МАНТУРОВО
МАНТУРОВО - город в России, в восточной части Костромской области, центр Мантуровского района.
Население 17,8 тысяч человек (2010 год).
Расположен на правом берегу реки Унжа. Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1617 году как деревня в Дозорной книге города Унжа. В 1620-1654 годы Мантурово в составе Верховской волости принадлежало И.Н. Романову (дяде царя Михаила Фёдоровича). После крестьянской реформы 1861 года в Мантурово началось быстрое развитие предпринимательства и торговли; с 1870 года здесь ежегодно проводились две ярмарки. В 1872 году близ деревни (у села Мокровское) построена пристань, со 2-й половины 1870-х годов активно действовало унженское пароходство, специализировавшееся на перевозке древесины. В 1906 году открыто движение по прошедшей близ деревни железнодорожной линии Вологда - Вятка (построена станция Мантурово), что способствовало строительству в Мантурово и окрестностях лесопильных предприятий: в деревне Ефимово - завод московского купца Н.М. Клеева (1912 год), завод бельгийской фирмы «Дандрэ и Карбо», близ Мантурово - завод князя П.Д. Долгорукова (оба - в 1912-1913 годы), около деревне Бережки - завод графа Э.И. Красинского (1913 год). Вокруг этих предприятий сложились посёлки рабочих, связанные сетью улиц (в эту структуру были включены также сёла Мокровское и Градулево, станция Мантурово); основные административные и общественные учреждения были сосредоточены в Мантурово. Во 2-й половине 1920-х годов бывший завод князя Долгорукова переоборудован в крупный фанерный комбинат (выпуск фанеры начат в 1915 году; ныне градообразующее предприятие Мантурово), вокруг которого на рубеже 1920-30-х годов начал складываться поселок Юровский (с 1935 года рабочий посёлок). Мантурово - районный центр Костромской губернии (1928-1929 годы), Нижегородского (с 1932 года Горьковского) края (1929-1936 годы), Горьковской (1936-1944 годы) и Костромской (с 1944 года) областей. С 1929 года рабочий посёлок. Город Мантурово образован в 1958 году при слиянии рабочих посёлков Мантурово и Юровский. В 1962 году в состав города вошло Градулево, в 1966 году - деревни Речково, Вешняково и Жарихино.
Архитектурная доминанта города - церковь Святого Николая в бывшем селе Мокровское (1836 год; трапезная, колокольня и завершение храма восстановлены в 2000-2010 годы, архитектор Л.С. Васильев), перекрытый 5-ю облегчёнными главами храм с позднебарочным декором. Среди других архитектурных памятников: 2-этажные деревянные купеческие дома (Д.В. и В.Д. Крутиковых, дом с лавкой А.Ф. Бечина), каменный дом с лавкой на 1-м этаже купца В.Я. Попова (все - конца XIX - начала XX веков), деревянные здания железнодорожной станции (в том числе водонапорная башня, около 1905 года), школа бывшей деревни Бережки (1915-1916 годы), 2-этажные многоквартирные дома поселка Юровский (1934-1935 годы и середины 1950-х годов), клуб лесозавода в стиле неоклассицизма (1954-1957 годы). В 1990-е годы построены: гостиница, здания краеведческого музея, банка с элементами модерна.
Ведущее предприятие - фанерный комбинат (с 2007 года в составе компании «Свеза»). Трактороремонтный завод (в основном ремонт лесозаготовительной техники). Производство пиломатериалов, изделий медицинского назначения (бинты, вата и другое). Сыродельный завод, предприятия по розливу минеральной воды («Кологрив-М» и другое).
Близ Мантурово, на правом берегу реки Унжа, сохранились церкви: Георгиевская (1813 год; с 8-гранным в плане главным объёмом и барочными мотивами декорации) в бывшей деревне Георгиевск (близ деревни Шулево), 2-этажная Воскресенская в стиле классицизма в деревне Угоры (1817 год), Воскресенские в русско-византийском стиле в поселке Карьково (1861 год) и в деревне Гусево (1857-1868 годы); парк усадьбы Д.А. и М.П. Апухтиных «Отрада» в деревне Давыдово (2-я четверть XIX века).