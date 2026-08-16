МАНУЦИЙ СТАРШИЙ , АЛЬД

Мануций Старший ( ит. Manuzio il Vecchio) , Альд (1449/1450, Бассиано — 06.02.1515, Венеция) — известнейший печатник эпохи Возрождения, издатель классических греческих текстов. Происходил из зажиточной семьи, изучал латинский язык в Риме и греческий в Ферраре. Благодаря знакомству с Дж. Пико делла Мирандолой стал учителем его племянников Альберто и Лионелло Пио да Карпи, что помогло М. С. в его дальнейшей деятельности. Переселившись около 1490 в Венецию, один из центров греческой культуры в Италии, М. С. в 1494 основал типографию на паях, с которой сотрудничали греческие ученые Марк Музурус, Иоанн Ласкарис и другие. Среди них был и Михаил Триволис, в будущем известный в Московии как старец Максим Грек . В 1502 вокруг издательства образовался кружок интеллектуалов, получивший название Альдовской Академии; его участники-эллинисты общались между собой только на греческом; в него входили такие известные гуманисты, как Эразм Роттердамский и Пьетро Бембо. Эмблемой издательства стал якорь с дельфином и надписью «Festina lente» («Спеши медленно»). В печатне М. С. был разработан особый карманный формат изданий «ин октаво», а также курсивный шрифт, изобретенный его сотрудником Франческо Гриффо. Компаньоном М. С. являлся Андреа Торрезано, на дочери которого он женился; после его кончины в 1515 дело продолжили родственники и сыновья, таким образом, издательство просуществовало до конца XVI в. М. С. опубликовал сочинения Аристотеля и Платона, греческих и латинских драматургов и историков, «Божественную комедию» Данте, стихи Петрарки и много других классических произведений. Практически все «альдины» являются редкостями и украшают коллекции библиофилов, высочайшее качество изданий и использованные в них инновации оказали немалое влияние на развитие печатного дела.

Лит. : Dionisotti C. Aldo Manuzio umanista e editore. Milano, 1995; Collectanea Manutiana. Studi critici su Aldo Manuzio / А cura di P. D. Accendere, S. U. Baldassarri. Firenze, 2017; Five Centuries Later. Aldus Manutius: Culture, Typography and Philology / А cura di N. Vacalebre. Firenze, 2018; Aldo Manuzio editore, umanista e filologo / А cura di G. Comiati. Milano, 2019; Marzo Magno A . L’inventore di libri: Aldo Manuzio, Venezia e il suo tempo. Bari, 2020; Pagliaroli S. Per la biografia di Aldo Manuzio (1482–1496). Messina, 2021. М. А. Юсим.