МАНУФАКТУРА

МАНУФАКТУРА - пред­при­ятие, ос­но­ван­ное на раз­де­ле­нии тру­да и ре­мес­лен­ной тех­ни­ке; ста­дия раз­ви­тия промышленного про­изводства, пред­ше­ст­во­вав­шая ис­поль­зо­ва­нию па­ро­вых ма­шин.

При­шла на сме­ну ре­мес­лен­но­му про­изводству це­хов, дли­тель­ный пе­ри­од со­су­ще­ст­во­ва­ла с ним.

Фор­ми­ро­ва­лась пу­тём: 1) объ­е­ди­не­ния про­из­во­ди­те­лей различных спе­ци­аль­но­стей, со­вме­ст­ным тру­дом ко­то­рых из­го­тав­ли­вал­ся про­дукт в окон­чательном ви­де; 2) объ­е­ди­не­ния про­из­во­ди­те­лей од­ной спе­ци­аль­но­сти, из­го­тав­ли­вав­ших по­лу­фаб­ри­кат.

Име­ла 3 фор­мы: рас­се­ян­ная (объ­е­ди­ня­ла ре­мес­лен­ни­ков, про­дол­жав­ших тру­дить­ся в до­маш­них мас­тер­ских); цен­тра­ли­зо­ван­ная (объ­е­ди­ня­ла про­из­во­ди­те­лей в од­ной мас­тер­ской); сме­шан­ная (со­че­та­ла ис­пол­не­ние отдельных опе­ра­ций в цен­тра­ли­зованной мас­тер­ской с ра­бо­той на до­му).

Спо­соб­ст­во­ва­ла уг­луб­ле­нию об­щественного раз­де­ле­ния тру­да и, как след­ст­вие, уве­ли­че­нию его про­из­во­ди­тель­но­сти, усо­вер­шен­ст­во­ва­нию ис­поль­зуе­мых в тру­до­вом про­цес­се ин­ст­ру­мен­тов, сде­ла­ла воз­мож­ным ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние вспо­мо­гательных ме­ха­низ­мов, энер­гии во­ды и тому подобного. Тем са­мым соз­да­ла пред­по­сыл­ки для про­ис­шед­ше­го в ре­зуль­та­те про­мыш­лен­ной ре­во­лю­ции пе­ре­хо­да от мануфактуры к круп­но­му промышленному про­изводству, ос­но­ван­но­му на ис­поль­зо­ва­нии па­ро­вых ма­шин.

В стра­нах Западной Ев­ро­пы поя­ви­лась в середине XVI века в ус­ло­ви­ях пер­во­на­чаль­но­го на­ко­п­ле­ния ка­пи­та­ла, воз­ник­но­ве­ния мас­со­во­го спро­са как на внут­рен­нем, так и на внеш­нем рын­ке на отдельные ви­ды про­дук­ции и обу­слов­лен­но­го этим раз­ви­тия се­рий­но­го про­изводства при уси­ле­нии спе­циа­ли­за­ции мел­ких то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лей и воз­рас­та­нии их за­ви­си­мо­сти от вла­дель­цев ка­пи­та­ла. Воз­ник­но­ве­ние мануфактуры сти­му­ли­ро­ва­лось так­же ус­лож­не­ни­ем (с тех­ни­че­ской и прочих то­чек зре­ния) то­ва­ров, ко­то­рые уже не мог­ли быть про­из­ве­де­ны отдельным ре­мес­лен­ни­ком ли­бо с по­мо­щью про­стых руч­ных ин­ст­ру­мен­тов. С по­яв­ле­ни­ем ма­ну­фак­тур­но­го про­изводства свя­за­но на­ча­ло фор­ми­ро­ва­ния бур­жуа­зии, как пра­ви­ло, из сре­ды тор­гов­цев, чи­нов­ни­ков или дво­рян­ст­ва (ис­поль­зо­ва­ла соб­ст­вен­ный, за­ём­ный ли­бо по­лу­чен­ный от го­су­дар­ст­ва ка­пи­тал, объ­е­ди­ня­ла раз­роз­нен­ных про­из­во­ди­те­лей, снаб­жа­ла их сырь­ём и ору­дия­ми про­изводства, реа­ли­зо­вы­ва­ла на рын­ке соз­да­вае­мую ими про­дук­цию), а так­же ра­бо­че­го клас­са (в ре­зуль­та­те ли­ше­ния не­по­средственных про­из­во­ди­те­лей, ра­бо­тав­ших в собственных мас­тер­ских, воз­мож­но­сти са­мо­сто­ятельно вы­хо­дить на ры­нок, най­ма на ра­бо­ту ра­зо­рив­ших­ся ре­мес­лен­ни­ков и кре­сть­ян, а так­же не­ред­ко при­кре­п­ле­ния к про­изводству кре­по­ст­ных).

Ве­ду­щую роль в промышленном про­изводстве мануфактура иг­ра­ла в XVII - начале XIX веках. Наи­бо­лее круп­ные мануфактуры (час­то ка­зён­ные, при­двор­ные) дей­ст­во­ва­ли в су­до­строе­нии, же­ле­зо- и ме­де­пла­виль­ном про­изводстве, ме­тал­ло­об­ра­бот­ке (из­го­тов­ле­ние пу­шек, ру­жей, других ви­дов ору­жия), со­ле­ва­ре­нии, про­изводстве по­ро­ха, тка­ней, стек­ла, бу­ма­ги, са­ха­ра, та­ба­ка, фар­фо­ра, кру­же­ва, го­бе­ле­нов, пред­ме­тов рос­ко­ши, кни­го­пе­ча­та­нии. При­ня­то счи­тать, что в клас­сической фор­ме про­цесс раз­ви­тия мануфактуры про­те­кал в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли все три её фор­мы. В ви­де ис­клю­че­ния пред­при­ятия ма­ну­фак­тур­но­го ти­па су­ще­ст­ву­ют по­ны­не в сфе­ре про­изводства до­ро­гих из­де­лий, например французская фир­ма «Hermes», ко­то­рая по-преж­не­му, при­ме­няя раз­де­ле­ние тру­да и ра­бо­ту на до­му, из­го­тав­ли­ва­ет вруч­ную шёл­ко­вые плат­ки и прочее.

В Рос­сии наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние мануфактура по­лу­чи­ла в ме­тал­лур­гии, ме­тал­ло­об­ра­бот­ке, по­ро­хо­вом, тек­стиль­ном, бу­маж­ном, ко­же­вен­ном, сте­коль­ном и других про­изводствах. Пер­вые мануфактуры, как и в стра­нах Западной Ев­ро­пы, поя­ви­лись в XVI веке - ка­зён­ные Пу­шеч­ный и Мо­нет­ный дво­ры, Ка­да­шев­ская ха­мов­ная сло­бо­да в Мо­ск­ве. По ха­рак­те­ру соб­ст­вен­ни­ка мануфактуры бы­ли как ка­зён­ны­ми (воз­ник­шие в XVII веке Бар­хат­ный двор и но­вый Ха­мов­ный двор в Мо­ск­ве; Туль­ская ору­жей­ная сло­бо­да - при­мер рас­се­ян­ной мануфактуры), так и ча­ст­но­вла­дель­че­ски­ми - ку­пе­че­ски­ми, а так­же мануфактурами, воз­ник­ши­ми пер­во­на­чаль­но как часть вот­чин­но­го хо­зяй­ст­ва, но позд­нее в не­ко­то­рых слу­ча­ях вы­шед­ши­ми на ры­нок (например, пред­при­ятия бо­яр Б.И. Мо­ро­зо­ва, И.Д. Ми­ло­слав­ско­го ). Мно­гие ран­ние ча­ст­но­вла­дель­че­ские мануфактуры уч­ре­ж­да­лись или су­ще­ст­во­ва­ли оп­ре­де­лён­ное вре­мя при зна­чительной под­держ­ке го­су­дар­ст­ва: ме­тал­лур­гические Го­ро­ди­щен­ские за­во­ды, Ка­шир­ские за­во­ды, сте­коль­ный Ду­ха­нин­ский за­вод Кое­тов, шёл­ко­вый и бар­хат­ный московский за­вод З. Па­уль­са (Пав­ло­ва) и другие. Мне­ния ис­то­ри­ков в оцен­ке при­чин по­яв­ле­ния и при­ро­ды ран­них мануфактур рас­хо­дят­ся; в XVII веке, по раз­ным оцен­кам, дей­ст­во­ва­ло от 30 до 65 мануфактур.

Раз­ви­тие мануфактуры (су­ще­ст­во­ва­ли во всех 3 фор­мах) рез­ко ус­ко­ри­лось при Пет­ре I, с его по­ли­ти­кой не­ко­то­рые ав­то­ры свя­зы­ва­ют всту­п­ле­ние российской промышленности в осо­бый ма­ну­фак­тур­ный пе­ри­од. К середине 1720-х годов чис­ло мануфактур пре­вы­си­ло 200 (око­ло по­ло­ви­ны из них - ка­зён­ные), они фор­си­ро­ван­но соз­да­ва­лись в от­рас­лях, об­слу­жи­вав­ших пре­имущественно по­треб­но­сти ар­мии и государственного хо­зяй­ст­ва. Мануфактуры дей­ст­во­ва­ли в ус­ло­ви­ях раз­ви­тия кре­по­ст­но­го пра­ва, в свя­зи с чем воль­но­на­ём­ный труд на них, пер­во­на­чаль­но до­воль­но рас­про­стра­нён­ный, со вре­ме­нем стал иг­рать всё мень­шую роль, ус­ту­пая при­ну­дительному тру­ду, че­му спо­соб­ст­во­вал указ Пет­ра I от 18(29) января 1721 года, раз­ре­шив­ший за­во­до­вла­дель­цам лю­бых со­сло­вий при­об­ре­тать кре­по­ст­ных кре­сть­ян при ус­ло­вии их при­кре­п­ле­ния имен­но к за­во­дам. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ли мануфактуры, на ко­то­рых ис­поль­зо­вал­ся труд ра­бот­ни­ков, со­сто­яв­ших при них на так называемом по­сес­си­он­ном пра­ве, оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом ог­ра­ни­чи­вав­шем воз­мож­ность рас­по­ря­жать­ся ими.

Но­вое ус­ко­ре­ние в раз­ви­тии мануфактуры от­ме­че­но в 1760-1780-х годах. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ли на­ме­тив­шая­ся в по­ли­ти­ке го­су­дар­ст­ва тен­ден­ция от­хо­да от под­держ­ки промышленных мо­но­по­лий (в 1769 году пра­во за­во­дить ткац­кие ста­ны для из­го­тов­ле­ния то­ва­ров, ана­ло­гич­ных им­порт­ным, пре­дос­тав­ле­но всем же­лаю­щим, в 1779 году это пра­во рас­про­стра­не­но на всех пред­при­ни­ма­те­лей, не­за­ви­си­мо от ви­да про­из­во­ди­мой ими про­дук­ции), ре­фор­ми­ро­ва­ние гиль­дей­ской сис­те­мы в со­от­вет­ст­вии с Ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны II от 17(28) марта 1775 года, по­ощ­ре­ние уча­стия кре­сть­ян­ст­ва в промышленной дея­тель­но­сти и прочее. Осо­бен­но ус­пеш­но раз­ви­ва­лась тек­стиль­ная промышленность, гиб­ко при­спо­саб­ли­вав­шая­ся к из­ме­не­ни­ям эко­но­мической си­туа­ции. Например, в Сер­пу­хо­ве в 1780-х годах бы­ло 14 про­из­во­див­ших по­лот­но пред­при­ятий с 970 ткац­ки­ми ста­на­ми на них, в Ко­ст­ро­ме - 13 по­лот­ня­ных фаб­рик с бо­лее чем 2100 ста­на­ми. Не­ко­то­рые из этих мануфактур но­си­ли сме­шан­ный ха­рак­тер: име­ли «фи­лиа­лы» в сель­ских по­се­ле­ни­ях.

С конце XVIII - начале XIX веков в ма­ну­фак­тур­ном про­изводстве на­рас­та­ли кри­зис­ные яв­ле­ния; в XIX веке в со­стоя­ние всё бо­лее глу­бо­ко­го упад­ка при­хо­ди­ла по­сес­си­он­ная мануфактура (её по­сте­пен­ная от­ме­на на­ча­лась бла­го­да­ря за­ко­но­дательным ме­рам, при­ня­тым в 1824 и 1835 годы; в об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности из 150 по­сес­сий в 1835 году к 1861 году ос­та­лось 44). В по­ре­фор­мен­ную эпо­ху мануфактура по­сте­пен­но ус­ту­па­ла ме­сто фаб­ри­ке. Наи­бо­лее ин­тен­сив­но этот про­цесс шёл в круп­ных го­ро­дах, из от­рас­лей - в тек­стиль­ной промышленности. Доль­ше все­го мануфактура про­дол­жа­ла со­хра­нять не­ко­то­рое зна­че­ние в сво­ей рас­се­ян­ной фор­ме - в ка­че­ст­ве при­дат­ка к фаб­ри­ке.

Дополнительная литература:

Кре­по­ст­ная ма­ну­фак­ту­ра в Рос­сии. Сб. до­ку­мен­тов. М.; Л., 1930-1934. Ч. 1-5;

Пав­лен­ко Н.И. Раз­ви­тие ме­тал­лур­ги­че­ской про­мыш­лен­но­сти Рос­сии в пер­вой по­ло­ви­не XVIII в.: Про­мыш­лен­ная по­ли­ти­ка и управ­ле­ние. М., 1953;

За­озер­ская Е.И. Раз­ви­тие лег­кой про­мыш­лен­но­сти в Мо­ск­ве в пер­вой чет­вер­ти XVIII в. М., 1953;

Hirzel St. Kun­sthan­dwerk und Manufaktur in Deutschland seit 1945. B., 1953;

Klima A. Manufakt ́urni ob­dobi v ̌Cech ́ach. Praha, 1955;

По­лян­ский Ф.Я. Эко­но­ми­че­ский строй ма­ну­фак­ту­ры в Рос­сии XVIII в. М., 1956;

Forberger R. Die Manu­fak­tur in Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. B., 1958;

Spi­esz A. Manufaktúrne obdobie na Slovensku. 1725-1825. Brat., 1961; idem. Die Manufak­tur im östlichen Europa. Köln, 1969;

The Cambridge economic history of Europe. Camb., 1966-1989. Vol. 1-8;

Kermann J. Die Manu­fak­turen im Rheinland 1750-1830. Bonn, 1972;

Ин­до­ва Е.И. О рос­сий­ских ма­ну­фак­ту­рах вто­рой по­ло­ви­ны XVIII в. // Ис­то­ри­че­ская гео­гра­фия Рос­сии XVII - на­ча­ла XX в. М., 1975;

White L. Medieval techno­lo­gy and social change. Oxf., 1975;

Кош­ман Л.В. Куль­ту­ра про­из­вод­ст­ва в Рос­сии на тек­стиль­ных ма­ну­фак­ту­рах // Вест­ник Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го уни­вер­си­те­та. Сер. Ис­то­рия. 1995. № 6;

Straubel R. Kaufleute und Manufakturunternehmer. M ̈unch., 1995;

Ко­валь­чук А.В. Ма­ну­фак­тур­ная про­мыш­лен­ность Мо­ск­вы во вто­рой по­ло­ви­не XVIII в.: Тек­стиль­ное про­из­вод­ст­во. М., 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)