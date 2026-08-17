МАНУЙЛОВ АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ
МАНУЙЛОВ (Мануилов) АЛЕКСАНДР АПОЛЛОНОВИЧ - российский экономист, политический и государственный деятель, статский советник (1903 год).
Из дворян.
Окончил юридический факультет Новороссийского университета в Одессе (1883 год), учился в Берлинском и Гейдельбергском университетах (1885-1886 годы). Приват-доцент (1895-1901 годы), профессор (1901-1911 годы, 1917-1918 годы) Московского университета, в 1899-1911 годы возглавлял кафедру политической экономии и статистики, с августа 1905 года помощник ректора, с октября 1905 года ректор. Сторонник широкой университетской автономии, предоставления права обучения в университетах женщинам. В 1905 году по приглашению И.И. Толстого участвовал в разработке нового устава университетов (не был принят). В сентябре 1907 года Учёный совет Московского университета под руководством Мануйлова запретил собрания студентов политического характера в университете. 28 января (10 февраля) 1911 года Мануйлов, его помощник М.А. Мензбир и проректор университета П.А. Минаков подали в отставку с административных должностей в знак протеста против политики министерства народного просвещения Л.А. Кассо. Мануйлов и его помощники были уволены и с преподавательских должностей, что послужило причиной демонстративного ухода в отставку большой группы преподавателей университета.
Сотрудник газеты «Русские ведомости» (1883-1917 годы), с 1913 года один из её редакторов. Гласный Московской городской думы и Московского губернского земского собрания (1905-1917 годы). Член Конституционно-демократической партии (1905-1917 годы), участвовал в разработке её аграрной программы. Член Государственного совета от АН и университетов (1907-1911 годы). Профессор Московского коммерческого института (1909-1917 годы) и Московских высших женских курсов (1911-1917 годы). Член Попечительского совета и лектор Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского (1908-1917 годы). Член совета Леденцова общества (1909-1917 годы), член Учёного совета Общества Московского научного института в память 19 февраля 1861 года, основанного учёными, покинувшими Московский университет в 1911 году. В 1-ю мировую войну Мануйлов был председателем Экономического совета Союза городов (1914-1915 годы), член Московского военно-промышленного комитета (1915-1917 годы), входил в состав Научного общества для разработки вопросов развития производительных сил в России при Московском коммерческом институте (1915-1917 годы).
В конце 1890-х - начале 1900-х годов разделял трудовую теорию стоимости, позднее испытал влияние субъективно-психологических направлений в политэкономии. Сторонник сохранения в руках государства значительного земельного фонда с целью предоставления его в аренду. Выступал против принудительного, по его мнению, разрушения крестьянской общины в ходе столыпинской аграрной реформы, полагая, что «населению самому надлежит предоставить решение вопроса, жить ли ему при общинных порядках или переходить к личной собственности».
Министр народного просвещения в 1-м и 2-м составах Временного правительства (март - июль 1917 года). Восстановил в должностях профессоров и преподавателей, уволенных до Февральской революции 1917 года по распоряжению Министерства народного просвещения без согласия учёных советов университетов, отменил порядок исключения учащихся из средних учебных заведений с одновременным лишением их права поступления в другие учебные заведения (все ранее исключённые могли поступать на общих основаниях). Предоставил факультетам вузов право самостоятельно устанавливать способы замещения вакансий [15(28) апреля 1917 года], разрешил учиться женщинам в университетах. Приступил к введению в начальной и средней школе новых правил орфографии русского языка, подготовленных Петербургской АН к 1912 году [22 апреля (5 мая) 1917 года; правила объявлены обязательными после Октябрьской революции 1917 года декретом СНК от 10 октября 1918 года «О введении новой орфографии»]. Разрешил открывать средние учебные заведения с совместным обучением мальчиков и девочек [24 апреля (7 мая) 1917 года].
Вскоре после начала Гражданской войны 1917-1922 годов Мануйлов уехал на Юг России, преподавал в Ектеринославском, Донском (Ростов-на-Дону) и Тифлисском университетах (в конце 1918-1919 годов). Вернулся в Москву, в начале 1920-х годов преподавал на факультете общественных наук 1-го МГУ, в Московском институте народного хозяйства имени К. Маркса (бывший Московский коммерческий институт, с 1924 года - имени Г.В. Плеханова). Научный сотрудник Управления сельскохозяйственной экономии и плановых работ Наркомата земледелия (1921-1923 годы). Консультант Финансово-экономического бюро (с 1922), член правления Государственного банка СССР (с 1924 года), участвовал в проведении денежной реформы 1922-1924 годов.
Сочинения:
Аренда земли в Ирландии. М., 1895;
Понятие о ценности по учению экономистов классической школы. М., 1901;
Аренда земли в России в экономическом отношении. СПб., 1903;
Поземельный вопрос в России: малоземелье, дополнительный надел и аренда. М., 1905;
Хозяйство и право. М., 1912;
Учение о деньгах. М., 1916;
Политическая экономия. М., 1918.