МАНВЬЕТ

МАНВЬЕТ - од­но из го­су­дар­ств древ­них вье­тов, су­ще­ст­во­вав­шее ме­ж­ду около 334 и 110 годами до нашей эры.

Из­вест­но в основном по китайским ис­то­рическим со­чи­не­ни­ям («Ши цзи» Сы­ма Ця­ня и другим). Воз­ник­ло по­сле раз­гро­ма древнекитайским государством Чу государства Вьет (кит. Юэ), тра­ди­ции ко­то­ро­го бо­лее все­го со­хра­ня­лись в Манвьете и Донгвье­те, от­сю­да китайское название Манвьета - Минь­юэ [Минь­ское Юэ (Мин - китайское про­из­но­ше­ние вьет­ско­го Ман)].

Манвьет рас­по­ла­гал­ся к югу от Донгвье­та, до устья реки Сиц­зян (на тер­ри­то­рии юго-вос­то­ка современного Ки­тая - центральной и южной час­ти провинции Фуц­зянь, се­ве­ро-вос­ток провинции Гу­ан­дун), в го­ри­стой ме­ст­но­сти с не­боль­ши­ми пло­до­род­ны­ми до­ли­на­ми; его тер­ри­то­рия вклю­ча­ла про­тя­жён­ное силь­но из­ре­зан­ное морское по­бе­ре­жье, где на­хо­дил­ся важ­ный рай­он ко­раб­ле­строе­ния и морской тор­гов­ли. Сто­ли­ца Манвьета - Дунъе, в ни­зовь­ях реки Минь­цзян (современный город Фуч­жоу, провинция Фуц­зянь).

Пра­вя­щая ди­на­стия Манвьета ос­но­ва­на вы­он­гом (ва­ном) Сау Тие­ном (Цзюй Цзя­ном) и вос­хо­дит к пра­вя­щей ди­на­стии государства Юэ. В 221 году, ко­гда в Манвьете пра­вил Во Тьы, Манвьет (или его бо́ль­шая часть) был вклю­чён в со­став китайской им­пе­рии Цинь как ок­руг Минь­чжун, где Во Тьы со­хра­нил по­ли­тическое влия­ние. В 209 году на­ча­лось ан­ти­цинь­ское дви­же­ние, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли Манвьет, Донгвьет, чус­кое государство По­ян. В 202 году став­ший в Ки­тае импе­ра­то­ром чу­сец Лю Бан при­знал не­за­ви­си­мость под­дер­жав­ших его Манвьета и Донгвье­та. В на­чав­шей­ся в 138 году вой­не с Донгвье­том, не­смот­ря на под­держ­ку по­след­не­го хань­ским императором У-ди, Манвьет на­нёс Донг­вье­ту по­ра­же­ние и в по­сле­дую­щие го­ды вре­мен­но при­сое­ди­нил часть его тер­ри­то­рии. Ман­вь­ет­ский пра­ви­тель Зы Тхи­ен был про­воз­гла­шён так­же вы­он­гом Донгвье­та и при­знан в этом ка­че­ст­ве им­пе­ри­ей Хань. По­сле то­го как китайский император У-ди в 111 году унич­то­жил круп­ней­шее вьет­ское государство На­мвьет, другие вьет­ские государства, вклю­чая Манвьет, во­шли в со­став китайской им­пе­рии Хань.

По уров­ню со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия на­се­ле­ние Манвьета пре­вос­хо­ди­ло бо­лее юж­ные груп­пы вье­тов, хо­тя и бы­ло схо­же с ни­ми по струк­ту­ре хо­зяй­ст­ва (в этом оп­ре­де­лён­ную роль сыг­ра­ло то, что мно­гие се­вер­ные рас­те­ния и жи­вот­ные, при­ня­тые в Донгвье­те, не мог­ли раз­во­дить­ся на тер­ри­то­рии Манвьета). Позд­нее зем­ли Манвьета не бы­ли при­вле­ка­тель­ны для хань­ской аг­рар­ной ко­ло­ни­за­ции, что спо­соб­ст­во­ва­ло со­хра­не­нию куль­тур­ной са­мо­быт­но­сти (смотри так­же Минь). На тер­ри­то­рии Манвьета до сих пор со­хра­ня­ет­ся осо­бый язык - минь нань хуа (смотри Минь­ские язы­ки), от­ра­жаю­щий влия­ние язы­ка китайских чи­нов­ни­ков на ме­ст­ную вьет­скую ос­но­ву.