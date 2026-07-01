МАНУИЛ I ВЕЛИКИЙ КОМНИН
МАНУИЛ I ВЕЛИКИЙ КОМНИН - трапезундский император (1238-1263 годы).
Сын Алексея I Великого Комнина.
Сохранял титул «василевса ромеев» и претензии на византийский трон.
Его войска в 1243 году сражались на стороне турок-сельджукидов Рума против монголов, но уже в 1246 году Мануил I Великий Комнин лично посетил хурал в столице монголов Каракоруме, избравший нового великого хана державы Чингисидов Гуюка, и признал вассальную зависимость от монголов ради сохранения своего государства.
В 1253 году послы императора просили руки принцессы королевской крови у прибывшего в Сидон французского короля Людовика IX Святого, который переадресовал их к своему родственнику императору Латинской империи Балдуину II; брачный союз так и не был заключён.
В 1254 году Мануил I Великий Комнин отвоевал у сельджукидов важный порт Синоп.
В 1260 году искавший сближения с Трапезундом никейский император Михаил VIII Палеолог добился от Вселенского патриарха Никифора II Фоки издания синодальной грамоты о привилегиях трапезундской митрополии.
При Мануиле I Великом Комнине и его преемниках трапезундская серебряная монета (аспр) стала использоваться в международной торговле и широко распространилась в Западной Грузии (кирманеули).
Михаил Панарет (XIV век) называет императора «величайшим и счастливейшим полководцем», а его 25-летнее царствование - благополучным и благочестивым, не омрачённым внутренними смутами.
При Мануиле I Великом Комнине в Трапезунде построен храм Святой Софии.
Император был трижды женат, в том числе на грузинке царице Русудан. Три его сына и дочь занимали после него императорский престол: Андроник II (1263-1266 годы), Георгий (1266-1280 годы), Иоанн II (1280-1284, 1284-1297 годы), Феодора (1284 год). Смотри в статье Комнины Великие.