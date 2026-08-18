МАОЦИНГОУ
МАОЦИНГОУ 1) Комплекс археологических памятников близ деревни Маоцингоу (уезд Лянчэн аймака Уланьчаб, автономный район Внутренняя Монголия, Китай).
Важнейший из памятников - могильник на южном склоне гор Маньханьшань (на высоте свыше 1200 м над уровнем моря); обнаружен и раскопан Тянь Гуанцзинем в 1979 году.
На основании типологии инвентаря китайскими археологами выделено 4 этапа: позднего Чуньцю (конец VI - начало V веков до нашей эры), раннего (около 2-й половины V века), среднего (IV век), позднего (III век до нашей эры; радиоуглеродные даты 2465±90 и 2225±90, после калибровки - 2595±135 и 2295±135 лет назад) Чжаньго.
Трупоположения в прямоугольных ямах, вытянуты на спине, редко на боку, головой на восток (1-я группа) или на север (2-я группа; 15% погребений). У могил 1-й группы иногда небольшая ниша в головах, в одном случае дощатый гроб; нередко в головах находят и черепа жертвенных лошадей, коров, овец, коз, собак; часто встречаются бараньи лопатки. Могилы 2-й группы немного бо́льших размеров, нередко с уступом; чаще встречаются гробы (есть двойной).
Горшки и кувшины серого и красноватого цвета, в основном лепные, есть сделанные на круге; орнамент врезной [в том числе 1-3 линии угловатых волн, как на керамике сюнну (хунну)], штампованный (в том числе верёвочный). Бронзовые или железные кинжалы типа акинаков; железные чеканы; бронзовые клевец и наконечник копья, типичные для северных царств эпохи Восточной Чжоу; бронзовые и костяные наконечники стрел. Наборные пояса из бронзовых пластин (в том числе в зверином стиле) с бронзовыми, реже железными, застёжками; бронзовые полушарные пуговицы, ажурные пластины, ярусные подвески, пронизки, колокольчики, печатка с иероглифом, значение которого неясно. Во 2-й группе - только немного украшений, застёжки, керамические пряслица.
На расположенном недалеко поселении в 1980 году изучались площадка трамбованной земли (возможно, косторезная мастерская), зольные ямы, печи для обжига керамики (для одной есть радиоуглеродная дата 2545± 70, после калибровки - 2690±125). В числе находок фрагменты горшков и наконечники стрел, таких же, как на могильнике, в верхнем слое обломок бронзовой китайской монеты позднего Чжаньго. Среди других памятников: неолитической стоянки, городище периода Западной Хань (206 до нашей эры - VIII нашей эры), могильники периода Цин (1644-1912 годы).
2) Археологическая культура VII-III веков до нашей эры на территории Внутренней Монголии, выделенная на основе могильника и поселения Маоцингоу.
На других могильниках среди жертвенных животных найдены также черепа свиньи, оленя, лисицы. Бронзовые пластины в зверином стиле разнообразны по сюжету: в основном головы грифов в разных вариантах; коза с козлёнком, олень с подогнутыми ногами, крадущиеся хищники, сцена терзания; уникальна пластина с оленями-«пигалицами» (как на оленных камнях в Монголии и Забайкалье). В поздние периоды бронзовые изделия вытесняются железными.
Носители Маоцингоу антропологически близки к современным восточным монголоидам, или дальневосточной расе (северным китайцам), по ряду признаков - северным монголоидам, или североазиатской расе (монголам и тунгусам). На могильнике в Яоцзы выявлены только северные монголоиды. По «Историческим запискам» Сыма Цяня могилы 1-го этапа могильника Маоцингоу связывают с одним из племён северной ди, 2-4-го этапов - с кочевыми племенами лоуфань (по другой версии - линьху), которые впоследствии были завоёваны сюнну (хунну). Появление могил 2-й группы связывается с проникновением в Ордос древнекитайского земледельческого населения после походов Улин-вана (правителя государства Чжао) в конце IV - начале III веков до нашей эры. На позднем этапе (4-й период по могильнику Маоцингоу) на могильнике Иньнюгоу выделяется группа могил с трупоположениями, ориентированными головой на север, их связывают с земледельческими переселенцами из китайских государств эпохи Чжаньго.
Культура Маоцингоу имеет много общего с другими культурами, оставленными кочевым и полукочевым населением на территории Северного Китая, особенно с культурой Юйхуанмяо (смотри в статье Ху). Во II веке до нашей эры носители культуры Маоцингоу частично вошли в состав сюнну, другая часть, вероятно, переместилась на территорию современной Маньчжурии.