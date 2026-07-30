МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ
МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ - центральное государственное учреждение в Российской империи в XVIII веке, ведавшее всей промышленностью, кроме горной, находившейся в управлении Берг-коллегии.
Действовала с перерывами.
Образована в 1722 году при разделении Берг-мануфактур-коллегии, что законодательно оформлено специальным регламентом от 3(14) декабря 1723 года. Находилась в Санкт-Петербурге (1722-1727, 1742-1743, 1796-1804 годы; в Москве в то же время существовала Мануфактур-контора) или в Москве (1743-1779 годы; в Санкт-Петербурге - Мануфактур-контора).
Впервые Мануфактур-коллегия упразднена указом императрицы Екатерины I от 24 февраля (7 марта) 1727 из-за неэффективной работы, её функции переданы образованной при Сенате Мануфактур-конторе (1727-1731 годы), а затем - Коммерц-коллегии. Восстановлена докладом Сената, утверждённым императрицей Елизаветой Петровной 7(18) апреля 1742 года.
Оказывала содействие фабрикантам: в значительной степени обеспечивала их рабочей силой, иностранными и российскими специалистами, а также в некоторых случаях - сырьём. Выдавала разрешение на открытие фабрик (до 1769 года, когда всем желающим предоставлено право заводить ткацкие станы для изготовления товаров, аналогичных импортным; в 1779 году это право распространено на всех предпринимателей, независимо от вида производимой ими продукции); боролась с «безуказным» предпринимательством. Давала фабрикам казённые заказы на продукцию, имевшую военное значение, а также на гербовую и вексельную бумагу. Занималась разбором тяжб между мануфактуристами, их конфликтов со служащими и рабочими, вела до 1779 года судебные гражданские дела всех подведомственных коллегии групп населения (от хозяина до посессионного крестьянина). В 1770-х годы деятельность Мануфактур-коллегии свелась главным образом к собиранию сведений об отдельных фабриках и разбору возникавших на них конфликтах.
Вторично Мануфактур-коллегия упразднена указом императрицы Екатерины II от 22 ноября (3 декабря) 1779 года. Восстановлена указом императора Павла I от 19(30) ноября 1796 года. Манифестом императора Александра I об учреждении министерств от 8(20) сентября 1802 года Мануфактур-коллегия включена в структуру МВД (Экспедиция заготовления и хранения вексельной бумаги - в структуру Мин-ва финансов). Окончательно Мануфактур-коллегия ликвидирована докладом министра внутренних дел графа В.П. Кочубея, утверждённым Александром I 27 февраля (10 марта) 1804 года.
Президенты Мануфактур-коллегии: В.Я. Новосильцов (1722-1727 годы), князь А.Т. Барятинский (1742-? годы), А. Извольский (1751-1753 годы), Н.П. Салтыков (1753-1755 годы), граф Г.И. Головкин (1761-1762 годы), А.И. де Брессан (1762 год), В.Е. Адодуров (1762-1764 годы), Д.В. Волков (1764-1776 годы), А.И. Бриль (1776-1779 годы), князь Н.Б. Юсупов (1796-1797 годы), А.А. Саблуков (1797-1799, 1799-1800 годы), И.А. Алексеев (декабрь 1799 года), И.Я. Аршеневский (1800-1801 годы).