МАНУМИССИЯ (лат. manumissio от manus «рука» и mitto «отпускаю»)

Отпущение раба на свободу, освобождение раба.

Манумиссия - термин римского права. Освобождение раба проводилось разными способами. Vindicta – торжественное освобождение. Виндикта – это преторский жезл освобождения, прикосновение им к рабу служило символом отпущения его на волю. Это вид освобождения был основан на фиктивной жалобе другого лица, заявлявшего, что отпускаемый на волю не раб, а свободный человек, перед магистратом, где господин и отпускал раба. Магистраты, имеющие право отпускать раба, перечисляются Титом Ливием в LXI книге: диктатор , консул , интеррекс , цензор , претор . Censu (цензом) – когда господин поручал внести своего раба, отпускаемого на волю, в цензорский список, как гражданина. Testamento (по завещанию) – когда раб отпускался на волю по завещанию господина или объявлялся свободным не в официальной обстановке, а в кругу друзей, родственников или в присутствии свидетелей. Хозяин мог также заявить о свободе раба письмом, или пригласить раба к столу (per mensam «с помощью стола») или на смертном одре. Если раб отпускался на свободу публично, в присутствии магистратов, он получал вместе со свободой и гражданские права, при других формах – только свободу, без гражданских прав. В период республики право на освобождение рабами хозяевами было неограниченно, но затем в 4 и 8 гг. н. э. во время правления Августа были приняты два закона, Элия Сентия и Юлия Каниния, требовавшие указания на законное право. В частности законом Элия Сентия «только в том случае рабы, отпущенные на волю в возрасте, меньшем тридцати лет, могут сделаться полноправными гражданами, когда они будут освобождены посредством vindicta после исследования перед советом законной причины отпуска. Законной же причиной отпуска на волю будет, например, тот случай, когда в присутствии совета отпускает кто-либо на волю родного сына или дочь, брата или сестру, питомца или воспитателя или раба, для того чтобы иметь в его лице поверенного, или когда кто-либо отпускает на волю рабыню для вступления с нею в брак». В период республики отпустить раба на волю мог только хозяин, а императорское время в некоторых случаях раб мог стать свободным силу закона, независимо от воли хозяина. Например, если господин просит больного раба на произвол судьбы, или в награду за открытие убийцы господина и т.д.

Древняя Греция .

Так же называются в науке древнегреческие документы об отпуске рабов на волю под видом их продажи божеству. Больше всего таких документов найдено в Дельфах (больше 1000). Они датируются в основном II в. до н.э. – I в. н.э. Рабы, получившие свободу, не получали гражданских прав, а имели статус метеков. Кроме того. они сохраняли ряд обязательств по отношению к прежнему хозяину и жили рядом с ним.

Исторические источники :

Тит Ливий. LXI, 9;

Плавт;

Цицерон. Об ораторе;

Гай. Институции;

Дельфийские надписи.