МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ

МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в XVIII веке, ве­дав­шее всей про­мыш­лен­но­стью, кро­ме гор­ной, на­хо­див­шей­ся в управ­ле­нии Берг-кол­ле­гии.

Дей­ст­во­ва­ла с пе­ре­ры­ва­ми.

Об­ра­зо­ва­на в 1722 году при раз­де­ле­нии Берг-ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии, что за­ко­но­да­тель­но оформ­ле­но специальным рег­ла­мен­том от 3(14) декабря 1723 года. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1722-1727, 1742-1743, 1796-1804 годы; в Мо­ск­ве в то же вре­мя су­ще­ст­во­ва­ла Ма­ну­фак­тур-кон­то­ра) или в Мо­ск­ве (1743-1779 годы; в Санкт-Пе­тер­бур­ге - Ма­ну­фак­тур-кон­то­ра).

Впер­вые Мануфактур-коллегия уп­разд­не­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны I от 24 февраля (7 марта) 1727 из-за не­эф­фек­тив­ной ра­бо­ты, её функ­ции пе­ре­да­ны об­ра­зо­ван­ной при Се­на­те Ма­ну­фак­тур-кон­то­ре (1727-1731 годы), а за­тем - Ком­мерц-кол­ле­гии. Вос­ста­нов­ле­на док­ла­дом Се­на­та, ут­вер­ждён­ным императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной 7(18) апреля 1742 года.

Ока­зы­ва­ла со­дей­ст­вие фаб­ри­кан­там: в зна­чительной сте­пе­ни обес­пе­чи­ва­ла их ра­бо­чей си­лой, иностранными и российскими спе­циа­ли­ста­ми, а так­же в не­ко­то­рых слу­ча­ях - сырь­ём. Вы­да­ва­ла раз­ре­ше­ние на от­кры­тие фаб­рик (до 1769 года, ко­гда всем же­лаю­щим пре­дос­тав­ле­но пра­во за­во­дить ткац­кие ста­ны для из­го­тов­ле­ния то­ва­ров, ана­ло­гич­ных им­порт­ным; в 1779 году это пра­во рас­про­стра­не­но на всех пред­при­ни­ма­те­лей, не­за­ви­си­мо от ви­да про­из­во­ди­мой ими про­дук­ции); бо­ро­лась с «без­указ­ным» пред­при­ни­ма­тель­ст­вом. Да­ва­ла фаб­ри­кам ка­зён­ные за­ка­зы на про­дук­цию, имев­шую во­енное зна­че­ние, а так­же на гер­бо­вую и век­сель­ную бу­ма­гу. За­ни­ма­лась раз­бо­ром тяжб ме­ж­ду ма­ну­фак­ту­ри­ста­ми, их кон­флик­тов со слу­жа­щи­ми и ра­бо­чи­ми, ве­ла до 1779 года су­деб­ные гражданские де­ла всех под­ве­дом­ст­вен­ных кол­ле­гии групп на­се­ле­ния (от хо­зяи­на до по­сес­си­он­но­го кре­сть­я­ни­на). В 1770-х годы дея­тель­ность Мануфактур-коллегии све­лась главным образом к со­би­ра­нию све­де­ний об отдельных фаб­ри­ках и раз­бо­ру воз­ни­кав­ших на них кон­флик­тах.

Вто­рич­но Мануфактур-коллегия уп­разд­не­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 22 ноября (3 декабря) 1779 года. Вос­ста­нов­ле­на ука­зом императора Пав­ла I от 19(30) ноября 1796 года. Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра I об уч­ре­ж­де­нии ми­ни­стерств от 8(20) сентября 1802 года Мануфактур-коллегия вклю­че­на в струк­ту­ру МВД (Экс­пе­ди­ция за­го­тов­ле­ния и хра­не­ния век­сель­ной бу­ма­ги - в струк­ту­ру Мин-ва фи­нан­сов). Окон­ча­тель­но Мануфактур-коллегия ли­к­ви­ди­ро­ва­на док­ла­дом министра внутренних дел графа В.П. Ко­чу­бея, ут­вер­ждён­ным Алек­сан­дром I 27 февраля (10 марта) 1804 года.

Пре­зи­ден­ты Мануфактур-коллегии: В.Я. Но­во­силь­цов (1722-1727 годы), князь А.Т. Ба­ря­тин­ский (1742-? годы), А. Из­воль­ский (1751-1753 годы), Н.П. Сал­ты­ков (1753-1755 годы), граф Г.И. Го­лов­кин (1761-1762 годы), А.И. де Брес­сан (1762 год), В.Е. Адо­ду­ров (1762-1764 годы), Д.В. Вол­ков (1764-1776 годы), А.И. Бриль (1776-1779 годы), князь Н.Б. Юсу­пов (1796-1797 годы), А.А. Саб­лу­ков (1797-1799, 1799-1800 годы), И.А. Алек­се­ев (декабрь 1799 года), И.Я. Ар­ше­нев­ский (1800-1801 годы).

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