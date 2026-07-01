МАНУИЛ I КОМНИН

Мануил I Комнин (греч. Μανουὴλ ὁ Κομνηνός) (28.11.1118, Константинополь — 24.09.1180, там же) — византийский император из династии Комнинов . Четвертый сын императора Иоанна II Комнина и императрицы Ирины (венгерской принцессы Пирошки), фактически не имел шансов стать императором. Уже в юности прославился как храбрый воин. Взошел на престол после смерти старших братьев Алексея и Андроника во время эпидемии в 1142 и гибели отца (во время военной экспедиции в Киликию), который завещал ему власть в обход старшего брата Исаака. В августе 1143 М. I К. был коронован в соборе Св. Софии патриархом Михаилом II. Состоял в браке с Бертой, дочерью герцога Беренгара II Зульцбахского и свояченицей германского императора Конрада III, принявшей имя Ирина; в этом браке родились дочери Мария (1152—1182) и Анна (1154—1158). После смерти Ирины (1159) повторно женился в 1161 на княжне Марии Антиохийской (1145—1182), в этом браке родился Алексей II Комнин . М. I К. характеризовался хронистами как бесстрашный воин, он обладал большой физической силой и веселым нравом, с одинаковым удовольствием принимал участие в рыцарских турнирах и богословских спорах. Не только в Византии, но и в средневековой Руси М. I К. были посвящены рассказы и легенды, схожие с европейскими рыцарскими романами. М. I К. проводил энергичную и агрессивную внешнюю политику, значительно расширил территорию Византии. В 1143 он отбил нападение Антиохийского княжества на Киликию. В 1147, когда через Византию про­шли участники Второго крестового похода , король Сицилийского королевства Рожер II захватил о. Корфу, который только через два года удалось отвоевать. Ответные боевые действия в Италии первоначально развивались успешно: были захвачены Бари и другие города, но в 1157 византийское войско потерпело поражение у Бриндизи. В 1150-е М. I К. вел успешные боевые действия на Балканах, подчинил территории Сербии, Боснии и Хорватии; в Венгрии королем стал воспитывавшийся в Константинополе Бела III . На Востоке М. I К. захватил бoльшую часть Киликийской Армении, подчинил Антиохийское княжество, купил земли Эдесского графства . В 1169 в союзе с иерусалимским королем предпринял неудачный поход в Египет. В 1176 катастрофой закончился поход против сельджуков: большое византийское войско было уничтожено в результате засады у замка Мириокефал, М. I К. чудом остался жив. При М. I К. достигла расцвета откупная система. Для сохранения и упрочнения системы проний, аналога феодальных ленов, был введен запрет на передачу пожалованных императором земель всем, кроме стратиотов и членов синклита. Ограничено было и приобретение новых земель монастырями. К концу жизни император охладел к политике и увлекся астрологией. Перед смертью постригся в монахи.

Лит. : Magdalino P. The Empire of Manuel I Komnenos. Cambridge, 1993; Успенский Ф. И. История Византийской империи. Т. 4. М., 2002. А. В. Кузнецов.