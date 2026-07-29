МАНУХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
МАНУХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1915 год).
Сын личного дворянина.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1878 год).
С 1880 года служил в Министерстве юстиции (МЮ), с 1893 года старший юрисконсульт Консультации при МЮ, участвовал в деятельности Комиссии для пересмотра законоположений по судебной части при МЮ (1894-1899 годы). Директор 1-го департамента МЮ (1895-1901 годы), заведовавшего общими вопросами управления судебной системой и ведомственным надзором за производством дел; товарищ министр юстиции (1901-1905 годы). Сенатор (1902-1917 годы).
Председатель Особой комиссии для пересмотра действующих в отношении лиц православного исповедания правил производства дел о расторжении браков по прелюбодеянию одного из супругов, а равно и о подсудности сих дел (1902 год) и Особого совещания для составления перечня дел, которые могут быть переданы из центральных учреждений на окончательное разрешение местной власти (1903 год).
С 21 января (3 февраля) 1905 года управляющий МЮ, с 17(30) апреля 1905 года министр юстиции. Под руководством Манухина начата разработка предположений по выполнению указа императора Николая II от 12(25) декабря 1904 года «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка».
Член Особого совещания при Государственном совете для пересмотра действующего Учреждения Сената и выработки законоположений о местных административных судах (1905-1906 годы), отстаивал идею самостоятельности Сената и независимости его решений от министров, выступал за предоставление ему права непосредственного обращения к верховной власти и за расширение его права законодательной инициативы.
В 1905-1906 годы участвовал в работе созданных при Государственном совете совещаний, рассматривавших вопросы государственных преобразований, в том числе в совещании, разработавшем проект учреждения «Булыгинской думы», в Особом совещании для рассмотрения дополнительных к узаконениям о Государственной думе правил и в Совещании, обсуждавшем проект закона о выборах в законодательную Государственную думу. Манухин проводил мысль о необходимости «самоограничения» самодержавия, отстаивал право законодательной инициативы Думы, выступал против его ограничения в финансовой области, поддерживал предложение о предоставлении избирательных прав в городах не только домовладельцам, но и квартиронанимателям, которыми являлось большинство городской интеллигенции.
Под руководством Манухина разработан проект указа «Об облегчении участи лиц…», совершивших до издания Манифеста 17 октября 1905 года государственные преступления [утверждён 21 октября (3 ноября) 1905 года]; Манухин настоял на применении широкой амнистии политических заключённых, часть которых была освобождена, наказания других смягчены. Позиция Манухина, отстаивавшего в условиях Революции 1905-1907 годов принципы законности, послужила основанием для обвинения его и возглавляемого им ведомства в бездействии, слабости воздействия на участников революционных событий (основными недоброжелателями Манухина были министр внутренних дел П.Н. Дурново и товарищ министр внутренних дел, а затем дворцовый комендант Д.Ф. Трепов). Манухин подал в отставку, 16(29) декабря 1905 года уволен с поста министра.
Член Государственного совета (1905-1917 годы), член бюро группы центра, товарищ её председателя (1909-1912 годы), председатель Комиссии законодательных предположений (1910-1917 годы), исполняющий обязанности вице-председателя Государственного совета [15(28) июня 1914 года - 1(14) января 1915 года].
Участвовал в законодательных работах по крестьянскому вопросу, в обсуждении проектов организации переселенчества, защищал проекты о свободном переходе из православия в инославные вероисповедания, о допущении женщин в адвокатуру и другое.
Манухин возглавил следствие по делу о Ленском расстреле 1912 года, во «Всеподданнейшем отчёте... по исполнению... расследования о забастовке на Ленских приисках» (1912 год) отметил тяжёлые условия труда и быта рабочих и возложил ответственность за беспорядки на руководство компании «Лензото» и администрацию приисков, обвинил начальника полиции Витимского и Олёкминского горных округов в превышении власти.
После Октябрьской революции 1917 года остался жить в Петрограде. 18(31) декабря 1917 года назначен членом Комиссии для разработки проекта договора между Россией и Финляндией. Работал консультантом Наркомата финансов, входил в состав Сапропелевого комитета РАН. 21 июля 1921 года арестован Петроградской ЧК как «член профессорской группы Петроградской боевой организации» («Таганский заговор»), приговорён к 2 годам принудительных работ, но вскоре освобождён «ввиду крайне болезненного состояния».
Награждён орденами Святого Александра Невского (1912 год), Почётного легиона (1897 год) и другими.