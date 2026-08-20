МАНТУАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО

МАНТУАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО - вой­на за Ман­ту­ан­ское гер­цог­ст­во и мар­ки­зат Мон­фер­рат в 1628-1631 годы, со­став­ная часть Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов .

Кон­фликт воз­ник ме­ж­ду испанскими и австрийскими Габс­бур­га­ми, с од­ной сто­ро­ны, и Фран­ци­ей - с дру­гой.

По­сле смер­ти без­дет­но­го гер­цо­га Вин­чен­цо II Гон­за­га (пра­вил в 1626-1627 годы) его за­ве­ща­ние в поль­зу чле­на французской ко­ро­лев­ской се­мьи и пред­ста­ви­те­ля млад­шей вет­ви ро­да Гон­за­га Кар­ло (Кар­ла I гер­цо­га Не­вер­ско­го в 1595-1637 годы) бы­ло ос­по­ре­но гер­цо­гом Са­вой­ским Кар­лом Эм­ма­нуи­лом I (пра­вил в 1580-1630 годы), за­ру­чив­шим­ся под­держ­кой Ис­па­нии, и императором Фер­ди­нан­дом II Габс­бур­гом, в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от ко­то­ро­го на­хо­ди­лась Ман­туя. Гер­цог Са­вой­ский до­го­во­рил­ся с Ис­па­ни­ей о раз­де­ле Мантуанского наследства: всё ле­во­бе­ре­жье реки По он ос­тав­лял за со­бой, а тер­ри­то­рию на пра­вом бе­ре­гу со стра­те­гически важ­ной кре­по­стью Ка­за­ле (Ка­са­ле) го­тов был ус­ту­пить испанскому ко­ро­лю Фи­лип­пу IV.

В начале 1628 года Карл Эм­ма­ну­ил I при под­держ­ке испанского гу­бер­на­то­ра Ми­ла­на за­хва­тил поч­ти всю тер­ри­то­рию Мон­фер­ра­та, за ис­клю­че­ни­ем кре­по­сти Ка­за­ле (Ка­са­ле), где ук­ры­лись сто­рон­ни­ки гер­цо­га Кар­ло Гон­за­га, об­ра­тив­ше­го­ся за по­мо­щью к Фран­ции. Фер­ди­нанд II Габс­бург, же­лая пре­дот­вра­тить французское вме­ша­тель­ст­во, на­ло­жил на Ман­ту­ан­ское гер­цог­ст­во се­к­вестр как на по­те­ряв­ший си­лу им­пер­ский лен. Тем не ме­нее французский ко­роль Лю­до­вик XIII по на­стоя­нию кар­ди­на­ла А.Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё под­дер­жал Кар­ло Гон­за­га, что­бы не до­пус­тить пе­ре­ход Ман­туи под кон­троль Габс­бур­гов. В начале 1629 года французская ар­мия втор­глась в Пье­монт и в мар­те 1629 года за­хва­ти­ла город Су­зу, вы­ну­див Кар­ла Эм­ма­нуи­ла I под­пи­сать 19 апреля до­го­вор, по ко­то­ро­му при­зна­ва­лись пра­ва Кар­ло Гон­за­га на Ман­тую и Мон­фер­рат. К до­го­во­ру при­сое­ди­ни­лась Ве­не­ция, вы­сту­пив­шая на сто­ро­не Фран­ции. Од­но­вре­мен­но три до­го­ва­ри­ваю­щие­ся сто­ро­ны обя­за­лись за­клю­чить обо­ро­нительный со­юз про­тив Ис­па­нии.

По­сле под­пи­са­ния до­го­во­ра французские вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны из Ман­туи, чем вос­поль­зо­ва­лись Габс­бур­ги и гер­цог Са­вой­ский, на­ру­шив­ший под­пи­сан­ный им мир. Фер­ди­нанд II Габс­бург на­пра­вил в Лом­бар­дию ар­мию под ко­мандованием ге­не­ра­лис­си­му­са Рам­боль­да III гра­фа Кал­лаль­то (1575-1630 годы), ко­то­рая на­ча­ла оса­ду Ман­туи, а испанские вой­ска под ко­мандованием генерала А. Спи­но­лы До­риа мар­ки­за де лос Баль­ба­се­са (1569-1630 годы) на­па­ли на Мон­фер­рат и оса­ди­ли Ка­за­ле (Ка­са­ле). В январе 1630 года французская ар­мия на­ча­ла 2-ю итальянскую кам­па­нию, дви­нув­шись к Ту­ри­ну, где бы­ли со­сре­до­то­че­ны вой­ска Кар­ла Эм­ма­нуи­ла I. Фран­цу­зам уда­лось взять город Ри­во­ли близ Ту­ри­на. За­тем они с хо­ду ов­ла­де­ли кре­по­стью Пи­не­ро­ло, от­ку­да от­кры­вал­ся путь на Ми­лан, Ге­ную и в Швей­ца­рию. В се­ре­ди­не мая 1630 года 15-ты­сяч­ная французская ар­мия втор­глась в Са­войю и вско­ре взя­ла под свой кон­троль пред­го­рья Альп. 26 ию­ня Карл Эм­ма­ну­ил I ско­ро­по­стиж­но скон­чал­ся, на са­вой­ский пре­стол взо­шёл его сын Вик­тор Ама­дей I (1630-1637 годы). В это вре­мя генерал А. Спи­но­ле До­риа уда­лось замк­нуть коль­цо бло­ка­ды во­круг Ка­за­ле и за­хва­тить го­род (французский гар­ни­зон про­дол­жал удер­жи­вать лишь мощ­ную ци­та­дель). 18 ию­ля Ман­туя бы­ла взя­та австрийскими вой­ска­ми. По­пыт­ки гер­цо­га Кар­ло Гон­за­га и ко­мандующего французскими вой­с­ками в Ита­лии Л. де Но­га­ре, кар­ди­на­ла де Ла Ва­ллет ока­зать по­мощь оса­ж­дён­ным окон­чи­лись не­уда­чей, их вой­ска бы­ли раз­би­ты австрийской ар­ми­ей. По­ло­же­ние французской ар­мии ос­лож­ня­лось на­чав­ши­ми­ся в ней эпи­де­мия­ми, ко­ли­че­ст­во сол­дат со­кра­ти­лось до 9 тысяч человек. Фран­ция вы­ну­ж­де­на бы­ла всту­пить в мир­ные пе­ре­го­во­ры, на­чав­шие­ся в городе Ре­генс­бург. К за­клю­че­нию ми­ра скло­ня­лись и Габс­бур­ги, ко­то­рым пред­стоя­ла тя­жё­лая борь­ба со шведским ко­ро­лём Гус­та­вом II Адоль­фом, всту­пив­шим в Три­дца­ти­лет­нюю вой­ну на сто­ро­не Ан­ти­габс­бург­ской ли­ги.

Пер­во­на­чаль­ный мир­ный до­го­вор был за­клю­чён 30 октября 1630 года, но Ри­ше­льё, счи­тая его не­вы­год­ным для Фран­ции, убе­дил ко­ро­ля не ра­ти­фи­ци­ро­вать до­ку­мент. Вой­на вновь во­зоб­но­ви­лась, французские вой­ска раз­вер­ну­ли на­сту­п­ле­ние в Пье­мон­те и по­до­шли к сте­нам оса­ж­дён­ной ис­пан­ца­ми ци­та­де­ли Ка­за­ле, где про­дол­жал дер­жать обо­ро­ну французский гар­ни­зон. В это вре­мя ди­пло­ма­там в Ре­генс­бур­ге уда­лось прий­ти к со­гла­сию. Вслед за уточ­нён­ным Ре­генс­бург­ским до­го­во­ром в апреле 1631 и в ию­ле 1632 годов бы­ли под­пи­са­ны до­пол­нительные со­гла­ше­ния, ко­то­рые под­твер­жда­ли пра­ва Кар­ло Гон­за­га на Ман­тую и Мон­фер­рат; Фран­ция ос­та­ви­ла за со­бой Пи­не­ро­ло, важ­ный плац­дарм на пу­ти в Северную Ита­лию. В ре­зуль­та­те вой­ны за Мантуанское наследство Фран­ция ук­ре­пи­ла свои по­зи­ции в Северной Ита­лии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)