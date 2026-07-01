МАНЫКИН АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ

Родился 30.01.1948, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1972 г.

Кандидатская диссертация : “Американский изоляционизм и борьба по вопросам формирования внешнеполитического курса США в 1923-1929 гг.” 1975 г. Докторская диссертация : Основные направления идейно-политической эволюции двухпартийной системы США в 1933-1952 гг. (1987).

Доктор исторических наук, профессор, руководитель секции истории и теории международных отношений кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Ученый секретарь Российской ассоциации ВУЗов, Заместитель главного редактора серии “проблемы американистики”. Член редколлегии российско-американского издания “Russian-American Dialog in History”.

Область интересов : История США, история международных отношений отношений.

Соч.: Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США (1923-1929). М., 1980; История двухпартийной системы США. М. 1981; Эра демократов; партийная перегруппировка в США в 1933-1952 гг. М., 1990; Наследие американской революции: консервативная интерпретация // Проблемы американистики. М., 1990; Конфликты и кризисы международных отношений: проблемы, теории и истории / Отв. ред. М., 2001; Введение в теорию международных отношений / Отв. ред. М., 2001.