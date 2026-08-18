МАНТИНЕЯ

Мантинея — греческий полис в центральной части Пелопоннеса, один из наиболее значительных центров области Аркадия. В VI в. до н. э. вошла в Пелопоннесский союз , но в ходе Пелопоннесской войны перешла на сторону Афин. В 418 до н. э. в сражении при М. Спарта одержала победу над своими противниками. В 362 до н. э. при М. состоялось крупное сражение между Фивами и Спартой (в союзе с Афинами). Фиванцы одержали победу, но в битве погиб их полководец Эпаминонд. В 222 до н. э. М. была переименована в Антигонию (в честь Антигона Досона) и вошла в Ахейский союз. Со 146 до н. э. — под римским владычеством.

Лит. : Sterling N. Xenophon’s Hellenica and the Theban Hegemony // Xenophon and his World. Wiesbaden, 2004. P. 453–462. И. Е. Суриков