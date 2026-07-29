МАНУЦИЙ АЛЬД СТАРШИЙ
МАНУЦИЙ АЛЬД СТАРШИЙ - итальянский издатель и типограф, учёный-гуманист.
Основатель просуществовавшего около столетия издательского дома Альдов.
Изучал греческий язык и латынь в Риме и Ферраре; несколько лет прожил в Карпи, где служил наставником племянников своего друга Пико делла Мирандолы.
C 1490 года жил в Венеции; открыл собственную типографию; с 1494 года и до начала XVI века печатал в основном греческих авторов (Аристотеля, Платона, Геродота, Плутарха, Аристофана, Феокрита, философов-неоплатоников); основал Академию Альдина (между 1494 и 1500 годами), среди членов которой были П. Бембо, Дж. Фракасторо, Эразм Роттердамский. Издания Мануция и его наследников (тестя А. Торрезано, сына Паоло и внука Альда М. Младшего), так называемые альдины, отличались высоким качеством печати и подготовки текста. Одно из наиболее значительных в полиграфическом отношении изданий Мануция - иллюстрированный 170 ксилографиями эзотерический роман-трактат «Гипнеротомахия Полифила» Франческо Колонны (первое издание - декабрь 1499 года; смотри также иллюстрации к статье Иллюстрация).
В 1500 году начал издавать книги на народном языке («Письма» Екатерины Сиенской, «Канцоньере» Ф. Петрарки, «Божественная комедия» Данте).
Ввёл в обращение курсив и удобный для читателя малый формат (ин-октаво); утвердил современную пунктуацию.
Опубликовал комментированные каталоги собственных изданий на греческом (1498 год), латинском и итальянском языках (1503-1513 годы).
Издательский знак Мануция - якорь с обвивающим его дельфином (с 1501 года). Издания Мануция вызвали множество подражаний и подделок.
Сочинения:
Lettres diverses. P., [1825];
Aldo Manuzio editore: dediche prefazioni note ai testi. Mil., 1975. Vol. 1-2.