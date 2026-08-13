МАНУИЛ III ВЕЛИКИЙ КОМНИН

МАНУИЛ III ВЕЛИКИЙ КОМНИН - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (1390-1417 годы).

Сын Алек­сея III Ве­ли­ко­го Ком­ни­на и Фео­до­ры Кан­та­ку­зи­ны.

В кон­флик­те ме­ж­ду Ти­му­ром и Бая­зи­дом I встал на сто­ро­ну по­след­не­го, за что ему был воз­вра­щён за­хва­чен­ный не­за­дол­го до это­го ос­ма­на­ми Ке­ра­сунт (1400/01 годы). Пе­ред бит­вой ме­ж­ду вой­ска­ми Бая­зи­да I и Тиму­ра при Ан­ка­ре (1402 год) по­след­ний, уг­ро­жая втор­же­ни­ем, вы­ну­дил Мануила III Великого Комнина под­чи­нить­ся; не­ко­то­рое вре­мя по­сле это­го Тра­пе­зунд упо­ми­на­ет­ся как часть «за­пад­но­го уде­ла» Ча­га­таи­дов (Джа­га­таи­дов).

При Мануиле III Великом Комнине во­зоб­но­ви­лись ре­гу­ляр­ные тор­го­вые свя­зи с Ве­не­ци­ей и до­го­во­ром 1396 года бы­ли под­твер­жде­ны при­ви­ле­гии ве­не­ци­ан­ской фак­то­рии в Тра­пе­зун­де.

По­тер­пел по­ра­же­ния в вой­нах с ге­ну­эз­ца­ми в 1406 и 1415-1417 годы и обя­зал­ся вы­пла­тить зна­чительные ре­па­ра­ции.

Ви­зантийский император Ма­ну­ил II Па­лео­лог при­слал Мануилу III Великому Комнину несколько сво­их со­чи­не­ний.

Ме­ж­ду Мануилом III Великим Комнином и его сы­ном и со­пра­ви­те­лем Алек­се­ем IV Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким Ком­ни­ном не­од­но­крат­но вспы­хи­ва­ли кон­флик­ты; ис­панский пи­са­тель и пу­те­ше­ст­вен­ник П. Та­фур, по­се­тив­ший Тра­пе­зунд в 1438 году, пи­сал, что Алек­сей сбли­зил­ся с ос­ман­ским сул­та­ном Мех­ме­дом I и во­ца­рил­ся, убив от­ца, од­на­ко ано­ним­ный про­дол­жа­тель хро­ни­ки Ми­хаи­ла Па­на­ре­та со­об­ща­ет о кон­чи­не Мануила III Великого Комнина 5 марта 1417 года по­сле 27 лет цар­ст­во­ва­ния.