МАНЗЕЙ НИКОЛАЙ ЛОГИНОВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из шотландского рода, переехавшего на службу в Россию. Крестным отцом Николая был генерал-поручик Василий Иванович Храповицкий. Получил домашнее образование. В 1801 г. окончил юнкерскую школу при Правительствующем Сенате. Затем занимал ряд чиновничьих должностей и дослужился до чина коллежского асессор, и 27 июня 1806 г. подал в отставку. Принимал участие в военной кампании Четвертой антифранцузской коалиции, состоял при генерал-провиантмейстере князе И.Л. Шаховском. Во время Отечественной войны 1812 г. добровольно вступил в ряды тверского ополчения и находился в составе конного казачьего полка под командованием Е.М. Балтина, в составе авангарда генерала В.Д. Иловайского принял участие в сражении при Вязьме и получил боевую награду орден св. Владимира 4-ой степени с бантом». Также отличился во время переправы французов через р. Березину, когда ему во главе 35 казаков удалось захватить в плен 157 солдат и офицеров противника у местечка Домище. В декабре 1812 г. назначен адъютантом к генерал-адъютанту Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову. Участник Заграничного похода русской армии, сражался во множестве битв, в том числе в «битве народов под Лейпцигом». В январе 1814 г. поступил в лейб-гвардии Гусарский полк. После триумфального взятия Парижа русскими войсками, П.В. Голенищев-Кутузов поручил Николаю Логиновичу доставить в Санкт-Петербург известие об окончательной победе над неприятелем. С 9 мая 1816 по 28 апреля 1817 г. состоял при Николае Павловиче, совершавшего поездку по России и Европе. 27 мая 1817 г. Манзей получил чин полковника и был переведен для службы в Сибирский уланский полк. Из-за домашних обстоятельств подал в отставку 16 января 1820 г. Проживал в Санкт-Петербурге, где служил председателем Комитета городских строений. В это время сблизился с князем и поэтом Д.А. Эристовым, через которого вошел в круг его ближайших знакомых, среди которых был А.М. Горчаков , М.А. Корф . Неоднократно встречался с А.С. Пушкиным. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Манзей возвращается в действующую армию, исполнял обязанности дежурного генерала Главного штаба, за успех в кампании получил награду – орден Святой Анны 2-й степени с алмазными украшениями. После войны некоторое время продолжил службу на гражданском поприще. 27 октября 1828 г. подал в отставку. Переезжает вместе с семьей в поместье Боровно. В 1839 г. его избрали предводителем дворянства Тверской губернии. Похоронен у стен храма Владимирского храма в с. Березки Вышневолоцкого уезда.