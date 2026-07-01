МАНЬЯНИ АННА
МАНЬЯНИ АННА - итальянская актриса.
В 1920-х годах училась в римской Академии Санта-Чечилия, посещая курсы декламации в школе Э. Дузе (под руководством С. Д’Амико).
В конце 1920-х - середине 1940-х годов успешно выступала в драматическом театре и на эстраде. В кино начала регулярно сниматься с середины 1930-х годов («Слепая из Сорренто», «Княжна Тараканова» и другие), в 1941 году создала запоминающийся образ певицы варьете в фильме «Тереза-Пятница» В. Де Сики. В программном фильме неореализма «Рим - открытый город» Р. Росселлини Маньяни исполнила роль Пины - женщины из народа, участвующей в Движении Сопротивления.
Глубокий драматический дар, темперамент, открытая экспрессивность, фактурная внешность сделали Маньяни ведущей актрисой итальянского неореализма («Депутатка Анджелина» Л. Дзампы, премия Мкф в Венеции; «Мечты на дорогах» М. Камерини, «Самая красивая» Л. Висконти). В годы «розового неореализма» Маньяни не приспосабливалась к его коммерческим требованиям, пыталась найти соответствующий своему таланту материал, снимаясь в фильмах разных стран («Золотая карета» Ж. Ренуара; «Татуированная роза» Д. Манна, премия «Оскар»; «Дикий ветер» Дж. Кьюкора, премия Мкф в Западном Берлине), а также у себя на родине («Сестра Летиция» Камерини, «Ад в городе» Р. Кастеллани). Однако в «эпоху экономического чуда» её типаж оказался невостребован.
В 1962 году Маньяни исполнила главную роль в фильме «Мама Рома» П.П. Пазолини, в котором не только воплотила счастье и трагедию матери, но и выразила драму сильной личности, перемалываемой неумолимым временем. Продолжала с успехом выступать на сцене (Пина - «Волчица» Дж. Верга, 1965 год, режиссер Ф. Дзеффирелли, и другие). В 1971 году сыграла в т/ф «Три женщины». Прощанием с кино в 1972 году стала для Маньяни эпизодическая роль в фильме «Рим» Ф. Феллини, где актриса сыграла саму себя.