства с общей собственностью); отказ от старой, «буржуазной» и «феодальной», культуры; концепция «третьего мира», противостоящего гегемонизму сверхдержав США и СССР.

Появление влиятельной левой альтернативы КПСС в коммунистическом движении вызвало поддержку части актива коммунистических партий десятков стран, в том числе таких крупных, как Коммунистическая партия Индонезии . Ее радикальная политика в период правления Сукарно стала одной из причин правого переворота Сухарто и антикоммунистического террора в Индонезии в 1965. В компартиях Азии и Латинской Америки произошла серия расколов. Компартии, оказавшиеся под влиянием М., вели многолетние партизанские войны в Мьянме, Малайе и других странах, как правило, неудачно. Во Франции известный коммунистический публицист Ж. Вержес стал выпускать журнал «Революция», поддерживающий КПК. Идеи Мао оказали влияние на взгляды Э. Че Гевары . Союзником КПК стала Албанская партия труда во главе с Э. Ходжей , критиковавшим КПСС с позиций сталинизма .

В КНР продолжал укрепляться культ Мао. В 1964 многомиллионным тиражом был выпущен сборник цитат Мао — «Красная книжечка», в которую вошли высказывания по различным вопросам, в том числе упрощенные в пропагандистских целях. Теперь они были объявлены теоретическими открытиями. Китайцы должны были учить эти цитаты наизусть, чтобы применять их во всех случаях жизни. «Красная книжечка» приобрела широкую популярность в леворадикальных кругах по всему миру.

Апогеем политики М. стала «Культурная революция» в Китае в 1966—1969 (формально она продолжалась до смерти Мао), которая привела к массовым жертвам и культурным утратам, но вызвала одобрение в международных леворадикальных кругах своими антибюрократическими и антикапиталистическими уравнительными лозунгами. Маоисты были влиятельным течением «бурных шестидесятых» на Западе, в частности, во время «Красного мая» 1968 во Франции. Новый подъем интереса к М. возник после победы коммунистов в партизанских войнах в Индокитае, в частности — прихода к власти в Камбодже близких к М. «красных кхмеров» в 1975. Но итоги «культурной революции», завершившейся подавлением радикального молодежного движения «хунвейбинов» и установлением военно-бюрократической диктатуры, нормализация отношений КНР и США в 1972, война КНР с Вьетнамом в 1979, информация о кровавой практике «красных кхмеров», распространившаяся после крушения режима Пол Пота в 1979, — все это способствовало дискредитации М. в западных левых кругах. После смерти Мао в 1976 начался отход КНР от М., особенно после разоблачения «банды четырех» . В 1981 ЦК КПК по инициативе Дэн Сяопина принял «Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», которое критиковало «левацкие ошибки» Мао и «культурную революцию». Но ценились и «заслуги» Мао, часть его идей признавалась верной и вошла в современную идеологию КПК (прежде всего идеи «новой демократии» 1940—1950-х и критика империалистического гегемонизма).

Несмотря на отход китайского руководства от М., в некоторых странах «третьего мира» М. продолжал развиваться. С 1967 на востоке Индии не утихает партизанско-террористическая активность «наксали-тов» — радикальных коммунистических организаций, преимущественно маоистских. С 1969 на Филиппинах действует маоистская Новая народная армия. В Перу с 1994 существует партизанское маоистское движение «Сендеро луминосо» (особенно активно в 1990-е). Больших успехов достигла маоистская компартия Непала (Центр единства), основанная в 1994. До 2006 она вела партизанскую войну, затем перешла к парламентским методам борьбы и добилась, наряду с другими силами, установления республики в 2008. Первым главой правительства стал лидер мао­истов Прачанда. М. сохраняет свое влияние как в Китае, так и в леворадикальных кругах стран Запада.

Лит. : Мао Цзэдун . Избранные сочинения. В 4 т. М., 1952—1953; Его же . Избранные произведения. В 5 т. Пекин, 1964—1977; Бурлацкий Ф. М. Маоизм или марксизм? М., 1967; Шломан Ф.-В., Фридлингштайн П. Маоисты: филиалы Пекина в Западной Европе. М., 1972; Бурлацкий Ф. М. Мао Цзэдун. «Наш коронный номер — это война, диктатура...» М., 1976; Идейно-политическая сущность маоизма. М., 1977; Маоизм без прикрас. М., 1980; Лазарев В. И. Классовая борьба в КНР. М., 1981; Усов В. Н. История КНР. М., 2006; Мао Цзэдун . Маленькая красная книжица. М., 2007; Панцов А. В. Мао Цзэдун. М., 2007; История Востока. В 6 т. Т. VI. М., 2008; Пристланд Д. Красный флаг. М., 2011. А. В. Шубин.