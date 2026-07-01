МАНВЬЕТ
МАНВЬЕТ - одно из государств древних вьетов, существовавшее между около 334 и 110 годами до нашей эры.
Известно в основном по китайским историческим сочинениям («Ши цзи» Сыма Цяня и другим). Возникло после разгрома древнекитайским государством Чу государства Вьет (кит. Юэ), традиции которого более всего сохранялись в Манвьете и Донгвьете, отсюда китайское название Манвьета - Миньюэ [Миньское Юэ (Мин - китайское произношение вьетского Ман)].
Манвьет располагался к югу от Донгвьета, до устья реки Сицзян (на территории юго-востока современного Китая - центральной и южной части провинции Фуцзянь, северо-восток провинции Гуандун), в гористой местности с небольшими плодородными долинами; его территория включала протяжённое сильно изрезанное морское побережье, где находился важный район кораблестроения и морской торговли. Столица Манвьета - Дунъе, в низовьях реки Миньцзян (современный город Фучжоу, провинция Фуцзянь).
Правящая династия Манвьета основана выонгом (ваном) Сау Тиеном (Цзюй Цзяном) и восходит к правящей династии государства Юэ. В 221 году, когда в Манвьете правил Во Тьы, Манвьет (или его бо́льшая часть) был включён в состав китайской империи Цинь как округ Миньчжун, где Во Тьы сохранил политическое влияние. В 209 году началось антициньское движение, в котором участвовали Манвьет, Донгвьет, чуское государство Поян. В 202 году ставший в Китае императором чусец Лю Бан признал независимость поддержавших его Манвьета и Донгвьета. В начавшейся в 138 году войне с Донгвьетом, несмотря на поддержку последнего ханьским императором У-ди, Манвьет нанёс Донгвьету поражение и в последующие годы временно присоединил часть его территории. Манвьетский правитель Зы Тхиен был провозглашён также выонгом Донгвьета и признан в этом качестве империей Хань. После того как китайский император У-ди в 111 году уничтожил крупнейшее вьетское государство Намвьет, другие вьетские государства, включая Манвьет, вошли в состав китайской империи Хань.
По уровню социально-экономического развития население Манвьета превосходило более южные группы вьетов, хотя и было схоже с ними по структуре хозяйства (в этом определённую роль сыграло то, что многие северные растения и животные, принятые в Донгвьете, не могли разводиться на территории Манвьета). Позднее земли Манвьета не были привлекательны для ханьской аграрной колонизации, что способствовало сохранению культурной самобытности (смотри также Минь). На территории Манвьета до сих пор сохраняется особый язык - минь нань хуа (смотри Миньские языки), отражающий влияние языка китайских чиновников на местную вьетскую основу.