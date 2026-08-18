МАОЦИНГОУ

МАОЦИНГОУ 1) Ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков близ деревни Мао­цин­гоу (уезд Лян­чэн ай­ма­ка Улань­чаб, ав­то­ном­ный район Внут­рен­няя Мон­го­лия, Ки­тай).

Важ­ней­ший из па­мят­ни­ков - мо­гиль­ник на южном скло­не гор Мань­хань­шань (на вы­со­те свыше 1200 м над уров­нем мо­ря); об­на­ру­жен и рас­ко­пан Тянь Гу­анц­зи­нем в 1979 году.

На ос­но­ва­нии ти­по­ло­гии ин­вен­та­ря китайскими ар­хео­ло­га­ми вы­де­ле­но 4 эта­па: позд­не­го Чунь­цю (конец VI - начало V веков до нашей эры), ран­не­го (около 2-й половины V века), сред­не­го (IV век), позд­не­го (III век до нашей эры; ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты 2465±90 и 2225±90, по­сле ка­либ­ров­ки - 2595±135 и 2295±135 лет на­зад) Чжань­го.

Тру­по­по­ло­же­ния в пря­мо­уголь­ных ямах, вы­тя­ну­ты на спи­не, ред­ко на бо­ку, го­ло­вой на вос­ток (1-я груп­па) или на се­вер (2-я груп­па; 15% по­гре­бе­ний). У мо­гил 1-й груп­пы ино­гда не­боль­шая ни­ша в го­ло­вах, в од­ном слу­чае до­ща­тый гроб; не­ред­ко в го­ло­вах на­хо­дят и че­ре­па жерт­вен­ных ло­ша­дей, ко­ров, овец, коз, со­бак; час­то встре­ча­ют­ся ба­ра­ньи ло­пат­ки. Мо­ги­лы 2-й груп­пы немного бо́ль­ших раз­ме­ров, не­ред­ко с ус­ту­пом; ча­ще встре­ча­ют­ся гро­бы (есть двой­ной).

Горш­ки и кув­ши­ны се­ро­го и крас­но­ва­то­го цве­та, в основном леп­ные, есть сде­лан­ные на кру­ге; ор­на­мент врез­ной [в том числе 1-3 ли­нии уг­ло­ва­тых волн, как на ке­ра­ми­ке сюн­ну (хун­ну)], штам­по­ван­ный (в том числе ве­рё­воч­ный). Брон­зо­вые или же­лез­ные кин­жа­лы ти­па аки­на­ков; же­лез­ные че­ка­ны; брон­зо­вые кле­вец и на­ко­неч­ник ко­пья, ти­пич­ные для север­ных царств эпо­хи Восточной Чжоу; брон­зовые и кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел. На­бор­ные поя­са из брон­зо­вых пла­стин (в том числе в зве­ри­ном сти­ле) с брон­зо­вы­ми, ре­же же­лез­ны­ми, за­стёж­ка­ми; брон­зо­вые по­лу­шар­ные пу­го­ви­цы, ажур­ные пла­сти­ны, ярус­ные под­вес­ки, про­низ­ки, ко­ло­коль­чи­ки, пе­чат­ка с ие­рог­ли­фом, зна­че­ние ко­то­ро­го не­яс­но. Во 2-й груп­пе - толь­ко не­мно­го ук­ра­ше­ний, за­стёж­ки, ке­ра­мические пряс­ли­ца.

На рас­по­ло­жен­ном не­да­ле­ко по­се­ле­нии в 1980 году изу­ча­лись пло­щад­ка трам­бо­ван­ной зем­ли (воз­мож­но, кос­то­рез­ная мас­тер­ская), золь­ные ямы, пе­чи для об­жи­га ке­ра­ми­ки (для од­ной есть ра­дио­уг­ле­род­ная да­та 2545± 70, по­сле ка­либ­ров­ки - 2690±125). В чис­ле на­хо­док фраг­мен­ты горш­ков и на­ко­неч­ни­ки стрел, та­ких же, как на мо­гиль­ни­ке, в верх­нем слое об­ло­мок брон­зо­вой китайской мо­не­ты позд­не­го Чжань­го. Сре­ди других па­мят­ни­ков: не­оли­тической сто­ян­ки, го­ро­ди­ще пе­рио­да Западной Хань (206 до нашей эры - VIII нашей эры), мо­гиль­ни­ки пе­рио­да Цин (1644-1912 годы).

2) Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра VII-III веков до нашей эры на тер­ри­то­рии Внутренней Мон­го­лии , вы­де­лен­ная на ос­но­ве мо­гиль­ни­ка и по­се­ле­ния Маоцингоу.

На других мо­гиль­ни­ках сре­ди жерт­вен­ных жи­вот­ных най­де­ны так­же че­ре­па сви­ньи, оле­ня, ли­си­цы. Брон­зо­вые пла­сти­ны в зве­ри­ном сти­ле раз­но­об­раз­ны по сю­же­ту: в основном го­ло­вы гри­фов в раз­ных ва­ри­ан­тах; ко­за с коз­лён­ком, олень с по­дог­ну­ты­ми но­га­ми, кра­ду­щие­ся хищ­ни­ки, сце­на тер­за­ния; уни­каль­на пла­сти­на с оле­ня­ми-«пи­га­ли­ца­ми» (как на олен­ных кам­нях в Мон­го­лии и За­бай­ка­лье). В позд­ние пе­рио­ды брон­зо­вые из­де­лия вы­тес­ня­ют­ся же­лез­ны­ми.

Но­си­те­ли Маоцингоу ан­тро­по­ло­ги­че­ски близ­ки к современным восточным мон­го­лои­дам, или даль­не­во­сточ­ной ра­се (северным ки­тай­цам), по ря­ду при­зна­ков - северным мон­го­лои­дам, или се­ве­ро­ази­ат­ской ра­се (мон­го­лам и тун­гу­сам). На мо­гиль­ни­ке в Яоц­зы вы­яв­ле­ны толь­ко северные мон­го­лои­ды. По «Ис­то­ри­че­ским за­пис­кам» Сы­ма Ця­ня мо­ги­лы 1-го эта­па мо­гиль­ни­ка Маоцингоу свя­зы­ва­ют с од­ним из пле­мён северной ди, 2-4-го эта­пов - с ко­че­вы­ми пле­ме­на­ми ло­уфань (по другой вер­сии - линь­ху), ко­то­рые впо­след­ст­вии бы­ли за­воё­ва­ны сюн­ну (хун­ну). По­яв­ле­ние мо­гил 2-й груп­пы свя­зы­ва­ет­ся с про­ник­но­ве­ни­ем в Ор­дос древнекитайского зем­ле­дельческого на­се­ле­ния по­сле по­хо­дов Улин-ва­на (пра­ви­те­ля государства Чжао) в конце IV - начале III веков до нашей эры. На позд­нем эта­пе (4-й пе­ри­од по мо­гиль­ни­ку Маоцингоу) на мо­гиль­ни­ке Инь­ню­гоу вы­де­ля­ет­ся груп­па мо­гил с тру­по­по­ло­же­ния­ми, ори­ен­ти­ро­ван­ны­ми го­ло­вой на се­вер, их свя­зы­ва­ют с зем­ле­дельческими пе­ре­се­лен­ца­ми из китайских го­су­дарств эпо­хи Чжань­го.

Куль­ту­ра Маоцингоу име­ет мно­го об­ще­го с другими куль­ту­ра­ми, ос­тав­лен­ны­ми ко­че­вым и по­лу­ко­че­вым на­се­ле­ни­ем на тер­ри­то­рии Северного Ки­тая, осо­бен­но с куль­ту­рой Юйху­ан­мяо (смотри в статье Ху). Во II веке до нашей эры но­си­те­ли куль­ту­ры Маоцингоу час­тич­но во­шли в со­став сюн­ну, другая часть, ве­ро­ят­но, пе­ре­мес­ти­лась на тер­ри­то­рию современной Мань­чжу­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)