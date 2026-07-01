МАНЬЯНИ АННА

МАНЬЯНИ АННА - итальянская ак­три­са.

В 1920-х годах учи­лась в рим­ской Ака­де­мии Сан­та-Че­чи­лия, по­се­щая кур­сы дек­ла­ма­ции в шко­ле Э. Ду­зе (под руководством С. Д’Ами­ко).

В конце 1920-х - середине 1940-х годов ус­пеш­но вы­сту­па­ла в дра­ма­тическом те­ат­ре и на эс­т­ра­де. В ки­но на­ча­ла ре­гу­ляр­но сни­мать­ся с середины 1930-х годов («Сле­пая из Сор­рен­то», «Княж­на Та­ра­ка­но­ва» и другие), в 1941 году соз­да­ла за­по­ми­наю­щий­ся об­раз пе­ви­цы варь­е­те в фильме «Те­ре­за-Пят­ни­ца» В. Де Си­ки. В про­грамм­ном филь­ме нео­реа­лиз­ма «Рим - от­кры­тый го­род» Р. Рос­сел­ли­ни Маньяни ис­пол­ни­ла роль Пи­ны - жен­щи­ны из на­ро­да, уча­ст­вую­щей в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния.

Глу­бо­кий дра­ма­тический дар, тем­пе­ра­мент, от­кры­тая экс­прес­сив­ность, фак­тур­ная внеш­ность сде­ла­ли Маньяни ве­ду­щей ак­три­сой итальян­ского нео­реа­лиз­ма («Де­пу­тат­ка Анд­же­ли­на» Л. Дзам­пы, премия Мкф в Ве­не­ции; «Меч­ты на до­ро­гах» М. Ка­ме­ри­ни, «Са­мая кра­си­вая» Л. Вис­кон­ти ). В го­ды «ро­зо­во­го нео­реа­лиз­ма» Маньяни не при­спо­саб­ли­ва­лась к его ком­мерческим тре­бо­ва­ни­ям, пы­та­лась най­ти со­от­вет­ст­вую­щий сво­ему та­лан­ту ма­те­ри­ал, сни­ма­ясь в филь­мах раз­ных стран («Зо­ло­тая ка­ре­та» Ж. Ре­нуа­ра; «Та­туи­ро­ван­ная ро­за» Д. Ман­на, премия «Ос­кар»; «Ди­кий ве­тер» Дж. Кью­ко­ра, премия Мкф в Западном Бер­ли­не), а так­же у се­бя на ро­ди­не («Се­ст­ра Ле­ти­ция» Ка­ме­ри­ни, «Ад в го­ро­де» Р. Кас­тел­ла­ни). Од­на­ко в «эпо­ху эко­но­ми­че­ско­го чу­да» её ти­паж ока­зал­ся не­вос­тре­бо­ван.

В 1962 году Маньяни ис­пол­ни­ла главную роль в фильме «Ма­ма Ро­ма» П.П. Па­зо­ли­ни , в ко­то­ром не толь­ко во­пло­ти­ла сча­стье и тра­ге­дию ма­те­ри, но и вы­ра­зи­ла дра­му силь­ной лич­но­сти, пе­ре­ма­лы­вае­мой не­умо­ли­мым вре­ме­нем. Про­дол­жа­ла с ус­пе­хом вы­сту­пать на сце­не (Пи­на - «Вол­чи­ца» Дж. Вер­га, 1965 год, режиссер Ф. Дзеф­фи­рел­ли, и другие). В 1971 году сыг­ра­ла в т/ф «Три жен­щи­ны». Про­ща­ни­ем с ки­но в 1972 году ста­ла для Маньяни эпи­зо­дическая роль в фильме «Рим» Ф. Фел­ли­ни, где ак­три­са сыг­ра­ла са­му се­бя.