МАНУЭЛИНО
МАНУЭЛИНО - стиль в архитектуре Португалии конца XV - 1-й трети XVI веков, соединивший конструктивные особенности поздней готики с итальянским ренессансным декором, геральдическими символами и элементами языка мавританского искусства.
Термин «мануэлино» (впервые использован бразильским историком Ф.А. ди Варнаженом, 1842 год) является производным от имени португальского короля Мануэла I Счастливого, на годы правления которого (1495-1521 годы) пришёлся расцвет стиля.
Отдельные приёмы мануэлино (например, контраст гладкой поверхности стены фасада с богато оформленными порталами) сближают его с испанским стилем платереско. Однако, в отличие от испанского зодчества, в постройках мануэлино присутствует особый тип декора, отражающий впечатления португальских мореплавателей эпохи Великих географических открытий и состоящий из экзотических и морских мотивов (початки маиса, артишоки, цветы лотоса, звёздчатые кораллы, мощные верёвки и канаты, морские узлы); благодаря ему мануэлино получил название «стиля морских открытий». Стиль мануэлино (в особенности его декор) оказал сильное влияние на становление португальской скульптуры и живописи в 1-й половине XVI века.
Основные постройки мануэлино: ротонда-мавзолей «Имперфейта» (1490-1522 годы, декор архитекторов Д. Боитака, М. Фернандиша Старшего) в монастырском комплексе в городе Баталья; монастырь Жеронимуш (XVI век) и башня Торри-ди-Белен (1514-1521 годы, архитектор Ф. ди Арруда) в предместье Лиссабона Белен; новый неф монастырского ордена Христа в Томаре (1510-1514 годы, архитектор Д. ди Арруда); церковь Сан-Жезуш в Сетубале (около 1494-1498 годов; архитектор Боитак).