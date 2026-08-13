МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ

Мануил II Палеолог ( греч. Μανουηλ ὁ Παλαιολόγος) (27.06.1350, Константинополь — 21.07.1425, там же) — византийский император (1391—1425) из династии Палеологов , богослов и писатель. Второй сын Иоанна V Палеолога и Елены Кантакузины. С 1369 до 1373 был деспотом Фессалоники. В 1371 вызволил отца из заточения в Венеции, оплатив его долги. 25 сентября 1373 провозглашен соправителем и наследником Иоанна V Палеолога. В 1376 его старший брат Андроник IV поднял мятеж и захватил власть. Вместе с отцом и младшим братом Феодором М. II П. находился в тюрьме (1376—1379). В 1379 Иоанн V бежал из плена и при поддержке султана Мурада I вернул себе власть. В результате примирения в 1381 Андроник IV вновь был признан соправителем, а М. II П. бежал в Фессалонику, где правил как независимый император. Когда в 1387 город был взят турками, бежал на Лемнос, затем на Родос. В 1390 поддержал отца в конфликте с сыном Андроника IV — Иоанном VII. В 1391, после смерти отца, унаследовал престол. В 1392 женился на Елене, дочери Константина Драгаша, сербского деспота Македонии, в браке родилось 10 детей. Как и отец, М. II П. вынужденно признавал сюзеренитет османского султана и участвовал в его военных кампаниях. Султан Баязид I после победы над Болгарией решил захватить Византию и осадил Константинополь. Осада продлилась несколько лет (1394—1401). М. II П. тщетно искал помощи на Западе. Султан снял осаду только после известия о нашествии Тимура . В 1402, после разгрома при Анкаре, османское государство распалось, в начавшейся междоусобице М. II П. поддержал Мехмеда I. В 1411 установил династический союз с Москвой, женив наследника Иоанна VIII Палеолога на дочери Василия I Дмитриевича Анне. После апоплексического удара в 1421 назначил соправителем сына, Иоанна VIII Палеолога , фактически передав ему власть. Перед кончиной в 1425 принял монашество, похоронен в монастыре Пантократора.

М. II П. был разносторонне образован, написал многочисленные произведения разных жанров: письма, богословские трактаты, речи, диалоги, риторические упражнения. Наиболее значимые сочинения: «Надгробная речь», посвященная младшему брату Феодору I; «Увещевание к фессалоникийцам» — речь к жителям Фессалоники с призывом организовать сопротивление туркам; «Нравственный диалог, или О браке»; «Диалог с неким Персом» — религиозно-полемический трактат в форме диалога.

Соч. : Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca / Ed. J.-P. Migne. T. 156. Col. 81—582; Dialoge mit einem «Perser» / Hrsg. E. Trapp. Wien, 1966; The Letters of Manuel II Palaeologus / Ed. G. T. Dennis. Washington, 1977.

Лит .: Barker J. Manuel II Palaeologus. New Brunswick, 1969; Успенский Ф. И. История Византийской империи XI—XV вв. М., 1997; Острогорский Г. История Византийского государства. М., 2011; Leonte F. Rhe­toric in Purple: The Renewal of Imperial Ideology in the Texts of Manuel II Palaiologos. Diss. Budapest, 2012. А. В. Кузнецов.