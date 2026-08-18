МАНУИЛ
МАНУИЛ (Лемешевский Виктор Викторович) - российский церковный историк, митрополит Куйбышевский и Сызранский.
Из дворян.
Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета (1903-1910 годы) и в Петроградской духовной академии (1916-1918 годы), окончил Петроградские высшие библиотечные курсы (1920 год).
Насельник Николо-Столпенской пустыни Тверской епархии (с 1910 года). В 1911 году пострижен в монахи и рукоположен в иеродиаконы, в 1912 году рукоположен в иеромонахи. В 1912-1916 годы помощник начальника Киргизской духовной миссии Омской епархии (город Семипалатинск). С 1917 года помощник библиотекаря Петроградской духовной академии. В 1919 году настоятель Троице-Сергиевой пустыни Петроградской епархии, в 1919-1923 годы - церкви Святого Николая Чудотворца Александро-Невского общества трезвости на Спасской улице в Петрограде.
Неоднократно подвергался арестам, первый раз в 1922 году. В 1923 году возведён в сан архимандрита; 23 сентября 1923 года в Москве патриархом Тихоном (Белавиным) и ещё тремя архиереями рукоположен в епископы с титулом Лужского и назначен управляющим Петроградской епархией. Активно боролся с обновленчеством. В 1924-1927 годы, осуждённый по обвинению в организации нелегального братства, Мануил отбывал заключение в Соловецком лагере особого назначения. В 1928-1930 годы епископ Серпуховский, викарий Московской епархии, боролся с иосифлянами (смотри в статье Катакомбное движение). В 1930-1933 годы жил в Москве, служил в церкви Воскресения в Кадашах. С декабря 1931 года по май 1932 года содержался под арестом в московской тюрьме. Находился в заключении в 1933-1936 годы (Мариинские лагеря, Сибирь), 1939-1944 годы (город Канск Красноярского края). С 14 февраля 1945 года епископ Чкаловский (Оренбургский), с 21 апреля 1946 года архиепископ Чкаловский и Бузулукский. В 1948 году вновь арестован, в 1949 году приговорён к 10 годам лишения свободы, отбывал заключение в 1949-1955 годы в поселке Явас Мордовской АССР. Временно управляющий Чебоксарской епархией (21 декабря 1955 года), архиепископ Чебоксарский и Чувашский (7 февраля 1956 года). 22 марта 1960 года назначен архиепископом Куйбышевским и Сызранским, 25 февраля 1962 года возведён в сан митрополита. 25 ноября 1965 года уволен на покой по болезни с пребыванием в городе Куйбышев.
Реабилитирован в 1991 году.
Мануил составил биографические справочники русских архиереев, содержащие уникальную информацию по истории Русской церкви XX века (опубликовано посмертно: «Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemeševskij)», Tl 1-6, 1979-1989 годы; текст на русском и немецком языках). Мануил - автор сочинения «Расколы в Русской Православной Церкви в период 1917-1944 гг.» (не опубликовано). Эти сочинения оказали значительное влияние на позднейших исследователей истории Русской церкви, в частности на ученика Мануила - митрополита Иоанна (Снычёва). Мануил составил также ряд богослужебных текстов, в том числе чин архиерейского отпевания, утверждённый в 1963 году.
Сочинения:
Молитвослов. Самара, 1998;
Божий виноградник: Дневниковые записи. Покаянный плач. СПб., 1999;
Каталог русских архиереев-обновленцев (1922-1944) // «Обновленческий» раскол: Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики / Сост. И. В. Соловьев. М., 2002;
Русские православные иерархи: 992-1892. М., 2002-2004. Т. 1-3.