МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ
МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ - византийский император (1391-1425 годы).
2-й сын Иоанна V Палеолога и Елены Кантакузины.
С 1369 года наместник Фессалоники, в 1371 году вызволил отца из Венеции, где тот был задержан за долги. В 1373 году объявлен соправителем и наследником вместо осуждённого за мятеж старшего брата Андроника IV Палеолога; после переворота Андроника вместе с отцом и младшим братом Феодором находился в тюрьме (1376-1379 годы). В 1381 году, отстранённый от наследования, бежал в Фессалоники, где правил как независимый император до 1387 года, когда этот город был взят турками после 5-летней осады. Удалился на Лемнос, затем на Родос к госпитальерам; в 1390 году поддержал отца в конфликте с Иоанном VII, сыном Андроника; в 1391 году унаследовал престол. В 1392 году женился на Елене, дочери Константина Драгаша, сербского владетеля в Македонии; имел от неё 10 детей.
Как и отец, Мануил II Палеолог был вынужден признавать сюзеренитет османского султана, участвовать в его военных кампаниях и являться к нему на суд. Разгромив Болгарию, Баязид I решил покончить с Византией и приступил к осаде Константинополя (1394-1401 годы). Надежды на военную помощь Запада рухнули после разгрома турками франко-германо-венгерской коалиции под Никополем (1396 год). Поездка Мануила II Палеолога за помощью в Италию, Францию и Англию (1399-1403 годы) не принесла результатов. Но Баязид I снял осаду из-за нашествия Тимура, а после разгрома при Анкаре (1402 год) османское государство распалось. Пользуясь ситуацией, племянник Мануила II Палеолога Иоанн VII, оборонявший Константинополь в отсутствие императора, сумел вернуть Фессалоники (1403 год), где правил до своей кончины (1408 год) с титулом «василевса Фессалии». Поддержав в османской междоусобице Мехмеда I, Мануил II Палеолог добился временного ослабления турецкой угрозы и занялся укреплением Коринфского перешейка, чтобы сделать византийские владения на Пелопоннесе (деспотат Морея) опорной базой государства. В 1421 году, после апоплексического удара, Мануил II Палеолог передал государственные дела сыну Иоанну VIII Палеологу, назначив его своим соправителем. Перед кончиной принял монашество, похоронен в монастыре Пантократора.
Мануил II Палеолог отличался разносторонней образованностью и интересом к наукам. Среди его сочинений - переписка, богословские трактаты (в том числе «Диалог с персом» - полемика с мусульманством), риторические упражнения, речи. Несмотря на тесные контакты с латинским миром, император не был склонен к уступкам в религиозной сфере и считал унию опасной.
В 1411 году Мануил II Палеолог установил династический союз с Москвой, женив наследника Иоанна VIII на дочери Василия Дмитриевича Анне. Другой сын Мануила II Палеолога, Фома, был отцом Зои Палеолог, будущей супруги Ивана III Васильевича.
Сочинения:
Dialoge mit einem «Perser» / Hrsg. E. Trapp. W., 1966;
The letters / Ed. G. T. Dennis. [Wash.], 1977.