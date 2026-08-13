МАНУЭЛЬ I СЧАСТЛИВЫЙ
МАНУЭЛЬ I СЧАСТЛИВЫЙ - король Португалии (с 1495 года).
Представитель Ависской династии, внук короля Дуарти. Унаследовал португальскую корону после гибели своего двоюродного брата Жуана II, не оставившего прямых наследников мужского пола. Проводил политику укрепления королевской власти, реформировал судебную и налоговую системы, реорганизовал казначейство. В 1504-1522 годах опубликовал свод местного законодательства - Новые Форалы (Forais Novos); инициировал введение обновлённого свода гражданского и частного права - Установлений Мануэла (Ordenações Manuelinas).
В 1496 году издал декрет об изгнании евреев из Португалии; оставшиеся в стране евреи в 1497 году подверглись насильственному крещению. В годы правления Мануэля I Счастливого были заложены основы Португальской колониальной империи: Васко да Гама открыл морской путь в Индию (1498), П. А. Кабрал совершил плавание в Бразилию (1500), А. д’ Албукерки установил контроль над торговыми путями в Индийском океане и Персидском заливе. При Мануэле I Счастливом широко велось строительство в стиле, позднее названном в его честь мануэлину (монастырь Жеронимуш, Торри-ди-Белен в предместье Белена, монастырь ордена Христа в Томаре).