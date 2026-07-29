МАНУЭЛИНО

МАНУЭЛИНО - стиль в ар­хи­тек­ту­ре Пор­ту­га­лии конца XV - 1-й тре­ти XVI веков, со­еди­нив­ший кон­ст­рук­тив­ные осо­бен­но­сти позд­ней го­ти­ки с итальянским ре­нес­санс­ным де­ко­ром, ге­раль­дическими сим­во­ла­ми и эле­мен­та­ми язы­ка мав­ри­тан­ско­го ис­кус­ст­ва.

Тер­мин «мануэлино» (впер­вые ис­поль­зо­ван бразильским ис­то­ри­ком Ф.А. ди Вар­на­же­ном, 1842 год) яв­ля­ет­ся про­из­вод­ным от име­ни пор­тугальского ко­ро­ля Ма­ну­эла I Сча­ст­ли­во­го, на го­ды прав­ле­ния ко­то­ро­го (1495-1521 годы) при­шёл­ся рас­цвет сти­ля.

Отдельные приё­мы мануэлино (например, кон­траст глад­кой по­верх­но­сти сте­ны фа­са­да с бо­га­то оформ­лен­ны­ми пор­та­ла­ми) сбли­жа­ют его с испанским сти­лем пла­те­ре­ско . Од­на­ко, в от­ли­чие от испанского зод­че­ст­ва, в по­строй­ках мануэлино при­сут­ст­ву­ет осо­бый тип де­ко­ра, от­ра­жаю­щий впе­чат­ле­ния пор­тугальских мо­ре­пла­ва­те­лей эпо­хи Ве­ли­ких гео­гра­фических от­кры­тий и со­стоя­щий из эк­зо­тических и морских мо­ти­вов (по­чат­ки маи­са, ар­ти­шо­ки, цве­ты ло­то­са, звёзд­ча­тые ко­рал­лы, мощ­ные ве­рёв­ки и ка­на­ты, морские уз­лы); бла­го­да­ря ему мануэлино по­лу­чил название «сти­ля мор­ских от­кры­тий». Стиль мануэлино (в осо­бен­но­сти его де­кор) ока­зал силь­ное влия­ние на ста­нов­ле­ние пор­тугальской скульп­ту­ры и жи­во­пи­си в 1-й половине XVI века.

Основные по­строй­ки мануэлино: ро­тон­да-мав­зо­лей «Им­пер­фей­та» (1490-1522 годы, де­кор ар­хи­тек­то­ров Д. Бои­та­ка, М. Фер­нан­ди­ша Стар­ше­го) в мо­на­стыр­ском ком­плек­се в городе Ба­та­лья; монастырь Же­ро­ни­муш (XVI век) и баш­ня Тор­ри-ди-Бе­лен (1514-1521 годы, архитектор Ф. ди Ар­ру­да) в пред­ме­стье Лис­са­бо­на Бе­лен; но­вый неф монастырского ор­де­на Хри­ста в То­ма­ре (1510-1514 годы, архитектор Д. ди Ар­ру­да); церковь Сан-Же­зуш в Се­ту­ба­ле (около 1494-1498 годов; архитектор Бои­так).

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