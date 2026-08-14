МАНЗЕЙ ЯКОВ
МАНЗЕЙ ЯКОВ (Маунзи Джеймс) - шотландский врач на российской службе, тайный советник (1762 год), член Лондонского королевского общества (1750 год).
Сын купца. Вероятно, состоял в родстве с Майклом (Михаилом) Манзеем, родоначальником тверских дворян Манзеев, который прибыл в Россию в 1733 году с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейг-Люнебург-Бевернским и стал гoфхирургом императора Ивана VI Антоновича.
Манзей изучал медицину в Эдинбургском университете и в Лондоне.
В 1736 году князь А.Д. Кантемиром принят на российскую службу на 3 года, определён в Адмиралтейский госпиталь в Санкт-Петербурге. В 1738 году, во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов, направлен в Днепровскую армию генералом-фельдмаршелом графом Х.А. фон Миниха, дислоцированную на Левобережной Украине, где вспыхнула эпидемия чумы, участвовал в борьбе с ней. В том же году сопровождал своего тяжелораненого земляка, генерала-поручика Дж. Кита (Я.В. Кейта), на лечение во Францию, где усовершенствовал свои медицинские знания и получил степень доктора медицины в Реймсе (1740 год). Служил в Украинском ландмилиционном корпусе (1741 год), в русско-шведскую войну 1741-1743 годов - в «российских полках, в Финляндии расположенных», позднее - в 1-й Московской дивизии.
Выйдя в отставку, занимался частной практикой в Москве (1756-1760 годы). Затем вновь на государственной службе. Лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны (1760-1761/62 годы), подписал заключение о её смерти, составил отчёт о её болезни (опубликовал: Рихтер В.М. «История медицины в России», ч. 3, 1820 год).
Посылал на родину минералы, растения, семена и зоологические образцы из России и Персии, в 1761 году впервые передал семена лекарственного ревеня (Rhеum раlmаtum) для начала его разведения в Великобритании (в 1770 году за это награждён золотой медалью Королевского общества искусств).
Первый лейб-медик, архиатр - глава Медицинской канцелярии и всех медицинских учреждений Российской империи (1762 год). Подготовил реформу медицинской службы, которая осуществлялась на основании докладов Манзея, утверждённых императором Петром III 28 февраля (11 марта) и 3(14) июня 1762 года: все врачи и аптекари в России получали чины, соответствовавшие им привилегии и регулярно выплачиваемое жалованье «по старшинству, искусству и заслугам», военные врачи - так называемые рационы, или рационные деньги, и денщиков, вышедшие в отставку врачи - пенсии в зависимости от выслуги лет; для борьбы с эпидемиями в помощь городовым, губернским и провинциальными лекарям учреждена должность губернских и провинциальных докторов (ланд-физиков). 30 апреля (11 мая) того же года Манзей составил «Наставление служащим в полках, во флоте и других командах лекарям, как поступать при отправлении своей должности» (разослано Медицинской канцелярией), в котором требовал от лекарей находиться при больном вне зависимости от чина пациента «денно и нощно», при назначении лекарств соблюдать осторожность, вести «лазаретные книги» (истории болезни) и отсылать их в Медицинскую канцелярию, заниматься подготовкой ротных фельдшеров, обучая их практической хирургии, немецкому и латинскому языкам, и другое.
После восшествия на престол императрицы Екатерины II Манзей уволен «по слабости здоровья» с пенсией 1000 рублей в год и вернулся в Шотландию.
Почетный член Королевской коллегии врачей в Эдинбурге (1762 год).
Сочинения:
An abstract of the remarkable case and cure of a woman, from whom a foetus was extracted, that had been lodged thirteen years in one of the fallopian tubes // Philosophical Transactions of the Royal Society. 1748. Vol. 45. № 1.