МАО ЦЗЭДУН

Мао Цзэдун (26.12.1893, с. Шаошань, пров. Хунань — 09.09.1976, Пекин) — китайский политический и государственный деятель, лидер Коммунистической партии Китая (КПК).

В 1918 окончил педагогическое училище. Увлекался идеями Сунь Ятсена , П. А. Кропоткина и К. Маркса . Преподавал историю в школе. Участвовал в создании КПК в 1921. Секретарь Хунаньского комитета КПК. В 1923 избран членом и секретарем ЦИК КПК и заведующим орготделом ЦИК. В соответствии с политикой КПК вступил в Гоминьдан , кандидат в члены ЦИК Гоминьдана в 1924—1927. В 1927 — кандидат в члены ЦК КПК и кандидат в члены Временного политбюро. После разрыва КПК с Гоминьданом М. Ц. был одним из организаторов восстания против Гоминьдана в сентябре 1927. После поражения был исключен из руководящих органов КПК за военный авантюризм. После этих событий М. Ц. стал враждебно относиться к коммунистическим руководителям, полагавшимся на поддержку Исполкома Коммунистического интернационала . В борьбе с ними он опирался на свою популярность у солдат, среди которых вел успешную пропаганду. В 1928 создал советский район на западе Цзянси, не контролировавшийся Гоминданом. В 1930 назначен главным политическим комиссаром Красной армии Китая. В 1931 избран председателем Центрального исполкома Китайской Советской Республики. Один из организаторов и участников Северного похода Красной армии 1934 — 1935. С 1934 — член Политбюро ЦК КПК. В 1935 возглавил Северо-западный реввоенсовет — руководящий орган советского района Шэньси—Ганьсу—Нинься. В 1937 в связи с началом Японо-китайской войны 1937 — 1945 по указанию Коминтерна пошел на соглашение с Гоминьданом о совместной борьбе против Японии. В 1943 М. Ц. возглавил Политбюро ЦК КПК и Военный совет ЦК КПК. В 1945 был избран председателем КПК. Идеи М. Ц. (в то время в основном соответствующие идеологическим стандартам коммунистического движения, руководимого КПСС) были признаны идеологической платформой КПК. М. Ц. выступал за «новую демократию», аналогичную «народной демократии» .

М. Ц. — один из организаторов победы КПК над Гоминьданом в Гражданской войне в Китае 1946 — 1950. 1 октября 1949 торжественно провозгласил Китайскую Народную Республику (КНР), стал первым председателем ее правительства. Придерживался курса дружбы с СССР, что помогало проводить индустриализацию в КНР. Принял решение об участии КНР в Корейской войне 1950 — 1953 . В 1954 был избран председателем КНР. Его называли «Председатель Мао» и «Великий Кормчий».

Чтобы узнать настроения в обществе и получить поддержку интеллигенции, в 1956 М. Ц. провозгласил лозунг «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» и объявил свободу слова. В речи «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа» М. Ц. говорил о том, что нельзя считать врагами тех, с кем имеются противоречия. В феврале—июле 1957 сотни тысяч человек, прежде всего представители интеллигенции, стали высказывать различные взгляды, спорить с официальной идеологией. Тогда М. Ц. объявил оппозиционные идеи «ядовитыми сорняками» и начал кампанию борьбы с правыми элементами, которая вылилась в массовые преследования инакомыслящих.

В 1958 М. Ц. настоял на проведении «большого скачка», после провала которого М. Ц. подвергся критике со стороны маршала Пэн Дэхуая и потерял пост председателя КНР в 1959. М. Ц. сосредоточился на полемике с КПСС, которая с 1963 шла открыто. В работе «О хрущевском псевдокоммунизме и его всемирно-историческом уроке» (1964) М. Ц. обвинил Н. С. Хрущева в том, что тот прокладывает путь к реставрации капитализма в СССР. В ходе этой полемики сформировались основные положения маоизма , отличавшиеся от позиций КПСС и ее союзников. Его положения были включены в опубликованный в 1964 цитатник М. Ц. — «Красную книжечку».

В 1966 М. Ц. возглавил «Группу по делам культурной революции», которая стала руководящим центром «Культурной революции» в Китае . Она обеспечила разгром старых партийных кадров, и к 1969 власть М. Ц. в КПК и КНР стала непререкаемой и абсолютной. «Винтовка рождает власть», — говорил М. Ц. и внимательно следил за положением в армии. Когда его ученик и политический наследник, министр обороны Линь Бяо , поддерживавший «культурную революцию», стал выходить из-под контроля, его «разоблачили» в 1971, и при попытке к бегству Линь погиб.

М. Ц. проводил политику конфронтации с США и другими западными государствами, а также с Индией. СССР не поддерживал провоцирование Китаем военного конфликта из-за Тайваня в 1958 и действия КНР в китайско-индийском пограничном конфликте 1962. В ходе советско-китайского конфликта, который в 1969 привел к пограничным вооруженным столкновениям, М. Ц. стал искать примирения с США и другими государствами Запада. В 1972 М. Ц. восстановил отношения с США и принял в Китае президента Р. Никсона .

В последние годы жизни М. Ц. в КПК шла борьба «прагматиков» во главе с Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином и «выдвиженцев культурной революции» во главе со второй женой М. Ц. Цзян Цин , которые развернули направленную против «правых» кампанию «критики Линь Бяо и Конфуция». После смерти Чжоу Эньлая 8 января 1976 в борьбе возобладали сторонники Цзян Цин. К ним перешла власть после кончины М. Ц. Но они продержались недолго, были «разоблачены» в октябре 1976 как «банда четырех» . В 1981 ЦК КПК подверг критике «ошибки Мао». Однако одновременно были признаны и его заслуги перед КПК и КНР. Несмотря на официальную критику «ошибок», в Китае по-прежнему сохраняется официальное уважение к М. Ц. как одному из основателей и идеологов КПК и КНР.

Соч. : Избранные сочинения. В 4 т. М., 1952—1953; Избранные произведения. В 5 т. Пекин, 1964—1977; Маленькая красная книжица. М., 2007.

Лит. : Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун. «Наш коронный номер — это война, диктатура...» М., 1976; Лазарев В. И. Классовая борьба в КНР. М., 1981; Сапожников Б. Г. Народно-освободительная война в Китае (1946—1950 гг.). М., 1984; Шорт Ф. Мао Цзэдун. М., 2001; Галенович Ю. М. Смерть Мао Цзэдуна. М., 2005; Его же. Мао Цзэдун вблизи. М., 2006; Усов В. Н. История КНР. М., 2006; Панцов А. В. Мао Цзэдун. М., 2007; Пристланд Д. Красный флаг. М., 2011. А. В. Шубин.