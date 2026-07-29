МАНУЦИЙ АЛЬД СТАРШИЙ

МАНУЦИЙ АЛЬД СТАРШИЙ - итальянский из­да­тель и ти­по­граф, учё­ный-гу­ма­нист.

Ос­но­ва­тель про­су­ще­ст­во­вав­ше­го око­ло сто­ле­тия из­да­тель­ско­го до­ма Аль­дов.

Изу­чал греческий язык и ла­тынь в Ри­ме и Фер­ра­ре; несколько лет про­жил в Кар­пи, где слу­жил на­став­ни­ком пле­мян­ни­ков сво­его дру­га Пи­ко де­лла Ми­ран­до­лы .

C 1490 года жил в Ве­не­ции ; от­крыл собственную ти­по­гра­фию; с 1494 года и до начала XVI века пе­ча­тал в основном греческих ав­то­ров (Ари­сто­те­ля, Пла­то­на, Ге­ро­до­та, Плу­тар­ха, Ари­сто­фа­на, Фео­кри­та, фи­ло­со­фов-не­оп­ла­то­ни­ков); ос­но­вал Ака­де­мию Аль­ди­на (ме­ж­ду 1494 и 1500 годами), сре­ди чле­нов ко­то­рой бы­ли П. Бем­бо, Дж. Фра­ка­сто­ро, Эразм Рот­тер­дам­ский. Из­да­ния Мануция и его на­след­ни­ков (тес­тя А. Тор­ре­за­но, сы­на Пао­ло и вну­ка Аль­да М. Млад­ше­го), так называемые аль­ди­ны, от­ли­ча­лись вы­со­ким ка­че­ст­вом пе­ча­ти и под­го­тов­ки тек­ста. Од­но из наи­бо­лее зна­чительных в по­ли­гра­фическом от­но­ше­нии из­да­ний Мануция - ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный 170 кси­ло­гра­фия­ми эзо­те­рический ро­ман-трак­тат «Гип­не­ро­то­ма­хия По­ли­фи­ла» Фран­че­ско Ко­лон­ны (пер­вое из­да­ние - де­кабрь 1499 года; смотри так­же иллюстрации к статье Ил­лю­ст­ра­ция ).

В 1500 году на­чал из­да­вать кни­ги на на­род­ном язы­ке («Пись­ма» Ека­те­ри­ны Си­ен­ской, «Кан­цонь­е­ре» Ф. Пет­рар­ки, «Бо­же­ст­вен­ная ко­ме­дия» Дан­те).

Ввёл в об­ра­ще­ние кур­сив и удоб­ный для чи­та­те­ля ма­лый фор­мат (ин-ок­та­во); ут­вер­дил современную пунк­туа­цию.

Опуб­ли­ко­вал ком­мен­ти­ро­ван­ные ка­та­ло­ги собственных из­да­ний на греческом (1498 год), латинском и итальянском язы­ках (1503-1513 годы).

Из­да­тель­ский знак Мануция - якорь с об­ви­ваю­щим его дель­фи­ном (с 1501 года). Из­да­ния Мануция вы­зва­ли мно­же­ст­во под­ра­жа­ний и под­де­лок.

Сочинения:

Lettres diverses. P., [1825];

Aldo Ma­nuzio editore: dediche prefazioni note ai testi. Mil., 1975. Vol. 1-2.