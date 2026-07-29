МАНУЭЛЬ ДОЙЧ НИКЛАУС
МАНУЭЛЬ ДОЙЧ НИКЛАУС - швейцарский художник, писатель, политический деятель.
Представитель Северного Возрождения. Вероятно, обучался в витражной мастерской (витражи с его монограммой сохранились в церкви города Кирхберг). Самостоятельно занялся живописью, испытав влияния гравюр А. Дюрера, произведений Х. Бургкмайра, Х. Бальдунга, У. Графа.
В качестве ландскнехта участвовал во французских походах в Ломбардию в 1516 и 1522 годы.
Работал в Берне. Автор многочисленных рисунков (сохранилось около 90, включая эскизы для витражей, ювелирных произведений и скульптуры), серии ксилографий «Девы разумные и неразумные» (1518 год), живописных произведений на досках и на холсте, монументальных росписей. Сохранилась книга набросков Мануэля Дойча (около 1517 года, Публичное художественное собрание, Базель), состоящая из тонких деревянных пластин, на которых серебряным штифтом нанесены многочисленные мотивы. Живописные работы Мануэля Дойча несут на себе следы влияний дунайской школы: «Пирам и Фисба» (1513-1514 годы), «Казнь Иоанна Крестителя» (около 1520 года), а также включают итальянизирующие мотивы («Суд Париса», 1517-1518 годы, все - Публичное художественное собрание, Базель).
Главным живописным произведением художника стала грандиозная роспись «Пляска смерти» на наружной стене францисканской церкви в Берне (1510-е годы, уничтожена в 1660 году, известна по копии А. Каува, 1649 год, Художественный музей, Берн): хоровод из 41 пары представителей различных социальных слоёв и профессий в натуральную величину на фоне ренессансных аркад комментируют собственные стихи Мануэля Дойча.
После 1520 года Мануэль Дойч посвящает себя политической деятельности (активный участник Реформации, наместник Эрлаха в 1523-1528 годы) и литературному творчеству (автор антиклерикальных пьес и стихов), число создаваемых им художественных произведений уменьшается.