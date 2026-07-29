МАНУХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

МАНУХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1915 год).

Сын лич­но­го дво­ря­ни­на.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1878 год).

С 1880 года слу­жил в Министерстве юс­ти­ции (МЮ), с 1893 года стар­ший юрис­кон­сульт Кон­суль­та­ции при МЮ, уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра за­ко­но­по­ло­же­ний по су­деб­ной час­ти при МЮ (1894-1899 годы). Ди­рек­тор 1-го департамента МЮ (1895-1901 годы), за­ве­до­вав­ше­го об­щи­ми во­про­са­ми управ­ле­ния су­деб­ной сис­те­мой и ве­дом­ст­вен­ным над­зо­ром за про­из­вод­ст­вом дел; то­ва­рищ министр юс­ти­ции (1901-1905 годы). Се­на­тор (1902-1917 годы).

Председатель Осо­бой ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­щих в от­но­шении лиц пра­во­слав­но­го ис­по­ве­да­ния пра­вил про­из­вод­ст­ва дел о рас­тор­же­нии бра­ков по пре­лю­бо­дея­нию од­но­го из суп­ру­гов, а рав­но и о под­суд­но­сти сих дел (1902 год) и Осо­бо­го со­ве­ща­ния для со­став­ле­ния пе­реч­ня дел, ко­то­рые мо­гут быть пе­ре­да­ны из центральных уч­ре­ж­де­ний на окон­ча­тель­ное раз­ре­ше­ние ме­ст­ной вла­сти (1903 год).

С 21 января (3 февраля) 1905 года управ­ляю­щий МЮ, с 17(30) апреля 1905 года ми­нистр юс­ти­ции. Под руководством Манухина на­ча­та раз­ра­бот­ка пред­по­ло­же­ний по вы­пол­не­нию ука­за императора Ни­ко­лая II от 12(25) декабря 1904 года «О пред­на­чер­та­ни­ях к усо­вер­шен­ст­во­ва­нию го­су­дар­ст­вен­ного по­ряд­ка».

Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния при Государственном со­ве­те для пе­ре­смот­ра дей­ст­вую­ще­го Уч­ре­ж­де­ния Се­на­та и вы­ра­бот­ки за­ко­но­по­ло­же­ний о ме­ст­ных административных су­дах (1905-1906 годы), от­стаи­вал идею са­мо­стоя­тель­но­сти Се­на­та и не­за­ви­си­мо­сти его ре­ше­ний от ми­ни­ст­ров, вы­сту­пал за пре­дос­тав­ле­ние ему пра­ва не­по­средственного об­ра­ще­ния к вер­хов­ной вла­сти и за рас­ши­ре­ние его пра­ва за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы.

В 1905-1906 годы уча­ст­во­вал в ра­бо­те соз­дан­ных при Государственном со­ве­те со­ве­ща­ний, рас­смат­ри­вав­ших во­про­сы государственных пре­об­ра­зо­ва­ний, в том числе в со­ве­ща­нии, раз­ра­бо­тав­шем про­ект уч­ре­ж­де­ния «Бу­лы­гин­ской ду­мы», в Осо­бом со­ве­ща­нии для рас­смот­ре­ния до­пол­ни­тель­ных к уза­ко­не­ни­ям о Государственной ду­ме пра­вил и в Со­ве­ща­нии, об­су­ж­дав­шем про­ект за­ко­на о вы­бо­рах в за­ко­но­дательную Государственную ду­му. Манухин про­во­дил мысль о не­об­хо­ди­мо­сти «са­мо­ог­ра­ни­че­ния» са­мо­дер­жа­вия, от­стаи­вал пра­во за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы Ду­мы, вы­сту­пал про­тив его огра­ни­че­ния в фи­нан­со­вой об­лас­ти, под­дер­жи­вал пред­ло­же­ние о пре­дос­тав­ле­нии из­би­рательных прав в го­ро­дах не толь­ко до­мо­вла­дель­цам, но и квар­ти­ро­на­ни­ма­те­лям, ко­то­ры­ми яв­ля­лось боль­шин­ст­во городской ин­тел­ли­ген­ции.

Под руководством Манухина раз­ра­бо­тан про­ект ука­за «Об об­лег­че­нии уча­сти лиц…», со­вер­шив­ших до из­да­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года государственные пре­сту­п­ле­ния [ут­вер­ждён 21 октября (3 ноября) 1905 года]; Манухин на­сто­ял на при­ме­не­нии ши­ро­кой ам­ни­стии по­ли­тических за­клю­чён­ных, часть ко­торых была освобождена, на­ка­за­ния других смягчены. По­зи­ция Манухина, от­стаи­вав­ше­го в ус­ло­ви­ях Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов прин­ци­пы за­кон­но­сти, по­слу­жи­ла ос­но­ва­ни­ем для об­ви­не­ния его и воз­глав­ляемо­го им ве­дом­ст­ва в без­дей­ст­вии, сла­бо­сти воз­дей­ст­вия на уча­ст­ни­ков ре­во­люционных со­бы­тий (основными не­доб­ро­же­ла­те­ля­ми Манухина бы­ли министр внутренних дел П.Н. Дур­но­во и то­ва­рищ министр внутренних дел, а за­тем двор­цо­вый ко­мен­дант Д.Ф. Тре­пов). Манухин по­дал в от­став­ку, 16(29) декабря 1905 года уво­лен с по­ста ми­ни­ст­ра.

Член Государственного со­ве­та (1905-1917 годы), член бю­ро груп­пы цен­тра, то­ва­рищ её председателя (1909-1912 годы), председатель Ко­мис­сии за­ко­но­дательных пред­по­ло­же­ний (1910-1917 годы), исполняющий обязанности ви­це-председателя Государственного со­ве­та [15(28) июня 1914 года - 1(14) января 1915 года].

Уча­ст­во­вал в за­ко­но­дательных ра­бо­тах по кре­сть­ян­ско­му во­про­су, в об­су­ж­де­нии про­ек­тов ор­га­ни­за­ции пе­ре­се­лен­че­ст­ва, за­щи­щал про­ек­ты о сво­бод­ном пе­ре­хо­де из пра­во­сла­вия в ино­слав­ные ве­ро­ис­по­ве­да­ния, о до­пу­ще­нии жен­щин в ад­во­ка­ту­ру и другое.

Манухин воз­гла­вил след­ст­вие по де­лу о Лен­ском рас­стре­ле 1912 года, во «Все­под­дан­ней­шем от­чё­те... по ис­пол­не­нию... рас­сле­до­ва­ния о за­бас­тов­ке на Лен­ских при­ис­ках» (1912 год) от­ме­тил тя­жё­лые ус­ло­вия тру­да и бы­та ра­бо­чих и воз­ло­жил от­вет­ст­вен­ность за бес­по­ряд­ки на ру­ко­во­дство ком­па­нии «Лен­зо­то» и ад­ми­ни­ст­ра­цию при­ис­ков, об­ви­нил на­чаль­ни­ка по­ли­ции Ви­тим­ско­го и Олёк­мин­ско­го гор­ных ок­ру­гов в пре­вы­ше­нии вла­сти.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ос­тал­ся жить в Пет­ро­гра­де. 18(31) декабря 1917 года на­зна­чен чле­ном Ко­мис­сии для раз­ра­бот­ки про­ек­та до­го­во­ра ме­ж­ду Рос­си­ей и Фин­лян­ди­ей. Ра­бо­тал кон­суль­тан­том Нар­ко­ма­та фи­нан­сов, вхо­дил в со­став Са­про­пе­ле­во­го комитета РАН. 21 июля 1921 года аре­сто­ван Пет­ро­град­ской ЧК как «член про­фес­сор­ской груп­пы Пет­ро­град­ской бое­вой ор­га­ни­за­ции» («Та­ган­ский за­го­вор»), при­го­во­рён к 2 го­дам при­ну­дительных ра­бот, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён «вви­ду край­не бо­лез­нен­но­го со­стоя­ния».

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1912 год), По­чёт­но­го ле­гио­на (1897 год) и другими.