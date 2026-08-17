МАНТУРОВО

МАНТУРОВО - го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Ко­ст­ром­ской области, центр Ман­ту­ров­ско­го района.

Население 17,8 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ун­жа. Железнодорожная стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1617 году как де­рев­ня в До­зор­ной кни­ге города Ун­жа. В 1620-1654 годы Мантурово в со­ста­ве Вер­хов­ской во­лос­ти при­над­ле­жа­ло И.Н. Ро­ма­но­ву (дя­де ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча). По­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в Мантурово на­ча­лось бы­строе раз­ви­тие пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и тор­гов­ли; с 1870 года здесь еже­год­но про­во­ди­лись две яр­мар­ки. В 1872 году близ де­рев­ни (у села Мок­ров­ское) по­строе­на при­стань, со 2-й половины 1870-х годов ак­тив­но дей­ст­во­ва­ло ун­жен­ское па­ро­ход­ст­во, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шее­ся на пе­ре­воз­ке дре­ве­си­ны. В 1906 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей близ де­рев­ни железнодорожной ли­нии Во­ло­гда - Вят­ка (по­строе­на станция Ман­ту­ро­во), что спо­соб­ст­во­ва­ло строи­тель­ст­ву в Мантурово и ок­ре­ст­но­стях ле­со­пиль­ных пред­при­ятий: в деревне Ефи­мо­во - за­вод московского куп­ца Н.М. Клее­ва (1912 год), за­вод бельгийской фир­мы «Дан­д­рэ и Кар­бо», близ Мантурово - за­вод князя П.Д. Дол­го­ру­ко­ва (оба - в 1912-1913 годы), око­ло деревне Бе­реж­ки - за­вод графа Э.И. Кра­син­ско­го (1913 год). Во­круг этих пред­при­ятий сло­жи­лись по­сёл­ки ра­бо­чих, свя­зан­ные се­тью улиц (в эту струк­ту­ру бы­ли вклю­че­ны так­же сё­ла Мок­ров­ское и Гра­ду­ле­во, станция Ман­ту­ро­во); основные административные и об­щественные уч­ре­ж­де­ния бы­ли со­сре­до­то­че­ны в Мантурово. Во 2-й половине 1920-х годов бывший за­вод князя Дол­го­ру­ко­ва пе­ре­обо­ру­до­ван в круп­ный фа­нер­ный ком­би­нат (вы­пуск фа­не­ры на­чат в 1915 году; ны­не гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие Мантурово), во­круг ко­то­ро­го на ру­бе­же 1920-30-х годов на­чал скла­ды­вать­ся поселок Юров­ский (с 1935 года ра­бо­чий по­сё­лок). Мантурово - рай­он­ный центр Ко­ст­ром­ской губернии (1928-1929 годы), Ни­же­го­род­ско­го (с 1932 года Горь­ков­ско­го) края (1929-1936 годы), Горь­ков­ской (1936-1944 годы) и Ко­ст­ром­ской (с 1944 года) об­лас­тей. С 1929 года ра­бо­чий по­сё­лок. Го­род Мантурово об­ра­зо­ван в 1958 году при слия­нии ра­бо­чих по­сёл­ков Ман­ту­ро­во и Юров­ский. В 1962 году в со­став го­ро­да во­шло Гра­ду­ле­во, в 1966 году - де­рев­ни Реч­ко­во, Веш­ня­ко­во и Жа­ри­хи­но.

Ар­хитектурная до­ми­нан­та го­ро­да - церковь Святого Ни­ко­лая в бывшем селе Мок­ров­ское (1836 год; тра­пез­ная, ко­ло­коль­ня и за­вер­ше­ние хра­ма вос­ста­нов­ле­ны в 2000-2010 годы, архитектор Л.С. Ва­силь­ев), пе­ре­кры­тый 5-ю об­лег­чён­ны­ми гла­ва­ми храм с позд­не­ба­роч­ным де­ко­ром. Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков: 2-этаж­ные де­ревянные ку­печеские до­ма (Д.В. и В.Д. Кру­ти­ко­вых, дом с лав­кой А.Ф. Бе­чи­на), ка­мен­ный дом с лав­кой на 1-м эта­же куп­ца В.Я. По­по­ва (все - конца XIX - начала XX веков), де­ревянные зда­ния железнодорожной стан­ции (в том числе во­до­на­пор­ная баш­ня, около 1905 года), шко­ла бывшей деревни Бе­реж­ки (1915-1916 годы), 2-этаж­ные мно­го­квар­тир­ные до­ма поселка Юров­ский (1934-1935 годы и середины 1950-х годов), клуб ле­со­за­во­да в сти­ле нео­клас­си­циз­ма (1954-1957 годы). В 1990-е годы по­строе­ны: гос­ти­ни­ца, зда­ния крае­ведческого му­зея, бан­ка с эле­мен­та­ми мо­дер­на .

Ве­ду­щее пред­при­ятие - фа­нер­ный ком­би­нат (с 2007 года в со­ста­ве ком­па­нии «Све­за»). Трак­то­ро­ре­монт­ный за­вод (в основном ре­монт ле­со­за­го­то­вительной тех­ни­ки). Про­изводство пи­ло­ма­те­риа­лов, из­де­лий медицинского на­зна­че­ния (бин­ты, ва­та и другое). Сы­ро­дель­ный за­вод, пред­при­ятия по роз­ли­ву ми­неральной во­ды («Ко­лог­рив-М» и другое).

Близ Мантурово, на пра­вом бе­ре­гу реки Ун­жа, со­хра­ни­лись церк­ви: Ге­ор­ги­ев­ская (1813 год; с 8-гран­ным в пла­не главным объ­ё­мом и ба­роч­ны­ми мо­ти­ва­ми де­ко­ра­ции) в бывшей деревне Ге­ор­ги­евск (близ деревни Шу­ле­во), 2-этаж­ная Вос­кре­сен­ская в сти­ле клас­си­циз­ма в деревне Уго­ры (1817 год), Вос­кре­сен­ские в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле в поселке Карь­ко­во (1861 год) и в деревне Гу­се­во (1857-1868 годы); парк усадь­бы Д.А. и М.П. Апух­ти­ных «От­ра­да» в деревне Да­вы­до­во (2-я четверть XIX века).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)