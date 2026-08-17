МАО ДУНЬ

МАО ДУНЬ (псевдоним, настоящее имя Шэнь Янь­бин) - китайский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча.

В 1913-1916 годы учил­ся на под­го­то­вительном от­де­ле­нии Пе­кин­ско­го университета.

В 1920-1922 годы главный ре­дак­тор журнала «Сяо­шо юэбао» («Еже­ме­сяч­ник про­зы»). В 1923-1926 годы пре­по­да­вал в Шан­хай­ском университете. В 1926 году ра­бо­тал в от­де­ле про­па­ган­ды ЦК Го­минь­да­на. В 1927 году уе­хал в Ухань, стал главным ре­дак­то­ром газеты «Минь­го жи­бао» («Ки­тай­ская рес­пуб­ли­ка»).

Де­бю­ти­ро­вал три­ло­ги­ей по­вес­тей «За­тме­ние» («Ши», 1927-1928 годы), в ко­то­рой по­ка­зал ис­ка­ния китайской ин­тел­ли­ген­ции в 1920-е годы. В 1928-1930 годы на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Япо­нии, где бы­ли на­пи­са­ны сборники рас­ска­зов «Ши­пов­ник» («Е цянь­вэй», 1929 год) и «Про­шло­год­няя тра­ва» («Су­ман», 1931 год), а так­же ро­ман «Ра­ду­га» («Хун», 1929 год), при­мы­каю­щие по те­ма­ти­ке к три­ло­гии.

В 1930 году стал ак­тив­ным чле­ном Ли­ги ле­вых пи­са­те­лей Ки­тая. В по­вес­тях «Их бы­ло трое» («Сань жэнь син», 1931 год), «Путь» («Лу», 1932 год), рас­ска­зе «Лав­ка Ли­ня» («Линь цзя пуц­зы», 1932 год) опи­сал по­след­ст­вия фи­нан­со­вой и по­ли­тической не­ста­биль­но­сти в стра­не; бед­ст­вен­но­му по­ло­же­нию кре­сть­ян в ус­ло­ви­ях эко­но­мического кри­зи­са по­свя­ще­ны по­вес­ти «Су­ро­вая зи­ма» («Цань дун», 1932 год), «Ве­сен­ние шел­ко­пря­ды» («Чунь цань», 1932 год), «Осен­ний уро­жай» («Цю шоу», 1933 год).

Са­мое зна­чительное про­из­ве­де­ние Мао Дуня - ро­ман «Пе­ред рас­све­том» («Цзы е», 1933 год), ри­сую­щий мас­штаб­ную кар­ти­ну жиз­ни Ки­тая начала 1930-х годов.

В 1937-1945 годы за­ни­мал­ся из­да­тель­ской и ре­дак­тор­ской дея­тель­но­стью, пу­те­ше­ст­во­вал с лек­ция­ми по стра­не, вы­сту­пал как пуб­ли­цист. В ро­ма­нах «Рас­пад» («Фу­ши», 1941 год), «Тро­ну­ты ине­ем ли­стья але­ют, слов­но цве­ты вес­ной» («Шу­ан е хун сы эръ­юэ хуа», 1942 год), пье­се «До и по­сле празд­ни­ка Цин­мин» («Цин­мин цянь­хоу», 1945 год) раз­мыш­лял о со­ци­аль­ных про­бле­мах Ки­тая и пер­спек­ти­вах раз­ви­тия стра­ны.

В 1946-1947 годы по­се­тил СССР , опуб­ли­ко­вал пу­те­вые за­мет­ки «Ви­ден­ное и слы­шан­ное в СССР» («Су­лянь цзянь вэнь лу», 1948 год).

Министр куль­ту­ры КНР (1949-1964 годы); во вре­мя «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» под­верг­ся кри­ти­ке и го­не­ни­ям. Ав­тор книги вос­по­ми­на­ний «Путь, мною прой­ден­ный» («Во цзо­уго­дэ дао­лу», издана в 1981 году), литературно-кри­тических ста­тей [сборники «Ноч­ные за­мет­ки» («Е дуо у цзи», 1958 год), «Во­оду­шев­ле­ние» («Гу­чуй цзи», 1959 год)].

Сочинения:

Со­чи­не­ния. М., 1956. Т. 1-3;

Мао Дунь вэнь цзи. Пе­кин, 1958-1961. Т. 1-10;

Из­бран­ное. Л., 1990.