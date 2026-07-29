МАНУЭЛЬ ДОЙЧ НИКЛАУС

МАНУЭЛЬ ДОЙЧ НИКЛАУС - швейцарский ху­дож­ник, пи­са­тель, по­ли­тический дея­тель.

Пред­ста­ви­тель Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния . Ве­ро­ят­но, обу­чал­ся в вит­раж­ной мас­тер­ской (вит­ра­жи с его мо­но­грам­мой со­хра­ни­лись в церкви города Кирх­берг). Са­мо­стоя­тель­но за­нял­ся жи­во­пи­сью, ис­пы­тав влия­ния гра­вюр А. Дю­ре­ра, про­из­ве­де­ний Х. Бур­гк­май­ра, Х. Баль­дун­га, У. Гра­фа.

В ка­че­ст­ве ланд­скнех­та уча­ст­во­вал во французских по­хо­дах в Лом­бар­дию в 1516 и 1522 годы.

Ра­бо­тал в Бер­не. Ав­тор мно­го­численных ри­сун­ков (сохранилось около 90, вклю­чая эс­ки­зы для вит­ра­жей, юве­лир­ных про­из­ве­де­ний и скульп­ту­ры), се­рии кси­ло­гра­фий «Де­вы ра­зум­ные и не­ра­зум­ные» (1518 год), жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний на дос­ках и на хол­сте, мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей. Со­хра­ни­лась кни­га на­бро­сков Мануэля Дойча (около 1517 года, Пуб­лич­ное ху­дожественное со­б­ра­ние, Ба­зель), со­стоя­щая из тон­ких де­ревянных пла­стин, на ко­то­рых се­ребряным штиф­том на­не­се­ны мно­го­численные мо­ти­вы. Жи­во­пис­ные ра­бо­ты Мануэля Дойча не­сут на се­бе сле­ды влия­ний ду­най­ской шко­лы: «Пи­рам и Фис­ба» (1513-1514 годы), «Казнь Ио­ан­на Кре­сти­те­ля» (около 1520 года), а так­же вклю­ча­ют италь­я­ни­зи­рую­щие мо­ти­вы («Суд Па­ри­са», 1517-1518 годы, все - Пуб­лич­ное ху­дожественное со­б­ра­ние, Ба­зель).

Главным жи­во­пис­ным про­из­ве­де­ни­ем ху­дож­ни­ка ста­ла гран­ди­оз­ная рос­пись «Пля­ска смер­ти» на на­руж­ной сте­не фран­ци­скан­ской церк­ви в Бер­не (1510-е годы, унич­то­же­на в 1660 году, из­вест­на по ко­пии А. Кау­ва, 1649 год, Ху­дожественный му­зей, Берн): хо­ро­вод из 41 па­ры пред­ста­ви­те­лей различных со­ци­аль­ных сло­ёв и про­фес­сий в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну на фо­не ре­нес­санс­ных ар­кад ком­мен­ти­ру­ют собственные сти­хи Ма­ну­эля Дой­ча .

По­сле 1520 года Мануэль Дойч по­свя­ща­ет се­бя по­ли­тической дея­тель­но­сти (ак­тив­ный уча­ст­ник Ре­фор­ма­ции, на­ме­ст­ник Эр­ла­ха в 1523-1528 годы) и ли­те­ра­тур­но­му твор­че­ст­ву (ав­тор ан­ти­кле­ри­каль­ных пьес и сти­хов), чис­ло соз­да­вае­мых им ху­дожественных про­из­ве­де­ний умень­ша­ет­ся.