МАНУИЛ

МАНУИЛ (Ле­ме­шев­ский Вик­тор Вик­то­ро­вич) - российский цер­ков­ный ис­то­рик, ми­тро­по­лит Куй­бы­шев­ский и Сыз­ран­ский.

Из дво­рян.

Учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1903-1910 годы) и в Пет­ро­град­ской ду­хов­ной ака­де­мии (1916-1918 годы), окон­чил Пет­ро­град­ские выс­шие биб­лио­течные кур­сы (1920 год).

На­сель­ник Ни­ко­ло-Стол­пен­ской пус­ты­ни Твер­ской епар­хии (с 1910 года). В 1911 году по­стри­жен в мо­на­хи и ру­ко­по­ло­жен в ие­ро­диа­ко­ны, в 1912 году ру­копо­ло­жен в ие­ро­мо­на­хи. В 1912-1916 годы по­мощ­ник на­чаль­ни­ка Кир­гиз­ской ду­хов­ной мис­сии Ом­ской епар­хии (город Се­ми­па­ла­тинск). С 1917 года по­мощ­ник биб­лио­те­ка­ря Пет­ро­град­ской ду­хов­ной ака­де­мии. В 1919 году на­стоя­тель Трои­це-Сер­гие­вой пус­ты­ни Пет­ро­град­ской епар­хии, в 1919-1923 годы - церкви Святого Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го общества трез­во­сти на Спас­ской улице в Пет­ро­гра­де.

Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам, пер­вый раз в 1922 году. В 1923 году воз­ве­дён в сан ар­хи­ман­д­ри­та; 23 сентября 1923 года в Мо­ск­ве пат­ри­ар­хом Ти­хо­ном (Бе­ла­ви­ным) и ещё тре­мя ар­хие­рея­ми ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с ти­ту­лом Луж­ско­го и на­зна­чен управ­ляю­щим Пет­ро­град­ской епар­хи­ей. Ак­тив­но бо­рол­ся с об­нов­лен­че­ст­вом. В 1924-1927 годы, осу­ж­дён­ный по об­ви­не­нию в ор­га­ни­за­ции не­ле­галь­но­го брат­ст­ва, Мануил от­бы­вал за­клю­че­ние в Со­ло­вецком ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния. В 1928-1930 годы епископ Сер­пу­хов­ский, ви­ка­рий Мо­с­ков­ской епар­хии, бо­рол­ся с ио­сиф­ля­на­ми (смотри в статье Ка­та­комб­ное дви­же­ние ). В 1930-1933 годы жил в Мо­ск­ве, слу­жил в церкви Вос­кре­се­ния в Ка­да­шах. С декабря 1931 года по май 1932 года со­дер­жал­ся под аре­стом в московской тюрь­ме. На­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в 1933-1936 годы (Ма­ри­ин­ские ла­ге­ря, Си­бирь), 1939-1944 годы (город Канск Крас­но­яр­ско­го края). С 14 февраля 1945 года епископ Чка­лов­ский (Орен­бург­ский), с 21 апреля 1946 года ар­хи­епископ Чка­лов­ский и Бу­зу­лук­ский. В 1948 году вновь аре­сто­ван, в 1949 году при­го­во­рён к 10 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды, от­бы­вал за­клю­че­ние в 1949-1955 годы в поселке Явас Мор­дов­ской АССР. Вре­мен­но управ­ляю­щий Че­бок­сар­ской епар­хи­ей (21 декабря 1955 года), ар­хи­епископ Че­бок­сар­ский и Чу­ваш­ский (7 февраля 1956 года). 22 марта 1960 года на­зна­чен ар­хи­епископом Куй­бы­шев­ским и Сыз­ран­ским, 25 февраля 1962 года воз­ве­дён в сан ми­тро­по­ли­та . 25 ноября 1965 года уво­лен на по­кой по бо­лез­ни с пре­бы­ва­ни­ем в городе Куй­бы­шев.

Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1991 году.

Мануил со­ста­вил био­гра­фические спра­воч­ни­ки русских ар­хие­ре­ев, со­дер­жа­щие уни­каль­ную ин­фор­ма­цию по ис­то­рии Русской церк­ви XX века (опубликовано по­смерт­но: «Die Russi­schen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemeševskij)», Tl 1-6, 1979-1989 годы; текст на русском и немецком язы­ках). Мануил - ав­тор сочинения «Рас­ко­лы в Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви в пе­ри­од 1917-1944 гг.» (не опубликовано). Эти со­чи­не­ния ока­за­ли зна­чи­тель­ное влия­ние на позд­ней­ших ис­сле­до­ва­те­лей ис­то­рии Русской церк­ви, в ча­ст­но­сти на уче­ни­ка Мануила - митрополита Ио­ан­на (Сны­чё­ва). Мануил со­ста­вил так­же ряд бо­го­слу­жеб­ных тек­стов, в том числе чин ар­хие­рей­ско­го от­пе­ва­ния, ут­вер­ждён­ный в 1963 году.

Сочинения:

Мо­лит­во­слов. Са­ма­ра, 1998;

Бо­жий ви­но­град­ник: Днев­ни­ко­вые за­пи­си. По­ка­ян­ный плач. СПб., 1999;

Ка­та­лог рус­ских ар­хие­ре­ев-об­нов­лен­цев (1922-1944) // «Об­нов­лен­че­ский» рас­кол: Ма­те­риа­лы для цер­ков­но-ис­то­ри­че­ской и ка­но­ни­че­ской ха­рак­те­ри­сти­ки / Сост. И. В. Со­ловь­ев. М., 2002;

Рус­ские пра­во­слав­ные ие­рар­хи: 992-1892. М., 2002-2004. Т. 1-3.