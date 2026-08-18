МАНТРА

МАНТРА - в ин­ду­из­ме и буд­диз­ме не­длин­ный (от 1 до 100 сло­гов) текст на сан­ск­ри­те, про­из­не­се­ние ко­то­ро­го, как счи­та­ет­ся, спо­соб­но пре­об­ра­зо­вы­вать лич­ность про­из­но­ся­ще­го (ре­ци­ти­рую­ще­го).

В ве­ди­че­скую эпо­ху мантрой на­зы­ва­лись гим­ны Риг­ве­ды, имев­шие имен­но та­кое на­зна­че­ние. Ны­не мантрой яв­ля­ют­ся обя­за­тель­ным ком­понен­том тан­трических ме­то­дов йо­ги (сад­хан). Мантра не яв­ля­ет­ся мо­лит­вой, посколь­ку не пред­по­ла­га­ет об­ра­ще­ния ре­ци­ти­рую­ще­го к ко­му-ли­бо.

В от­ли­чие от обыч­ных тек­стов, ко­то­рые опи­сы­ва­ют дей­ст­ви­тель­ность, имею­щую или мо­гу­щую иметь ме­сто и по­ми­мо этих тек­стов, мантр соз­да­ёт дей­ст­ви­тель­ность, не­осу­ще­ст­ви­мую без её про­из­не­се­ния. Например, по­вто­ре­ние буд­дий­ской мантры «ом ма­ни пад­ме хум» - не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие для вхо­ж­де­ния в со­стоя­ние Ава­ло­ки­теш­ва­ры, вы­ра­жаю­щее­ся в со­стра­да­нии ко всем су­ще­ст­вам, а мантры «ши­во’хам» («Я есть Ши­ва») - ком­по­нент осоз­на­ния ши­ваи­том се­бя как еди­но­го с Ши­вой соз­на­ния.

Мантры пред­пи­са­но по­вто­рять (ино­гда в го­лос, ча­ще впол­го­ло­са или без­звуч­но) очень мно­го (сот­ни ты­сяч, мил­лио­ны) раз. Про­из­не­се­ния мантра не­ред­ко до­пол­ня­ют­ся ри­ту­аль­ны­ми жес­та­ми (муд­ра­ми) и пред­пи­са­ния­ми, спо­соб­ст­вую­щи­ми соз­да­нию зри­тель­но­го об­раза (ви­зуа­ли­за­ция). Ес­ли мантра про­из­но­сит­ся без долж­но­го по­ни­ма­ния её дей­ст­вия, то она не про­из­во­дит не­об­хо­ди­мо­го ре­зуль­та­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)