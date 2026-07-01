МАНУИЛ I ВЕЛИКИЙ КОМНИН

МАНУИЛ I ВЕЛИКИЙ КОМНИН - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (1238-1263 годы).

Сын Алек­сея I Ве­ли­ко­го Ком­ни­на.

Со­хра­нял ти­тул «ва­си­лев­са ро­ме­ев» и пре­тен­зии на ви­зантийский трон.

Его вой­ска в 1243 году сра­жа­лись на сто­ро­не ту­рок-сель­джу­ки­дов Ру­ма про­тив мон­го­лов , но уже в 1246 году Мануил I Великий Комнин лич­но по­се­тил ху­рал в сто­ли­це мон­го­лов Ка­ра­ко­ру­ме, из­брав­ший но­во­го ве­ли­ко­го ха­на дер­жа­вы Чин­ги­си­дов Гую­ка, и при­знал вас­саль­ную за­ви­си­мость от мон­го­лов ра­ди со­хра­не­ния сво­его го­су­дар­ст­ва.

В 1253 году по­слы им­пе­ра­то­ра про­си­ли ру­ки прин­цес­сы ко­ро­лев­ской кро­ви у при­быв­ше­го в Си­дон французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка IX Свя­то­го , ко­то­рый пе­ре­ад­ре­со­вал их к сво­ему род­ст­вен­ни­ку императору Ла­тин­ской им­пе­рии Бал­дуи­ну II; брач­ный со­юз так и не был за­клю­чён.

В 1254 году Мануил I Великий Комнин от­вое­вал у сель­джу­ки­дов важ­ный порт Си­ноп.

В 1260 году ис­кав­ший сбли­же­ния с Тра­пе­зун­дом ни­кей­ский император Ми­ха­ил VIII Па­лео­лог до­бил­ся от Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха Ни­ки­фо­ра II Фо­ки из­да­ния си­но­даль­ной гра­мо­ты о при­ви­ле­ги­ях тра­пе­зунд­ской ми­тро­по­лии.

При Мануиле I Великом Комнине и его пре­ем­ни­ках тра­пе­зунд­ская се­ребряная мо­не­та (аспр) ста­ла ис­поль­зо­вать­ся в ме­ж­ду­народной тор­гов­ле и ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в Западной Гру­зии (кир­ма­не­ули).

Ми­ха­ил Па­на­рет (XIV век) на­зы­ва­ет им­пе­ра­то­ра «ве­ли­чай­шим и сча­ст­ли­вей­шим пол­ко­вод­цем», а его 25-лет­нее цар­ст­во­ва­ние - бла­го­по­луч­ным и бла­го­чес­ти­вым, не ом­ра­чён­ным внутренними сму­та­ми.

При Мануиле I Великом Комнине в Тра­пе­зун­де по­стро­ен храм Святой Со­фии.

Им­пе­ра­тор был три­ж­ды же­нат, в том числе на гру­зин­ке ца­ри­це Ру­су­дан. Три его сы­на и дочь за­ни­ма­ли по­сле не­го императорский престол: Ан­д­ро­ник II (1263-1266 годы), Ге­ор­гий (1266-1280 годы), Ио­анн II (1280-1284, 1284-1297 годы), Фео­до­ра (1284 год). Смотри в статье Ком­ни­ны Ве­ликие.